Преображение участка ненужными брёвнами

Самое подходящее украшение участка — конечно же, натуральными материалами, которые будут гармонировать с окружающей средой.
И в роли такого материала как нельзя лучше подойдут брёвна, оставшиеся после спила деревьев на участке. На самом деле, брёвнами можно украсить участок необыкновенным образом: сделать уголок для отдыха, оградить грядку, создать клумбу и не только! Посмотрите на 15 смекалистых идей с брёвнами для участка:
«Качели» для птиц
Кофейный уголок на природе
Высокие грядки из брёвен
Оригинальная скамья на участке
Натуральные кашпо для растений
Необыкновенной красоты уличные светильники
Целый обеденный стол с табуретами из бревен
Уголок в саду для отдыха в природном стиле
Потрясающая садовая арка
Ограждение клумб натуральными материалами
Забор из бревен
Садовая дорожка, построенная из спилов
Милейшая деревянная беседка
Самое простое и нужное применение — лестница на неровном участке
Классные клумбы для цветов
Самодельный фонтан из натуральных материалов
Качели в саду
Прикольные кресла на природе
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