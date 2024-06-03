Лучшая еда для набора массы

Мышцы из воздуха не возникнут, хоть ночуй в спортзале. Правильное питание — вот основа красивого и гармоничного тела. Базовое правило набора массы состоит в увеличении калорийности питания примерно на 20%. Добавляя больше калорий, вы будете набирать больше жира; добавляя меньше калорий, вы не будете обеспечивать организм материалом и энергией для строительства мышц.
Гречневая каша
Как источник углеводов, гречневая каша проигрывает почти всем другим крупам. Но тут есть очень много аминокислот, необходимых для роста мышц. Кроме того, гречка содержит и другие вещества, способствующие укреплению кровеносной системы — что тоже немаловажно при активных тренировках.
Яйца
Прекрасный завтрак, который идеально подойдет для быстрого набора массы. Здесь масса белка и много витамина D, предохраняющего от повреждения мышечные связки.
Тунец
Лучшая пища для спортсмена ever: тунец — это чистейший белок безо всякой лишней ерунды. Через час-полтора после тренировки можно съесть целую банку консервированного тунца и получить все, что требуется усталому организму.
Паста
Идеальным вариантом будет приготовить пасту с куриной грудкой на пару: столько углеводов и белка не получить ни из какого другого источника. Макаронные изделия вообще отличный выбор еды для спортсмена — если, конечно, не добавлять в них сливок и бекона.
Спаржа
Свежая спаржа должна присутствовать в рационе обязательно. Спаржа содержит и белок (правда, не очень много) и калий для работы кровеносной системы, и цинк для роста мышц.
Индейка
Обилие фосфора делает индейку неплохой альтернативой рыбе, а белка здесь содержится до 50% от общего веса. Примите за правило готовить индейку минимум три-четыре раза в неделю. Лучше варить или готовить на пару.
Папайя
Только в папайе содержится уникальное вещество папаин, активно способствующее расщеплению поступивших с пищей белков. Попробуйте есть несколько кусочков папайи после каждого второго приема пищи.
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