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Как сделать натуральный освежитель воздуха, который избавит от затхлости в доме и моли


Как сделать натуральный освежитель воздуха, который избавит от затхлости в доме и моли

Неприятный, затхлый аромат в доме знаком многим. Чтобы избавиться от него, мы приобретаем в магазинах различные освежители, благо их сегодня много. Но решить проблему с их помощью удается далеко не всегда и, к сожалению, ненадолго. Плюс ко всему это еще и материальные затраты. Хороший освежитель имеет соответствующую стоимость. Не обязательно покупать специальные средства. Можно их приготовить дома. Эффект будет лучше, а затраты меньше.

Чтобы неприятный запах в доме не портил жизнь, достаточно смешать несколько доступных ингредиентов / Фото: faceandcare.ru

Чтобы неприятный запах в доме не портил жизнь, достаточно смешать несколько доступных ингредиентов / Фото: faceandcare.ru

 

Что понадобится


Для приготовления суперсредства понадобятся кофейные зерна и апельсин / Фото: fedsp.com

Для приготовления суперсредства понадобятся кофейные зерна и апельсин / Фото: fedsp.com


Для приготовления суперсредства необходимо взять всего лишь три ингредиента. Вероятнее всего, они уже есть дома:



    • кофейные зерна;







    • апельсиновые корки;





  • чистый носок.


 
Корки от апельсина высушиваются и вместе с с зернами перемалываются / Фото: lady.online.ua

Корки от апельсина высушиваются и вместе с с зернами перемалываются / Фото: lady.online.ua

 

Сначала корки высушиваются, затем перемалываются. После этого в них добавляется кофе и еще раз все измельчается. Полученная смесь помещается в носок. Больше ничего делать не нужно. Импровизированный освежитель готов.
Такой самодельный освежитель не только наполнит приятным ароматом весь дом, но и избавит от моли / Фото: vrsl-realty.ru

Такой самодельный освежитель не только наполнит приятным ароматом весь дом, но и избавит от моли / Фото: vrsl-realty.ru

 

Он не только избавляет от неприятного аромата в доме, но и от моли. Дешево и сердито!

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Как сделать натуральный освежитель воздуха, который избавит от затхлости в доме и моли

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Как сделать натуральный освежитель воздуха, который избавит от затхлости в доме и молиПодписаться на мой Instagram
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