Фотограф путешествует по миру и снимает на смартфон отражение городов в лужах

«Зазеркальные» снимки канадского фотографа Гвидо Гутьерреса Руиса.

1. «Жизнь в отражении»

Канадский фотограф-путешественник Гвидо Гутьеррес Руис (Guido Gutiеrrez Ruiz) создает невероятные фотографии с помощью смартфона и... луж!

2. «Игра в параллели»

Молодой фотограф, живущий в Мадриде (Испания), на личном примере доказал – для хороших снимков необязательно иметь профессиональную камеру.

3. «Другой город»

Для создания своих «отраженных» шедевров Гвидо Гутьеррес Руис использует собственный смартфон Google Nexus 5 и неуемное воображение.

4. «Перекрестки миров»

Все снимки автора сделаны спонтанно – фотограф запечатлевает места, которые встречает во время своих путешествий .

5. «Перевернутый мир»

Просматривая удивительные фотографии, кажется, что для создания своих шедевров Гвидо Гутьеррес Руис выбирал огромные лужи.

6. «Изнанка зазеркалья»

На самом деле размер луж, по утверждению самого фотографа, не превышает размера мужской ладони – главное правильно подобрать перспективу .

7. «Древние тайны»

Огромный замок Эйлен-Донан, расположенный в Шотландии, Гвидо Гутьеррес Руис компактно «отразил» в луже, собравшейся на скале после дождя.

8. «Земля и небо»

Хмурое небо над улицей в сербском городе Нови-Сад и его перевернутое отражение в луже.

9. «Постоянное движение»

Канадский фотограф очень любит прогуливаться после дождя, создавая впечатляющие снимки, которые вдохновляют других путешественников.

10. «Дыхание природы»

Снимки отраженных в лужах пейзажей Гвидо Гутьеррес Руис обрабатывает с помощью инструментов, доступных в Инстаграм.

11. «Падение в отражение»

Необычное здание на одной из улиц в городе Торонто (Канада) даже в отраженном варианте выглядит впечатляюще.

12. «Параллельная вселенная»

Стройные пальмы, отраженные в луже в Пунта-Кана (Доминиканская республика).

13. «Бездонное небо»

Фотограф из Канады очень любит прогуливаться после дождя – именно тогда у него открывается множество возможностей для создания «отраженных» снимков .

14. «Герои городских пейзажей»

Часть улицы в городе Сан-Хосе (Коста-Рика) и ее отраженный образ, сохраненный фотографом Гвидо Гутьерресом Руисом.

15. «Застывшее мгновенье»

Канадский фотограф в своем Инстаграм делится некоторыми секретами создания «зазеркальных» снимков со своими подписчиками.

16. «Отражение жизни»

По словам Гвидо Гутьерреса Руиса самое главное, что следует сделать перед съемкой – хорошо протереть фотообъектив.

17. «Окно в зазеркалье»

Увлечение снимками в отражениях началось с облака, которое фотограф увидел в луже прямо под своими ногами.

18. «В погоне за параллельным миром»

Креативный фотограф сумел с помощью обычной лужи создать особенные снимки, которые полностью захватывают внимание.

19. «Скрытый мир»

Многое мировые достопримечательности и обычные городские улицы предстали зрителям в совершенно другом виде.

20. «Новый взгляд на привычный город»

Завораживающие «зазеркальные снимки», созданные фотографом Гвидо Гутьерресом Руисом , рассказывают собственные маленькие истории.