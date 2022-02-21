Как социальные сети влияют на наше настроение и отношения

Британский новостной портал BBC Future подготовил обзор о влиянии известных социальных сетей на нашу психику. Речь конечно пойдет о Фейсбуке, Твиттере, Тик Токе и других популярных социальных медиа.



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Вернемся к исследованию BBC.

Что делают люди в соцсетях

Почти половина населения нашей планеты пользуется социальными сетями. Рядовой пользователь Интернета тратит на них примерно по два часа своего времени в день. Люди постоянно обмениваются фотографиями, лайкают посты друзей, изучают новостные ленты и т.п. Влияние социальных медиа на нашу жизнь трудно недооценить. Многие пользователи соцсетей жалуются на проблемы из-за увлечения виртуальной жизнью других. Однако на данный момент не существует точных исследований, которые могут это подтвердить. В основном, члены социальных сетей, участвующие в соответствующих опросах, просто рассказывают о своем опыте пребывания в Интернете.

Последствия

Джессика Браун, обозреватель BBC Future, систематизировала полученную от них информацию и выделила следующие возможные последствия частого пользования соцсетями:



Стресс: поскольку в социальных сетях можно открыто критиковать кого угодно – у людей происходит постоянный выплеск негатива, что может существенно повлиять на их нервную систему. Однако многие, наоборот, таким образом снимают стресс и расслабляются. Поэтому нельзя однозначно утверждать, что дебаты в соцсетях вредны для психики пользователей;

Однако многие, наоборот, таким образом снимают стресс и расслабляются. Поэтому нельзя однозначно утверждать, что дебаты в соцсетях вредны для психики пользователей;

Изменение настроения: по мнению австрийских ученых, 20 минут просмотра ленты в Фейсбуке может испортить настроение пользователю, если он делает это по привычке или от скуки. Исследователи также отметили, что негативные и позитивные сообщения от одних пользователей быстро передавали их эмоциональный настрой другим;



Тревога: если человек пользуется большим количеством соцсетей, у него повышается тревожность, так как он может одновременно следить за большим количеством событий, происходящих в чужой жизни;



Возможная депрессия: как и в предыдущем пункте, пользователь нескольких медиа-сервисов сильнее нагружает свою психику и следовательно больше подвержен депрессии;



Проблемы со сном: излучение от смартфона и компьютера препятствует выработке меланина. Поэтому те, кто перед сном много сидит в Интернете со своего любимого гаджета – чаще страдает от бессонницы;



Интернет-зависимость: у частых пользователей Твиттера за годы пользования медиа сервисом формируется постоянная потребность просматривать ленту новостей в разное время суток. Английские ученые считают это разновидностью психического расстройства;



Проблемы с самооценкой: считается, что наблюдение одних пользователей за успехом и яркой жизнью других, показанных в соцсетях, портит их самооценку и заставляет сомневаться в собственных силах;



Негатив в отношениях: если мужчина или женщина узнает, что его вторая половинка добавила себе в друзья нового человека – между влюбленными нередко случается конфликт из-за ревности;



Социальная изоляция: частые завсегдатаи соцсетей мало общаются в реальной жизни и чувствуют себя изолированными от общества.



Есть ли польза от соцсетей?

Несмотря на все вышеперечисленные негативные факторы, у медиа платформ есть и плюсы:



в случае проблем можно рассчитывать на быстрые ответы и поддержку в режиме онлайн;



наблюдение за другими может быть полезным, так как фанаты интернет-звезд часто копируют их положительные стороны и социально уверенное поведение;



высказывание своих негативных мыслей способствует снятию стресса (см. первый пункт из предыдущего списка);



переписка в соцсетях позволяет психологам точнее определить отклонения в характере и поведении человека, чтобы впоследствии подобрать ему более эффективную терапию.



Поэтому уверенно утверждать, что соцсети портят нам жизнь, будет неправильно. Все зависит от того, сколько времени вы там проводите и чем занимаетесь.