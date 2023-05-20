Как делали спецэффекты в фильме «Матрица»

Первая часть «матричной» трилогии вышла почти 14 лет назад. В том же 1999 году появился Livejournal, население Земли достигло 6 млрд человек, группа Nightwish написала посвященную солнечному затмению песню Sleeping Sun, Мика Хаккинен в последний раз завоевал чемпионский титул «Формулы-1», братья Ларри и Эндрю Вачовски вовсю покоряли Голливуд, а компания Nokia отлично пропиарила телефон 8110.
В XXI веке «уютная жежешечка» потихоньку отмирает, земляне расплодились до 7 млрд и не останавливаются на достигнутом, Тарья Турунен оставила Nightwish, знаменитый финский гонщик ушел из автоспорта, Ларри Вачовски успел преобразиться в Лану Вачовски, а Nokia 8110 стал легендой и остается ею благодаря «Матрице». Фильм тогда еще братьев Вачовски небезосновательно называют настоящим культурным феноменом. Он до сих пор смотрится как вполне современное кино, и кажется, будто лента вышла совсем недавно.
Не будем копаться в мутноватых интерпретациях древних философов, многочисленных культурологических отсылках и киноманских шифровках Вачовски. Вместо этого посмотрим, как режиссерам удалось снять почти безупречный с технической точки зрения фильм.
Автор Константин Сидорович, tech.onliner.by
Деньги решают многое
«Матрица» — очередной яркий пример того, что легендарными фильмы становятся благодаря усердию и талантам членов съемочной группы, а не спецэффектам или одним только громким именам в титрах. То тщание, с которым молодые братья Вачовски подошли к созданию своего шедевра, напоминает упорство и обстоятельность Джеймса Кэмерона во время съемок первых двух «Терминаторов».
А еще обязательно нужно идти на риск. Без него «Матрица» вообще не появилась бы на свет. Ведь изначально голливудские боссы доверили Вачовски всего $10 млн на создание фильма, сценарий которого вообще мало кто понимал (старина Шон Коннери, которому предложили роль Морфеуса, так и объяснил свой отказ: мол, ни черта не понял во всей этой истории). $10 млн — это не просто мало, это преступно, ничтожно мало для картины такого размаха.
У Эндрю и Ларри было два варианта: снять на эти деньги стандартный фантастический боевичок класса «B», о котором никто бы не вспомнил уже при выходе из кинотеатра, или рискнуть. Они выбрали последнее.
Эндрю и Ларри и Лана Вачовски:
Почти весь первоначальный бюджет «Матрицы» польско-американские авантюристы потратили на самый первый эпизод с побегом героини Кэрри-Энн Мосс от полицейских и виртуальных агентов под предводительством Хьюго Уивинга. После этого Вачовски оставалось кусать ногти и молиться, чтобы руководство студии впечатлилось отрывком, увидело потенциал картины и все-таки выделило нормальную сумму.
Как вы уже догадались, бигбоссам пришлась по душе обтянутая в латекс Тринити, совершающая кульбиты по крышам. Дополнительно нашлось еще $50 млн, и братья смогли вздохнуть свободнее. Конечно, это не те почти $100 млн, на которые они рассчитывали, но все же теперь за будущее «Матрицы» можно было не беспокоиться. К тому же в Голливуде всегда знали, как и на чем можно сэкономить. Несмотря на то что по сюжету основные действия ленты происходят в США, съемки велись в Австралии.
Зеленый континент, правда, преподнес янки несколько сюрпризов. Оказалось, что Австралия совершенно не подходит для натурных съемок трущоб — в городах просто не было темных сырых закоулков с ржавыми мусорными ящиками, бьющим из-под земли паром и хрустящим под ногами мусором. Пришлось делать декорации.
Однажды всю группу едва не вышвырнули из страны кенгуру за съемки сцены с вертолетом, на тросе которого повисли Нео и Морфеус. «Геликоптер» подняли в воздух без согласования с властями, которые жутко возмутились нарушению закона на запрет частных полетов без нужных разрешений. Полгода переговоров и энная сумма, обогатившая австралийскую казну, сделали свое дело: законы изменили под нужды братьев Вачовски, так что сцену с вертолетом все-таки сняли.
Кадры решают все
Все занятые в «Матрице» актеры работали самоотверженно. Поверьте, это не просто высокопарные слова. Почти все боевые сцены в фильме выполнены не каскадерами или каратистами, а главгероями. Перед началом съемок, еще в 1997—1998 годах, занятые в боевых сценах знаменитости до седьмого пота оттачивали движения в единоборствах.
Научить актеров драться после продолжительных уговоров взялся известный китайский постановщик боевиков Юэнь Ву-Пин. К Киану Ривзу, Кэрри-Энн Мосс, Хьюго Уивингу и Лоренсу Фишберну приставили «выписанных» из Китая тренеров, которые на протяжении месяцев обучали актеров искусству кунг-фу.
Результат превзошел все ожидания: не понадобилось ни дублеров, ни каскадеров, ни гнусных приемов вроде упрощения сценария. Актеры дерутся так, словно полжизни зарабатывали этим себе на хлеб с икрой.
В самых эффектных сценах драк не обошлось без специальных тросов. Прицепленные к ним главгерои могли бегать по стенам и просто прыгать на пару метров в высоту, успевая раздавать тумаки негодяям. Главное при этом — выглядеть как можно более естественно и непринужденно, а тросы кинематографисты уже давно наловчились «стирать» на компьютере.
Кстати, самым сложным эпизодом все без исключения участники съемок называют сцену с дракой Нео и агента Смита в метро. На нее потратили несколько недель, в «корзину» ушли сотни неудачных дублей, самостоятельно исполнявшие все трюки актеры жутко устали. Зато получилось крайне зрелищно.
Помните одну из начальных сцен, в которой главгерой, еще будучи простым офисным клерком, а не спасителем человечества, убегает от «людей в черном» по лабиринтам из столов и стульев? Потом Киану Ривз вылезает в окно и пытается сбежать по карнизу. Актер не боится высоты и на самом деле снимался на большой высоте в одном из офисных центров.
О том, насколько полно Вачовски использовали актерский ресурс, говорит эпизод, в котором Нео попадает в симулятор матрицы. Мимо него снуют люди, многие из которых похожи друг на друга. Братья-режиссеры не стали мудрить и собрали несколько пар близнецов.
Актерские заслуги в «Матрице» бесспорны, но для многих фильм стал новой вехой в развитии ремесла визуальных эффектов.
Новый уровень спецэффектов
Может быть, лет через сто о «Матрице» и не вспомнят, но в учебниках по киноискусству наверняка еще долго будут описывать сцены с замедленным ходом времени и полетом пуль. Нет, это не Вачовски придумали такую «фишку», но они довели ее до удобоваримого совершенства и оказали влияние на всю киноиндустрию. Шутка ли — за пару лет после релиза «Матрицы» эффект с медленно пролетающими пулями появился более чем в двух десятках фильмов.
На самом деле, подобные эпизоды снимать не так уж сложно, если есть подходящая техника. С пулями — легче всего. Их просто дорисовывали на компьютере уже после завершения съемок. А вот для создания эффекта «облета» неподвижного объекта понадобилось несколько десятков камер. Сначала хотели обойтись более дешевыми приемами. Например, некоторое время кинематографисты пытались воссоздать нужный эффект с помощью быстро двигающейся по специальным рельсам вокруг актеров тележкой с закрепленной на ней камерой. Ничего не вышло: тележки ломались одна за другой, а результат был далек от идеала, к которому стремились Вачовски.
Пришлось прибегнуть к помощи техники. Для создания спецэффекта по траектории «полета» установили десятки камер, которые одновременно снимали нужный момент (например, Тринити в прыжке). Фактически речь идет о съемке одного кадра несколькими расположенными по кругу камерами. Затем достаточно было «склеить» полученные на разных камерах кадры, и эффект застывшего времени готов! Если надо, чтобы объект немного двигался в кадре, камеры снимают его не одновременно, а с отставанием друг от друга. Остается нанести подходящий фон, и эпизод можно вставлять в фильм.
Вскоре после медленно плывущих в воздухе пуль следует еще одна знаковая сцена, а точнее, несколько эпизодов с вертолетом. Момент, когда Нео снайперски расстреливает помещение, в котором держали пленного Морфеуса, снимали в павильоне. Киану Ривз восседал в специально для такого случая смоделированной кабине вертолета, подвешенной на тросах. А стрелял актер почти по-настоящему, только из установки с холостыми зарядами.
Столкновение вертолета с небоскребом снимали с помощью макетов. Один из них сошел за высотку, а второй представлял собой копию «винтокрылой машины» в уменьшенном масштабе. Тогда, 14 лет назад, всех поразил эффект со «стеклянной волной», исходящей от небоскреба, когда в него врезается вертолет. Ларри и Эндрю были буквально одержимы идеей снять эту волну, причем хотели использовать естественные материалы. Режиссеры угробили несколько недель на то, чтобы воспроизвести этот эффект, но ничего не получалось. Пришлось обращаться к компьютерным технологиям. В итоговом варианте сошлись на следующем порядке съемок: сначала макет вертолета соприкасается с макетом здания, затем в последнем для пущего эффекта взрываются пиропатроны, потом за дело берутся компьютерные мастера. Отражающаяся в окнах городская панорама накладывалась позднее.
К одним из самых сложных и запоминающихся эпизодов относится перестрелка в вестибюле небоскреба. Вооруженные до зубов Нео и Тринити разносят в пух и прах колонны, бегают по стенам и лихо расстреливают ни в чем не повинный виртуальный спецназ. Чтобы актеры чувствовали себя свободнее, им вручили легкие муляжи оружия, весом всего в 200—300 г. Тем не менее сцену приходилось переснимать два десятка раз, полностью восстанавливая разрушенный пиропатронами реквизит. Такова цена безупречного кадра, которого добивались Вачовски.
Братьям удалось сделать невероятное — за $60 млн с небольшим (при этом 20% бюджета ушло на создание спецэффектов) снять фильм, обласканный критиками, радушно принятый зрителями и за короткое время ставший культовым. Время брутальных накачанных Терминаторов прошло, наступила эпоха киношного киберпанка и астеничных главгероев в модных очках.
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