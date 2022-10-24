Преображение участка ненужными брёвнами

Самое подходящее украшение участка — конечно же, натуральными материалами, которые будут гармонировать с окружающей средой.

И в роли такого материала как нельзя лучше подойдут брёвна, оставшиеся после спила деревьев на участке. На самом деле, брёвнами можно украсить участок необыкновенным образом: сделать уголок для отдыха, оградить грядку, создать клумбу и не только! Посмотрите на 15 смекалистых идей с брёвнами для участка:



«Качели» для птиц

Кофейный уголок на природе

Высокие грядки из брёвен

Оригинальная скамья на участке

Натуральные кашпо для растений

Необыкновенной красоты уличные светильники

Целый обеденный стол с табуретами из бревен

Уголок в саду для отдыха в природном стиле

Потрясающая садовая арка

Ограждение клумб натуральными материалами

Забор из бревен

Садовая дорожка, построенная из спилов

Милейшая деревянная беседка

Самое простое и нужное применение — лестница на неровном участке

Классные клумбы для цветов

Самодельный фонтан из натуральных материалов

Качели в саду

Прикольные кресла на природе