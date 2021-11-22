Столярная мини струбцина для угловых соединений

При помощи этой миниатюрной струбцины вы сможете быстро зафиксировать две детали под прямым углом, чтобы просверлить в них отверстия и закрепить потом на саморезы.

Этой интересной и полезной идеей поделился автор YouTube канала «WillWood — Столярные изделия для начинающих».

Необходимые материалы:

фанера;

деревянный дюбель (шкант);

пружина.

Самодельное приспособление состоит из неподвижного основания с упорами и прижимной части, которая прижимает заготовки к упорам за счет силы двух пружин.

Основные этапы работ

Отрезаем кусок фанеры подходящего размера, и размечаем заготовку, как показано на фото ниже. Далее вырезаем основание.

Высверливаем в основании два отверстия, после чего с помощью электролобзика прорезаем продольный паз, по которому будет перемещаться прижим.

На следующем этапе вырезаем из фанеры два прижима. Крепим их к основанию, выставив под углом в 90 градусов относительно друг друга.

К задней части основания крепим кусочек фанеры с направляющим отверстием. Потом изготавливаем и устанавливаем прижимную часть.

Предварительно в прижиме сверлим отверстие и вклеиваем в него деревянный шкант.

Надеваем на него две пружины и вставляем в направляющее отверстие. В нижней части прижима высверливаем еще одно отверстие, и вклеиваем штифт.

В завершении останется только приклеить к верхней части прижима кусочек фанеры, чтобы можно было зацепиться за него пальцами.

Пользоваться самодельной струбциной очень просто: отжимаем прижим, устанавливаем две заготовки, и прижимаем их, отпустив прижим.

Видео по теме

Подробно о том, как изготовить столярную мини струбцину для угловых соединений можно посмотреть в авторском видеоролике ниже.