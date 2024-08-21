Хрупкая девушка решила превратить бесхозный прицеп в пригодный для жизни дом

Учитывая повышенное внимание к крошечным домам, построенным своими руками, многие «диванные эксперты» всерьез думают, что реализация такого проекта — дело плевое. Однако, все, кому довелось реализовать свою мечту или попросту собственными руками сделали хотя бы шкаф, точно знают, что за привлекательными фасадами и функциональными пространствами стоит нелегкий, а порой и разочаровывающий процесс., дизайнера и строителя (при этом не имея образования ни в одной отрасли), которая потратила 5 лет, чтобы стать обладателем собственного дома на колесах под названием «Лола».
Заброшенный ржавый прицеп может вдохновить на строительство крошечного дома. | Фото: amiradacritica.com.
Мэрайя потратила 5 лет и 12 тыс. долларов на строительство этого очаровательного дома. | Фото: autoevolution.com.
Проекты «сделай сам», какими бы простыми не казались тем, кто пилу или молоток в руках никогда не держал, от их авторов и исполнителей (как правило, в одном лице) требуют много сил и времени. Не всегда и не у всех самоучек все получалось сразу и хорошо, как это произошло и с хрупкой девушкой, построившей собственными руками домик на колесах под названием «Лола», которой пришлось освоить сразу несколько профессий самостоятельно, чтобы получилось задуманное.
Вот в таком состоянии был двухосный прицеп. | Фото: autoevolution.com.
Забегая вперед, авторы Novate.ru хотели упомянуть, что ее великолепное во всех отношениях творение заметили не только такие же энтузиасты как Мэрайя Хоффман, автор проекта Lola the Tiny House. Ее крошечный дом вошел в шорт-лист премии «Лучшее маленькое пространство 2020 года» по версии архитектурного издания Dwell. Ее очаровательное жилище вдохновило тех, кто как она мечтала иметь собственную крышу над головой, при этом были также стеснены в деньгах. Ее пример стал отличным мотиватором для тех, кто полон решимости выстоять, довести дело до конца и довольствоваться малым, лишь бы остаться независимым от кредитов или ипотеки.
Проектированием и дизайном Мэрайя занималась самостоятельно. | Фото: treehugger.com.
Девушка освоила все необходимые для строительства инструменты и научилась выполнять плотницкие работы.
А все началось со старого прицепа, который когда-то принадлежал коммунальной службе, но уже давно поржавел и был заброшен. Молодая мечтательница забрала его совершенно бесплатно и приступила к проектированию, что было нелегкой задачей, ведь девушка не имела никакого отношения ни к разработке дизайн-проектов, ни работе с инструментами, ни к дизайну. Этот процесс занял немало времени, равно как и обучение практически всем ремеслам, необходимым для строительства каркасного дома, пусть и крошечного.
Все свободное время уходило на строительство крошечного дома.
Примечательно: Поскольку Мэрайя Хоффман жила лишь на одну зарплату и финансовые возможности были довольно скромными, девушке пришлось потратить целых 5 лет на строительство домика на колесах. И пусть было потрачено очень много времени, зато позволило вложиться в 12 тыс. дол., которые постепенно вкладывались.
В особо сложных процессах помогали друзья. | Фото: amiradacritica.com.
Еще одной сложностью стало отсутствие опыта в проектировании, работе с нужным инструментом, и это, не говоря о прокладке необходимых водопроводных и канализационных труб и электропроводке, а также сварочных работах. Всем этим премудростям девушка обучалась по видеороликам, консультировалась у знакомых специалистов или обращалась за помощью к друзьям, ну а идеи приспосабливала к постоянно меняющейся реальности, отчего проект видоизменялся и совершенствовался по ходу его реализации. Вот почему готовая «Лола» отличается от «Лолы» стадии дизайна.
Девушка освоила и японскую технологию обжига древесины, чтобы продлить срок эксплуатации домика. | Фото: treehugger.com.
Как бы там ни было у абсолютного дилетанта в строительстве и у хрупкой девушки получился довольно элегантный, очень удобный домик площадью 14,5 кв. метров, в котором может проживать двое взрослых. Он очень компактный, но в нем есть все необходимое для жизни и работы, причем вдали от городских коммуникаций, поскольку Мэрайя, сэкономив деньги на оплате труда подрядчиков, смогла выкроить средства на установку солнечных панелей и необходимого оборудования. Только специалистам этой компании она готова была заплатить, поскольку подобное оборудование не терпит экспериментов, а требует точного подключения.
Благодаря насыщенному темному цвету домик имеет стильный модный вид. | Фото: autoevolution.com.
Качественное утепление обеспечит комфортным микроклиматом. | Фото: treehugger.com.
Если говорить об оформлении фасада крошечного дома, то девушка решила использовать березовую фанеру, которую сама обжигала, чтобы сделать обшивку устойчивой к повреждению насекомым, а также водо- и огнестойкой. Она сымитировала технику сё суги бан, которую изобрели еще в древности японцы, для повышения прочности любых видов древесины и получения великолепного темного цвета, прекрасно гармонирующего с природным окружением. Для утепления конструкции энтузиастка использовала достаточной толщины плиты пенополистерола, который обладает отменными теплозвукоизоляционными качествами, а также не пропускает влагу и не утолщает стены, что совсем немаловажно для крошечных пространств.
Светлые теплые тона интерьера делают внутреннее пространство более объемным и уютным. | Фото: amiradacritica.com.
При отделке интерьера девушка отдала предпочтение теплым оттенкам, сохранив цвет и структуру березовой фанеры, лишь оттенив ее черными деталями стального каркаса. Как признается Мэрайя, ее целью было создать пространство, вдохновленное природой и служащее уютным убежищем. Кстати сказать, стиль дизайна «Лолы» она называет «пустынным модернизмом».
Спальная зона занимает заднюю часть прицепа. | Фото: idntimes.com.
Что же касается распределения жилого пространства, то в отличие от многих маленьких домов на одно или двухосных прицепах, у «Лолы» стандартная высота, не предусматривающая спального лофта. Вместо этого кровать установлена на высоком подиуме в задней части домика. Оставшееся вертикальное пространство она также задействовала, закрепив открытую полку для хранения. Под кроватью же предусмотрены большие отсеки, в которые помещаются объемные органайзеры или контейнеры/коробки, а под ними имеются выдвижные ящики на всю ширину спального места, так что мест для хранения личных вещей и спальных принадлежностей получилось предостаточно.
Кухня миниатюрная, но хватит для одного-двух непривередливых жильцов.
Центральную часть дома занимает общее пространство, которое используется и как гостиная, и как офис.
Обеденная зона. | Фото: idntimes.com.
Помимо спальни в очаровательном домике имеется еще и вполне благоустроенная кухня с необходимым набором мебели, удобств, техники и небольшого рабочего пространства. Гостиной, как таковой в доме Мэрайи нет, но центральную его часть занимает просторная зона, с одной стороны которой расположен небольшой офис с рабочим столом и двумя удобными стульями, а напротив – узкая барная стойка, выступающая в роли обеденной группы. Чтобы экономить пространство в компактном помещении, увлеченная энтузиастка использовала складные столы и скрытое хранение как для кухни, так и для домашнего офиса.
Ванная комната обустроена в треугольном расширении.
А вот для организации ванной комнаты было использовано треугольное расширение. На дышле прицепа она пристроила дополнительную конструкцию, в которой разместила все необходимое для такого типа помещений. Выбор пал на мокрый тип ванной, позволяющий на совсем миниатюрной площади установить и туалет, и полноразмерный душ, чего вполне достаточно для поддержания гигиены и пользования унитазом, без которых современный человек уже не мыслит свою жизнь. Изюминкой этого пространства является контрастный дизайн (использование черной и белой керамической плитки) и потолочное окно, впускающее достаточно света, при этом участвует в естественной вентиляции. А вот в ночное время водные процедуры доставляют еще больше удовольствие, поднимая голову, можно любоваться мерцанием звезд.
Большинство предметов мебели можно сложить, чтобы увеличить пространство для маневров. | Фото: idntimes.com.
После реализации проекта вдохновленная энтузиастка задумывается о новом строительстве. | Фото: treehugger.com.
В заключение стоит сказать, что крошечный дом «Лола» не просто был отмечен престижной премией профильного издания Dwell, как «Лучшее маленькое пространство 2020 года». Этот проект стал образцом в категории «сделай сам» с ограниченным бюджетом, что вдохновляет тех, у кого нет возможности сразу приобрести готовую модель или любое другое скромное жилище, а готов самоотверженно трудиться, чтобы стать владельцем оригинального домика.
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