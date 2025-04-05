Удивительно, но первые губки для мытья появились еще до нашей эры. Варианты губок в древности были самыми разнообразными от высушенных водорослей до связанной шерсти животных. Уже в средневековье придумали специальные щетки для мытья посуды из шерсти животных, но стоили они слишком дорого.







Тогда в обиход вошли обычные тряпки, смоченные мыльной водой.

1. Никаких микробов!

2. Чистка замшевой обуви без проблем!

3. Ароматерапия на кухне!

4. Не забудьте заморозить свою губку!

5. А теперь разогреваем губку в микроволновке!

Но, к счастью, в середине двадцатого века, немецкий ученый все же изобрел губку из поролона. Это было настоящим прорывом. В нашей сегодняшней статье, мы предлагаем узнать, как обычная губка может помочь справиться с рядом бытовых задач. И мы говорим не о мытье посуды.Уксус избавит губку от микробов!В первую очередь необходимо подумать о чистоте и гигиеничности своей губки. Неудивительно, что при постоянном использовании, в ней скапливается большое количество бактерий. Ведь во влажной среде они развиваются намного быстрее. Чтобы наверняка быть уверенным в том, что ваша губка безопасна, необходимо озаботиться ее обеззараживанием. И мы точно знаем, как это сделать.Итак, для начала возьмите глубокую миску или кастрюлю. Залейте в нее уксус и опустите губку. Обратите внимание на то, что уксус должен полностью покрывать губку. После чего необходимо оставить ее, минут на пять. Далее достаньте губку и как следует отожмите. После этого нужно дать губке полностью просохнуть. Такой простой способ, позволит избавиться от всех бактерий и грибков. И всего за пять минут.Чистка замшевой обуви теперь бесплатна!Всем знакомы проблемы чистки замшевой обуви. Этот. Материал требует деликатной чистки. И из-за этого, нам навязывают дорогостоящие средства по уходу за обувью. А мы их покупаем из страха, что иначе испортим деликатную ткань. Но на самом деле, это вовсе не обязательно. Благодаря нашему совету, вы навсегда забудете про необходимость покупки специальных щеток для замшевой обуви. И сэкономите семейный бюджет.А поможет нам – самая обычная губка для мытья посуды. Для начала следует запомнить, что при чистке замшевой обуви, губка должна быть абсолютно сухой. Жесткая сторона губки отлично подойдет для удаления пыли и грязи с замшевой обуви. А вот мягкая сторона прекрасно разгладит ворс. Просто воспользуйтесь нашим советом и вы навсегда забудете о ненужных тратах.Губка вместо спрея для дома!Поддержание приятного аромата во всем доме – вполне естественное желание любого из нас. Особенно это касается кухни. Ведь именно здесь, мы проводим большую часть времени. Но как создать приятный аромат, не тратя огромные суммы на освежители воздуха? С нашим советом, легко!И вновь нам поможет лишь губка для мытья посуды и эфирные масла. Просто добавьте пару капель масла на губку и аромат распространиться по всему помещению. Помимо этого, эфирные масла обладают противомикробным эффектом. Таким образом, вы не только создадите на кухне приятны аромат, но и будете уверены в том, что ваша губка защищена от микробов.Бесплатный хладагент!Казалось бы, губка для мытья посуды нужна только для использования по прямому назначению. Но это совсем не так! Она является незаменимым помощников в решение бытовых задач. Вот представьте, вы едете за город на пикник и вам необходимо перевести продукты питания. Специалисты посоветуют вам дорогостоящие сумки или специальные холодки, которые тое стоят не мало. А мы предложим взять с собой губку. И это не шутка.Для начала необходимо хорошо смочить губку. После чего помещаем ее в пластиковый пакет и замораживаем. Удивительно, но совершенно бесплатный хладагент готов. Только подумайте, сколько средств можно сэкономить при помощи нашей бытовой хитрости.Научим быстро чистить микроволновку!С заморозкой все понятно, но вы наверняка задаетесь вопросом, зачем же губку разогревать? А ответ весьма прост — для более эффективной чистки микроволновой печи. Но обо всем по порядку. Мало кто любит чистить микроволновку. Часто они расположены слишком высоко, плюс неудобно промывать всю внутреннюю поверхность за раз из-за того, что слой жира слишком застоявшийся. Но решение есть!Просто следуйте нашему совету и вы навсегда забудете о сложностях в мытье микроволновки. Для начала возьмите губку для мытья посуды и нанесите на нее моющее средство. После чего поместите ее в микроволновку и разогрейте в течение минуты. За счет нагревания губки и моющего средства, слой жира на стенках размягчиться. И по прошествию времени, вам останется лишь провести разогретой губкой по стенкам. Вы удивитесь, но жир легко отойдет с первого раза. И у вас будет чистая микроволновая печь без особых усилий.