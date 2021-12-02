Металлическое мыло - очередная замануха или незаменимый помощник на кухне

Металлическое мыло - незаменимая вещь на кухне.
Металлическое мыло нельзя отнести к бытовой химии, на первый взгляд, с обыкновенным туалетным мылом его роднит только форма. Несмотря на это, многие хозяйки уже обзавелись стальным брусочком и уверены, что это просто незаменимая в хозяйстве вещь. И ведь правы, есть у него одно особенное свойство, за которое и ценят столь высоко.
Самое неприятное в приготовлении еды – необходимость отмывать руки и кухонные принадлежности от различных запахов. Рыба, лук, мясо, чеснок – эти и другие продукты так вкусны, но обладают таким стойким запахом, что дважды подумаешь, прежде чем решишься их приготовить.
Металлическое мыло помогает избавиться от различных запахов на руках.
Раньше приходилось постоянно ломать голову над тем, чем вывести неприятные запахи, но теперь для этого можно использовать металлическое мыло. Отполированный бесшовный брусочек из нержавейки весит меньше 100 грамм, да и пользоваться им проще простого: мытье рук ничем не отличается от процедуры с привычным туалетным мылом.
Использование металлического мыла не отличается от обычного туалетного мыла.
Срока годности у металлического мыла нет, такое приспособление просто не может выйти из строя. Противопоказаний к применению не существует, ведь металл не является аллергеном, и не оказывает влияния на кожу (если постараться убрать запахи при помощи обычного щелочного мыла, лимона или других подручных средств, то можно столкнуться с тем, что кожа рук будет пересушена из-за агрессивного воздействия).
Металлическое мыло эффективно удаляет запах рыбы.
Обладает такое мыло и еще одним бесспорным преимуществом. С его помощью можно удалить запах табака. Если у вас есть такая пагубная привычка, но при этом вы не хотите, чтобы руки пахли сигаретами, воспользуйтесь таким мылом. Мытье рук займет полминуты, зато результат будет безупречным.
Применение металлического мыла.
Стильное металлическое мыло можно разместить в ванной возле раковины, оно занимает так же мало места, как и туалетное мыло. При этом его польза неоспорима, хозяйки во многих странах мира уже оценили такое изобретение по достоинству.
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