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Как живут племена в Африке



Есть в Южном Судане племя, которое использует коров в качестве валюты. У этих коров невероятные рога, и их мясо никто никогда не ест. Фотограф Марио Герт 3 месяца жил и наблюдал эти удивительные отношения людей и коров. Как живут племена в Африке

Кочевое племя бродит по равнинам Сахельской области вдоль реки Нил и использует скот в качестве валюты.
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