Хрупкая девушка решила превратить бесхозный прицеп в пригодный для жизни дом

Заброшенный ржавый прицеп может вдохновить на строительство крошечного дома. | Фото: amiradacritica.com.

Мэрайя потратила 5 лет и 12 тыс. долларов на строительство этого очаровательного дома. | Фото: autoevolution.com.

Вот в таком состоянии был двухосный прицеп. | Фото: autoevolution.com.

Проектированием и дизайном Мэрайя занималась самостоятельно. | Фото: treehugger.com.

Девушка освоила все необходимые для строительства инструменты и научилась выполнять плотницкие работы.

Все свободное время уходило на строительство крошечного дома.

В особо сложных процессах помогали друзья. | Фото: amiradacritica.com.

Девушка освоила и японскую технологию обжига древесины, чтобы продлить срок эксплуатации домика. | Фото: treehugger.com.

Благодаря насыщенному темному цвету домик имеет стильный модный вид. | Фото: autoevolution.com.

Качественное утепление обеспечит комфортным микроклиматом. | Фото: treehugger.com.

Светлые теплые тона интерьера делают внутреннее пространство более объемным и уютным. | Фото: amiradacritica.com.

Спальная зона занимает заднюю часть прицепа. | Фото: idntimes.com.

Кухня миниатюрная, но хватит для одного-двух непривередливых жильцов.

Центральную часть дома занимает общее пространство, которое используется и как гостиная, и как офис.

Обеденная зона. | Фото: idntimes.com.

Ванная комната обустроена в треугольном расширении.

Большинство предметов мебели можно сложить, чтобы увеличить пространство для маневров. | Фото: idntimes.com.

После реализации проекта вдохновленная энтузиастка задумывается о новом строительстве. | Фото: treehugger.com.