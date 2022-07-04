Наслаждаться вкусом сладкой кукурузы можно круглый год. Для этого необходимо знать очень просто способ консервации, благодаря которому кукуруза идеально сохраняет свой вкус.
Консервированная с солью и сахаром кукуруза может храниться в прохладном месте два года.
Подготовьте кочаны кукурузы: срежьте верхнюю и нижнюю части. Уложите кочаны в трехлитровый баллон.
Насыпьте в трехлитровую банку 1,5 столовую ложку соли, 1 столовую ложку сахара и залейте кипятком.
Выстелите дно большой кастрюли сложенным в несколько раз полотенцем. Наполните кастрюлю кипятком и поставьте в нее баллоны с кукурузой.
Поставьте кастрюлю на плиту и стерилизуйте 30 минут на среднем огне. Закрутите крышки.
Зимой эта кукуруза доставит вам большое удовольствие и поможет на несколько минут погрузиться в лето.
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Простой способ заготовки кукурузы на зиму
Наслаждаться вкусом сладкой кукурузы можно круглый год. Для этого необходимо знать очень просто способ консервации, благодаря которому кукуруза идеально сохраняет свой вкус.
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