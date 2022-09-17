Почему в Великобритании запрещают произведения Шекспира, Диккенса и других известных авторов

Классические произведения составляют золотой фонд мировой литературы, их изучают в школах и институтах, рекомендуют к обязательному прочтению и гордятся их знанием. Уже давно закрепилось понимание того, что образованный человек должен быть знаком с лучшими образцами мировой классики, к которой, несомненно, относятся Уильям Шекспир, Чарльз Диккенс и другие известные авторы. На этом фоне решение британских университетов запретить и исключить из списков прочтения этих писателей выглядит, по меньшей мере, непонятным.
Сложный автор
Уильям Шекспир.
Требования с осторожностью относиться к Шекспиру даже в школьной программе прозвучали ещё весной. Тогда учительница Захара Чоудхури в интервью британскому новостному изданию GB News заявила, что язык Шекспира довольно сложен, а его доступность широкому кругу учащихся на самом деле может стать препятствием для получения ими удовольствия от литературы. И единственная причина, по которой произведения классика до сих пор остаются в школьной программе – это их слишком большая успешность.
Произведения Шекспира.
Во время обсуждения было высказано предложение сделать изучение Шекспира добровольным, а не обязательным. При этом прозвучали весьма странные слова о студентах, которые, поступив в университет, не могут грамотно писать, а их заставляют изучать весьма сложные творения Уильяма Шекспира. Но в тот раз всё закончилось на уровне обсуждения и никаких последствий не имело.
Травмирующие произведения
Абердинский университет (Шотландия).
В августе этого года стало известно об исключении добрым десятком престижных британских университетов множества авторов из списков обязательного прочтения студентами. Причина заключается в причинении беспокойства, оскорблении учащихся вузов или же в вызывающем содержании. В списке оказались как признанные классики, так и современные авторы. Среди «неблагонадёжных» писателей числятся Шекспир и Диккенс, Кристи и Бронте, Остин, Оруэлл, Уайтхед и многие другие. Теперь студенты могут не читать более 1000 произведений из-за их проблемного содержания и, соответственно, не принимать участия в дискуссиях по ним.
Все они считаются «потенциально опасными» из-за того, что в них присутствуют рабство, расизм, религиозность и сексизм. К примеру, в Абердинском университете (Шотландия) «Сон в летнюю ночь» Уильяма Шекспира сопровождается пометкой «остерегайтесь классицизма», произведения Джеффри Чосера – «эмоционально сложные», «Оливер Твист» Чарльза Диккенса – «жестокое обращение с детьми», «Подземная железная дорога» Колсона Уайтхеда, лауреата Пулитцеровской премии, «опасна из-за его слишком резкого описания американского рабства».
Эссекский университет.
Подобная тенденция вызывает опасения, потому что под влияние цензуры может попасть абсолютно любое произведение. При этом в литературе всегда ценилось умение автора заставить читателя испытывать самые разные чувства, сопереживание, сочувствие, возмущение, гнев. Теперь же эмоции могут оказаться слишком травмирующими для студентов, поэтому испытывать их крайне нежелательно.
Университет Сассекса.
Во многих зарубежных изданиях уже прокатилась волна критики за попытки навязать «культуру, подлежащую стиранию». При этом на официальные запросы руководство университетов отвечать не торопится. Издание Times отправило письма в 140 учебных заведений с просьбой огласить список книг, которые исключаются из списка обязательных к прочтению. При этом только Эссекский университет и Университет Сассекса признали, что они запретили некоторые произведения из опасения, что они «могут быть оскорбительными для студентов». Ещё восемь учебных заведений пояснили: «некоторые книги выведены для факультативного чтения» с целью защиты благополучие своих учащихся. Часть университетов вовсе отказалась давать какие-либо комментарии, так как это может нанести вред репутации учебного заведения и преподавателей.
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