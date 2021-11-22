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Столярная мини струбцина для угловых соединений

Столярная мини струбцина для угловых соединений

Столярная мини струбцина для угловых соединений

При помощи этой миниатюрной струбцины вы сможете быстро зафиксировать две детали под прямым углом, чтобы просверлить в них отверстия и закрепить потом на саморезы. 

Этой интересной и полезной идеей поделился автор YouTube канала «WillWood — Столярные изделия для начинающих». 

Необходимые материалы:

  • фанера;
  • деревянный дюбель (шкант);
  • пружина.

Самодельное приспособление состоит из неподвижного основания с упорами и прижимной части, которая прижимает заготовки к упорам за счет силы двух пружин. 

Основные этапы работ

Отрезаем кусок фанеры подходящего размера, и размечаем заготовку, как показано на фото ниже. Далее вырезаем основание. 

Столярная мини струбцина для угловых соединений

Столярная мини струбцина для угловых соединений

Столярная мини струбцина для угловых соединений

Высверливаем в основании два отверстия, после чего с помощью электролобзика прорезаем продольный паз, по которому будет перемещаться прижим. 

Столярная мини струбцина для угловых соединений

Столярная мини струбцина для угловых соединений

На следующем этапе вырезаем из фанеры два прижима. Крепим их к основанию, выставив под углом в 90 градусов относительно друг друга. 

Столярная мини струбцина для угловых соединений

Столярная мини струбцина для угловых соединений

К задней части основания крепим кусочек фанеры с направляющим отверстием. Потом изготавливаем и устанавливаем прижимную часть. 

Предварительно в прижиме сверлим отверстие и вклеиваем в него деревянный шкант.

Надеваем на него две пружины и вставляем в направляющее отверстие.

В нижней части прижима высверливаем еще одно отверстие, и вклеиваем штифт. 

Столярная мини струбцина для угловых соединений

Столярная мини струбцина для угловых соединений

В завершении останется только приклеить к верхней части прижима кусочек фанеры, чтобы можно было зацепиться за него пальцами. 

Столярная мини струбцина для угловых соединений

Пользоваться самодельной струбциной очень просто: отжимаем прижим, устанавливаем две заготовки, и прижимаем их, отпустив прижим. 

Столярная мини струбцина для угловых соединений

Видео по теме

Подробно о том, как изготовить столярную мини струбцину для угловых соединений можно посмотреть в авторском видеоролике ниже. 

 

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