9 бытовых лайфхаков, которые достойны копилок продвинутых хозяек

Традиционные решения бытовых проблем не всегда являются самыми лучшими или единственно верными. Порой нужно подключить фантазию и проявить смекалку, чтобы домашние дела перестали угнетать и вы смогли их выполнять гораздо быстрее, чем обычно.







Делимся оригинальными лайфхаками, которые точно стоит взять на заметку продвинутым хозяйкам. Они стоят того, чтобы вы их испытали.



Лайфхак 1: Мойте окна йодом

Лайфхак 2: Возвращайте белый цвет одежде с помощью перекиси

Лайфхак 3: Сушите вещи в микроволновке

Лайфхак 4: Стирайте пакеты

Лайфхак 5: Кладите в холодильник губку для мытья посуды

Лайфхак 6: Убирайте катышки станком

Лайфхак 7: Выводите пятна содой и перекисью водорода

Лайфхак 8: Отбеливайте пластик димексидом

Лайфхак 9: Добавляйте в средство для мытья посуды соду и соль

Йод нужно смешать с водой.Мойка окон – это всегда стресс. Огромная площадь, куча пыли и грязи, разводы…В такие моменты хочется срочно купить специального робота-мойщика, чтобы он сделал за нас всю работу. Увы, этот прибор далеко не всем по карману, поэтому приходится брать себя в руки, настраиваться на уборку и…прибегать к помощи народных средств.Если вы хотите, чтобы процесс был максимально простым, быстрым и эффективным, попробуйте использовать для чистки обычный йод. Вначале с помощью мыльной воды уберите с окон основной слой пыли и грязи, а затем помойте поверхность специальным раствором, который состоит из пяти литров воды и десяти капель йода. В конце протрите стекла сухой тряпкой и наслаждайтесь результатом. Окна будут идеально чистыми!Раствор перекиси отбеливает вещи.Отбелить вещи возможно! И для этого совсем необязательно использовать кислородный отбеливатель или агрессивное средство с содержанием хлора. Просто замочите одежду в тазу с водой и несколькими столовыми ложками перекиси водорода на несколько часов, а затем постирайте их как обычно. Антисептик является мощным отбеливателем, который бережно удаляет желтизну, а также некоторые пятна.Быстро высушатся в микроволновке носки и колготки.Если одежда не успела высохнуть до часа Х, а надеть другие вещи – не вариант, придется прибегать к лайфхакам бывалых хозяек. Так, они советуют сушить одежду…в микроволновке. Да-да, вы все правильно поняли. Согласны, способ оригинальный, даже, скорее, странный, но если вам срочно нужна майка или шорты, вряд ли вы будете игнорировать даже малейший шанс быстрее их высушить.Итак, поместите одежду в микроволновую печь, запустите таймер на 20 секунд, после чего достаньте вещь, хорошо встряхните и снова положите в прибор. Так нужно повторить несколько раз, пока одежда не станет полностью сухой. Обратите внимание, что вещи не должны содержать металлических или пластиковых элементов.Пакеты соберут в себя весь мусор.Удивительно, как порой вещи, от которых мы совсем ничего не ожидаем, могут помочь решить различные бытовые проблемы. Взять, к примеру, обычный полиэтиленовый пакет. Оказывается, он может стать настоящей палочкой-выручалочкой в процессе стирки. Каким образом? Сейчас расскажем.Обычно после стирки в барабане остается много мелкого мусора, который иногда приводит к поломке устройства. Достать его руками не всегда получается, поэтому приходится «изобретать велосипед». Попробуйте в следующий раз постирать пакет. Поместите его в пустой барабан и выберите режим с низкой температурой. Когда цикл закончится, основная часть мусора будет в пакете, и вам останется лишь выбросить его.Губка вберет в себя неприятные запахи.Неприятные запахи в холодильнике – не редкость. Даже если вы регулярно протираете полки и устраиваете ревизию продуктов, все равно есть риск появления амбре. Если вы заметили, что из холодильника воняет, переберите его содержимое и выбросьте испорченную еду, после чего помойте полки раствором уксуса. А чтобы избежать возникновения новых запахов, воспользуйтесь следующим лайфхаком.Возьмите губку для мытья посуды и положите на среднюю полку холодильника. Она впитает в себя влагу, которая становится причиной возникновения конденсата, и, как следствие, предотвратит гниение овощей и фруктов. Кроме того, губка вберет в себя запахи от пищи, которые уже появились, и не позволит им распространиться по холодильнику.Используйте станок или губку для посудыНа одежде из шерсти, кашемира и прочих натуральных тканей часто появляются катышки, которые способны испортить внешний вид любого наряда. Конечно, для их удаления можно использовать специальную машинку, но зачем тратить на нее деньги, если есть более бюджетный способ решения проблемы? Вам понадобится обычный одноразовый станок, которым получится легко и быстро сбрить катышки. Также для борьбы с ними подходит обычная губка для мытья посуды. Натяните ткань в проблемных местах и пройдитесь по катышкам жесткой стороной губки. Это отличный способ устранить мелкие дефекты.На заметку: Чтобы избежать появления катышек, стирайте вещи правильно. Внимательно читайте информацию, указанную на этикетке и, в соответствие с этими правилами, выбирайте подходящую температуру, режим стирки, тип моющего средства и условия сушки.Сделайте из соды и перекиси кашицу.В современных магазинах можно найти множество самых разных вариантов бытовой химии. Однако стоит ли покупать дорогостоящие средства, если вывести пятна можно самостоятельно, прибегнув к помощи всего двух дешевых компонентов? Рассказываем более подробно.Возьмите небольшую миску, положите в нее столовую ложку пищевой соды и столовую ложку перекиси водорода. Хорошо перемешайте – в результате должна получиться густая кашица. Нанесите пасту на загрязненный участок и подождите 10-15 минут, пока она подействует. По истечении времени уберите остатки средства, прополощите одежду в теплой воде и постирайте обычным способом. От пятен не останется даже следа!Димексид отбелит как выключатели, так и подоконникЕсли вы заметили, что розетки и выключатели со временем пожелтели, не торопитесь их менять. Просто воспользуйтесь помощью дешевого аптечного средства – димексида. Он эффективно очищает пластик, возвращая ему первозданный внешний вид, благодаря своим отбеливающим свойствам. Наденьте перчатки, нанесите небольшое количество димексида на пожелтевшие участки с помощью губки, оставьте на 15-20 минут, а затем удалите его остатки чистой влажной тряпкой.Кстати, подоконники также можно привести в порядок с помощью димексида. Для начала очистите пластик от пыли и грязи, после чего нанесите небольшое количество средства на ватный диск и тщательно протрите загрязненные участки. Повторите процедуру через несколько минут – вы заметите, что подоконник стал гораздо белее, чем раньше. Если нужно удалить налет в труднодоступных местах, нанесите димексид ватной палочкой.Сода и соль загустят средство для посуды.Покупка нового средства для мытья посуды, с которым вы раньше не имели дела, – это всегда риск. Оно может оказаться малоэффективным, плохо пениться или быть слишком жидким, из-за чего расход увеличится практически вдвое. К счастью, есть секретный способ, как увеличить густоту средства и, тем самым, решить некоторые вышеупомянутые проблемы.Открутите крышку на бутылке и насыпьте по одной чайной ложки соли и соды. Эти компоненты смогут сделать жидкость более плотной, густой и концентрированной. Кроме того, соль и сода усилят моющие свойства средства, и оно станет более эффективным.