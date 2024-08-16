Исправляемся: 7 ошибок с губной помадой, которые мы все совершали

7 ошибок с помадой, которые мы все совершали

7 ошибок с помадой, которые мы все совершали

Ошибка №1: вы никогда не используйте скраб для губ

7 ошибок с помадой, которые мы все совершали

7 ошибок с помадой, которые мы все совершали

Ошибка №2: увлажнение? Не слышала.

7 ошибок с помадой, которые мы все совершали

7 ошибок с помадой, которые мы все совершали

Ошибка №3: а что такое праймер для губ?

7 ошибок с помадой, которые мы все совершали

7 ошибок с помадой, которые мы все совершали

Ошибка №4: не использовать контурный карандаш

7 ошибок с помадой, которые мы все совершали

7 ошибок с помадой, которые мы все совершали

Ошибка №5: неправильно наносить помаду

7 ошибок с помадой, которые мы все совершали

7 ошибок с помадой, которые мы все совершали

Ошибка №6: опять помада на зубах

7 ошибок с помадой, которые мы все совершали

7 ошибок с помадой, которые мы все совершали

Ошибка №7: промахнулись с цветом

7 ошибок с помадой, которые мы все совершали

7 ошибок с помадой, которые мы все совершали

7 ошибок с помадой , которые мы все совершали