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Преображение участка ненужными брёвнами

Самое подходящее украшение участка — конечно же, натуральными материалами, которые будут гармонировать с окружающей средой.
И в роли такого материала как нельзя лучше подойдут брёвна, оставшиеся после спила деревьев на участке. На самом деле, брёвнами можно украсить участок необыкновенным образом: сделать уголок для отдыха, оградить грядку, создать клумбу и не только! Посмотрите на 15 смекалистых идей с брёвнами для участка:

«Качели» для птиц



Преображение участка ненужными брёвнами

Кофейный уголок на природе



Преображение участка ненужными брёвнами

Высокие грядки из брёвен



Преображение участка ненужными брёвнами

Оригинальная скамья на участке



Преображение участка ненужными брёвнами

Натуральные кашпо для растений



Преображение участка ненужными брёвнами

Необыкновенной красоты уличные светильники



Преображение участка ненужными брёвнами

Целый обеденный стол с табуретами из бревен



Преображение участка ненужными брёвнами

Уголок в саду для отдыха в природном стиле



Преображение участка ненужными брёвнами

Потрясающая садовая арка



Преображение участка ненужными брёвнами

Ограждение клумб натуральными материалами



Преображение участка ненужными брёвнами

Забор из бревен



Преображение участка ненужными брёвнами

Садовая дорожка, построенная из спилов



Преображение участка ненужными брёвнами

Милейшая деревянная беседка



Преображение участка ненужными брёвнами

Самое простое и нужное применение — лестница на неровном участке



Преображение участка ненужными брёвнами

Классные клумбы для цветов



Преображение участка ненужными брёвнами

Самодельный фонтан из натуральных материалов



Преображение участка ненужными брёвнами

Качели в саду



Преображение участка ненужными брёвнами

Прикольные кресла на природе



Преображение участка ненужными брёвнами
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