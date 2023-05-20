Как делали спецэффекты в фильме «Матрица»

Первая часть «матричной» трилогии вышла почти 14 лет назад. В том же 1999 году появился Livejournal, население Земли достигло 6 млрд человек, группа Nightwish написала посвященную солнечному затмению песню Sleeping Sun, Мика Хаккинен в последний раз завоевал чемпионский титул «Формулы-1», братья Ларри и Эндрю Вачовски вовсю покоряли Голливуд, а компания Nokia отлично пропиарила телефон 8110.



В XXI веке «уютная жежешечка» потихоньку отмирает, земляне расплодились до 7 млрд и не останавливаются на достигнутом, Тарья Турунен оставила Nightwish, знаменитый финский гонщик ушел из автоспорта, Ларри Вачовски успел преобразиться в Лану Вачовски, а Nokia 8110 стал легендой и остается ею благодаря «Матрице». Фильм тогда еще братьев Вачовски небезосновательно называют настоящим культурным феноменом. Он до сих пор смотрится как вполне современное кино, и кажется, будто лента вышла совсем недавно.



Не будем копаться в мутноватых интерпретациях древних философов, многочисленных культурологических отсылках и киноманских шифровках Вачовски. Вместо этого посмотрим, как режиссерам удалось снять почти безупречный с технической точки зрения фильм.







Автор Константин Сидорович, tech.onliner.by





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