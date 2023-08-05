Кора вместо чёрного укрывного материала

Землю нужно чем-то укрывать, чтобы сорняк не прорастал столь активно. Декоративных вариантов, на самом деле, не так много: укрывной материал, щепа и кора. Из всех вариантов лучше всего подойдёт именно кора, однако, необходимо знать особенности такого декорирования участка.







Если вы выбрали кору в качестве декора участка, то необходимо знать о сроках её «службы». Кора сосны перегнивает за 2-3 года, а лиственницы — за 5-6 лет. Отсюда и вывод — в качестве экономии лучше приобрести кору лиственницы. Перед тем как сыпать кору, следует обязательно удалить сорняки с корнем и по возможности разровнять землю граблями.







Если земля на вашем участке глинистая, то её предварительно нужно прорыхлить. Если песчаная — засыпать тонкий слой скошенной травы или картон. Только после этих манипуляций можно высыпать кору. Самым красивым и надёжным вариантом считается «послойный»: сначала засыпаете первый слой коры мелкой фракции, затем — средней и только после этого — крупные кусочки коры.







На глинистую почву отсыпается 3-4 см коры, на чернозём и песок — 5-7 и даже 10 см (насколько позволяет бюджет). Помните, что, чем тоньше слой коры, тем чаще придётся проводить прополку.







Сыпать кору лучше прямо на землю, не подкладывая под низ укрывной материал, ведь со временем она перегнивает и питает почву. Максимум, что можно сделать — это уложить слой картона или скошенной травы (если у вас чернозём или песчаная земля). Сорняки будут ещё пытаться пробиться через кору, но они будут слабые, и вырвать их с корнем не составит никакого труда!





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