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Загадка строительства Великой пирамиды в Гизе раскрыта

На протяжении веков вопрос о том, как общество эпохи бронзового века смогло создать Великую пирамиду в Гизе, оставался одной из величайших загадок в истории.

Загадка строительства Великой пирамиды в Гизе раскрыта

Загадка строительства Великой пирамиды в Гизе раскрыта

Археологи обнаружили древний папирус, в котором рассказывается, как египтяне транспортировали двухтонные блоки из известняка и гранита на расстояние более 800 километров.

Ученые уже давно выяснили, что гранит для строительства был добыт в Асуане, в 800 километрах от Гизы, а известняк доставлен из Туры. Но к единому мнению о транспортировке до сих пор прийти не могли.

Загадка строительства Великой пирамиды в Гизе раскрыта

В древнем документе говорится, что тысячи квалифицированных рабочих перевозили 170 тысяч тонн известняка на деревянных лодках, соединенных между собой веревками, по Нилу, а затем по специально построенной системе каналов. Конечной точкой был внутренний порт, расположенный недалеко от места строительства пирамид.

Загадка строительства Великой пирамиды в Гизе раскрыта

Свиток папируса был обнаружен в морском порту Вади-аль-Джарф. Технологию описал Мерер, надзиратель, отвечающий за команду из 40 рабочих. На сегодняшний день это единственный рассказ о строительстве пирамиды из первых рук.

Мерер описывает, как его команда участвовала в преобразовании ландшафта, открывала дамбы, чтобы отвести воду из Нила в искусственные каналы.

Загадка строительства Великой пирамиды в Гизе раскрыта

«Мы наметили бассейн центрального канала, который, по нашему мнению, и был основным районом доставки к подножию плато Гиза», — рассказал руководитель археологической экспедиции Марк Леннер.



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