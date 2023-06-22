Как сделать натуральный освежитель воздуха, который избавит от затхлости в доме и моли

Неприятный, затхлый аромат в доме знаком многим. Чтобы избавиться от него, мы приобретаем в магазинах различные освежители, благо их сегодня много. Но решить проблему с их помощью удается далеко не всегда и, к сожалению, ненадолго. Плюс ко всему это еще и материальные затраты. Хороший освежитель имеет соответствующую стоимость. Не обязательно покупать специальные средства. Можно их приготовить дома. Эффект будет лучше, а затраты меньше.
Чтобы неприятный запах в доме не портил жизнь, достаточно смешать несколько доступных ингредиентов / Фото: faceandcare.ru
Что понадобится
Для приготовления суперсредства понадобятся кофейные зерна и апельсин / Фото: fedsp.com
Для приготовления суперсредства необходимо взять всего лишь три ингредиента. Вероятнее всего, они уже есть дома:
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- кофейные зерна;
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- апельсиновые корки;
- чистый носок.
Корки от апельсина высушиваются и вместе с с зернами перемалываются / Фото: lady.online.ua
Сначала корки высушиваются, затем перемалываются. После этого в них добавляется кофе и еще раз все измельчается. Полученная смесь помещается в носок. Больше ничего делать не нужно. Импровизированный освежитель готов.
Такой самодельный освежитель не только наполнит приятным ароматом весь дом, но и избавит от моли / Фото: vrsl-realty.ru
Он не только избавляет от неприятного аромата в доме, но и от моли. Дешево и сердито!
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