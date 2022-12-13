Архитектура будущего

В ноябре 2017 года в Берлине пройдет Всемирный фестиваль архитектуры. Архитекторы и целые творческие коллективы из 68 стран представили на суд профессионального жюри 924 проекта, из которых в ноябре выберут лучшие. Давайте взглянем на самые выдающиеся образчики архитектуры будущего, которые профессионалы из фестивального жюри уже отобрали в шорт-лист.















Здание музея в виде стилизованного автомобиля представлено на конкурс в категории «Завершенные проекты». Авторы – архитектурная фирма Kohn Pedersen Fox Associates.Башня British Airways i360 в Брайтоне, созданная архитектурным бюро Marks Barfield Architects, – самая высокая смотровая башня в мире, вознесшаяся на высоту 162 метра.Обновленный дизайн знаменитого парижского универмага Printemps, ведущего свою историю с 1865 года, создан дизайнерским бюро Uufie. Здание представлено на конкурс в категории «Завершенные проекты».Проект бюро Spans Associates представлен в категории «Сооружения будущего». Мост выглядит словно созданным из единого куска стекла, что достигается умелым использованием зеркальных поверхностей.Здание аптечного павильона, представленное в категории «Завершенные проекты», – совместное детище архитектурных бюро Matsuya Art Works и KTX archiLAB, сделано в стиле научной фантастики.Деревянный павильон Smile («Улыбка») длиной 12 метров, разместившийся на территории лондонского колледжа искусств Челси, пользуется у лондонцев большой популярностью. Он представлен на конкурс в категории «Завершенные проекты».Проект из категории «Сооружения будущего» призван в послевоенное время помочь сирийцам, которых война лишила крыши над головой.Здание Дома оперы в Чжухае, проект которого создало архитектурное бюро CR Institute of Architectural & Urban Design, представлено в категории «Завершенные проекты». В здании площадью 57 680 кв.м. размещается концертный зал на 1550 мест и малая сцена с залом на 50 зрителей.Новое здание Музея искусств, архитектуры и технологий в Лиссабоне площадью 7000 кв.м. предлагает, помимо прочего, прекрасный вид на реку и тенистую зону отдыха на крыше.Как утверждают авторы проекта из WTA Architecture & Design Studio, часовня выполнена в форме сложенных в молитве ладоней, и эта необычная форма должна пробуждать надежду в тех, кто приходит сюда. Сооружение представлено в конкурсной категории «Завершенные проекты».Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)