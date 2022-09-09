Ужасы их городка: 12 ранее неизвестных фактов про религию Вуду
Благодаря Голливуду сложился стереотип, что Вуду это что-то мистическое и зловещее. Но, не надо верить всему, что в своих фильмах показывают е режиссеры. На самом деле, религия Вуду не настолько страшная, у её приверженцев есть свои принципы, которые практически не отличаются от принципов любой другой религии. Хотя куклы Вуду существуют, и в них вселяется дух, а причины такого воздействия предлагаем поговорить.
12. Специальной литературы Вуду не существует
Специальной литературы Вуду не существует
Вуду отличается от таких религий, как Христианство, Иудаизм и Ислам, тем, что нет Главной книги с основными принципами и идеями. Религия Вуду призвана влиять сразу на определенное общество, живущее в определенном районе или деревни, а люди, которые занимаются Вуду, ответственны за свои действия. Вместо чтения литературы практики Вуду изучают духовный опыт человечества, чтобы научиться делать правильный выбор. Конечно, как и в любой другой религии, есть отдельные представители, преследующие собственные интересы. Вместо пасторов и раввинов, в религии Вуду есть мужчины Хуган (Hougan) и женщины Мамбо (Mambo), они отождествляются с руководителями культа и всегда являются главными во время проведения ритуалов и церемоний.
11. Жертвоприношения животных как атрибут Вуду
Жертвоприношения животных как атрибут Вуду
Жертвоприношение – это часть религиозных ритуалов и церемоний, но не потому что люди, исповедующие Вуду, кровожадные и жестокие. Говорят, что мир духов, таким образом, общается с людьми и помогает им решать свои проблемы и находить ответы на вопросы. Жертвоприношение животного – это знак единения духа животного с богом. Кровь животного и мясо готовятся и распространяются среди членов всей общины во время церемонии, чтобы каждый присоединился к этой духовной связи. Люди некоторых животных ассоциируют с определенными богами или духами. Курица – это символ духа Дамбала (Бог Неба).
10. Существует пантеон Вуду
Существует пантеон Вуду
Как и в Христианстве, в Вуду существует пантеон и подобная нашей религии Троица. Во главе Троицы находится всемогущий Бог. Дух взаимодействует с миром людей и мертвых. Третьим звеном Троицы являются сами мертвые, то есть предки. Все эти звенья взаимодействуют друг с другом. Есть еще и дух Папа Легба, который служит привратником между божественной сферой и миром мертвых. Он отвечает за безопасность путешествий и защищает дом.
9. Вуду – это исцеляющая религия
Вуду – это исцеляющая религия
Многие уверены, что благодаря религии Вуду на человека можно навлечь болезнь или наложить проклятие. Однако исцеление – то, что поощряется в Вуду. Одной из самых основных просьб, с которыми люди обращаются к Богу – это исцеление от болезни тела и духа. Знатоки Вуду занимаются исцеляющими практиками. Священники Вуду не занимаются выставлением диагнозов или назначением лекарств – они исцеляют дух. Если с болезнью они не справляются, то советуют обратиться к врачам.
8. Жрица «мамбо» Мария Лаво
Жрица «мамбо» Мария Лаво
Имя Марии Лаво ассоциируется с Вуду. Ее одиозная личность была предметов многих споров. Говорят, что она родилась на плантации креола-рабовладельца и является только наполовину черной. В раннем возрасте Лаво отдали замуж. Ее муж странным образом исчез. Позже она снова вышла замуж и родила 15 детей. Дочь Лаво, Мария, тоже стала жрицей Вуду. Поговаривали, что Лаво могла бороться со смертью и продлевать жизнь. Она помогала нуждающимся. Кроме всего прочего, Мария была парикмахером, что давало ей возможность иметь большую клиентуру. Лаво проводила массовые ритуалы и приучала людей к Вуду, помогая бездомным и голодным в Новом Орлеане. До сих пор люди оставляют на могиле Лаво записки с просьбами.
7. Вуду имеет схожесть с Христианством
Вуду имеет схожесть с Христианством
Трудно поверить, что Вуду похоже на Христианство. Принципы Христианства присутствуют в религии Вуду, распространенной на Гаити и в Луизиане. Дух Аида Ведо (богиня радуг) ассоциируется с Девой Марией, а Папа Легба – со Святым Петром. В Вуду есть пантеон святых как в Христианстве. Приверженцы Вуду, как и христиане, верят в единого Бога.
6. Существует три типа Вуду
Вуду
В Вуду есть три направления, которые зависят от той части мира, где его проповедуют. Около 30 миллионов человек в Западной Африке практикуют Вуду до сих пор, особенно много приверженцев в Бенине и Гане. Все три течения Вуду различаются ритуалами и верованиями в силу культуры, которая имела влияние на становление их религии. Вуду с элементами французского и испанского влияния популярно в Луизиане и в южных штатах США и похоже на Вуду Западной Африки. Вуду на Гаити оригинальное, но имеет некоторую схожесть с французскими практиками Западной Африки и христианством.
5. Католическая церковь признаёт Вуду
Католическая церковь признаёт Вуду
Вуду признают в католическом мире. Между Вуду и Христианством много параллелей, поэтому эти религии могут сосуществовать в мире. Были времена, когда практики Вуду одновременно состояли и в католической церкви. Сегодня католические священники и священники Вуду работают сообща, помогая нуждающимся в Африке. Папа Иоанн-Павел II неоднократно выражал уважение Вуду и ее приверженцам.
4. Куклы Вуду
Куклы Вуду
Если хочется отомстить бывшему мужу или тому, кто причинил душевную боль, в шутку иногда задумываются о кукле Вуду. Воображение тут же рисует картинку процесса выкалывания глаз и пробивания сердца толстой иглой. Кукла Вуду символизирует проблему человека, а не самого его. Её или локон волос используют в ритуалах. Например, люди могут прикладывать деньги или брызгать духами куклу, чтобы привлечь внимание духов, и те благотворно повлияли на жизнь человека, принесли удачу в делах или процветание. Только люди с корыстными и злыми намерениями используют куклу Вуду для того, чтобы навлечь беду.
3. Лидеры Вуду не являются одержимыми
Лидеры Вуду не являются одержимыми
Существует мнение, сложившееся благодаря Голливуду, что духовенство Вуду одержимо демонами. Но это не так. Священники Вуду проводят ритуалы, церемонии и обращаются к Богу с мольбами мира и спокойствия в общине и в мире. Один из священников во время церемонии входит в транс, так, чтобы святой дух мог войти в его тело для общения с людьми.
2. Не существует черной или белой магии
Красная магия
Вуду не имеет отношение к Белой или Черной магии. Если в душу человека вселяется демон, то это вообще Красная магия, так как демоны красного цвета. Когда дух вселяется в тело, то глаза становятся красными – это признак зла. Религия Вуду призывает к добру и благотворительности. Основной ролью приверженцев Вуду является предотвращение проникновения демонов в души людей.
1. Змеи играют важную роль в культе Вуду
Змеи
Змеи играют важную роль для Вуду. Змея – это древнее мифологическое существо, относящееся ко многим религиям. Бог Дамбалла, дух Вуду, выступает в виде змеи. Говорят, что именно он имеет отношение к сотворению Мира. Воду он создал из своей шкуры. Дух Аида Ведо появляется в виде радуги и является женой Дамбалла. Любовь вечна, именно этому учат в Вуду детей, мужчин и женщин. Дамбалла защищает детей и людей в беспомощности. Он также сопровождает переход души в царство мертвых.
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