Лучшая еда для набора массы

Мышцы из воздуха не возникнут, хоть ночуй в спортзале. Правильное питание — вот основа красивого и гармоничного тела. Базовое правило набора массы состоит в увеличении калорийности питания примерно на 20%. Добавляя больше калорий, вы будете набирать больше жира; добавляя меньше калорий, вы не будете обеспечивать организм материалом и энергией для строительства мышц.

Гречневая каша

Яйца

Тунец

Паста

Спаржа

Индейка

Папайя