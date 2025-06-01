Как живут племена в Африке

Есть в Южном Судане племя, которое использует коров в качестве валюты. У этих коров невероятные рога, и их мясо никто никогда не ест. Фотограф Марио Герт 3 месяца жил и наблюдал эти удивительные отношения людей и коров.
Кочевое племя бродит по равнинам Сахельской области вдоль реки Нил и использует скот в качестве валюты. Невероятно, но коров здесь никогда не едят, диета состоит в основном из молока и йогурта. Здесь не видят разницы между человеком и коровой. Они все едят, спят и гуляют вместе. Коровы для них всё — валюта, еда и гордость. Жизнь людей настолько тесно связана с их рогатым скотом, что они даже умываются мочой коров, считая, что это защищает от инфекций. Отличительной особенностью коров являются огромные рога, которые пронизаны системой кровеносных сосудов и используются для терморегуляции при жаре. Кровь, циркулирующая по рогам, охлаждается потоками воздуха, и затем возвращается в тело и понижает его температуру. Красавцы: Как и многие другие породы коров, эта порода происходит от вымерших в XVII веке первобытных туров. Одежда тоже модная. Еще несколько картинок. Шрамы, как символ этого общества. Вот такое удивительное племя в Южной Африке и их удивительные коровы.
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