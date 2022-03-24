9 самых странных книг и жутких гримуаров всех времен

Апрель. / Фото: forum.tarothistory.com
Термином «гримуар» изначально использовался для всех книг, которые были написаны на латыни. Но к XVIII веку этим словом начали называть средневековые магические руководства. Во многих гримуарах можно найти описание языческих ритуалов, магических традиций мусульман и иудеев. В этом обзоре девять самых странных и даже жутких гримуаров, которые были созданы в разное время.
1. Рукопись Войнича
Рукопись Уилфрида Войнича. / Фото: oddee.com
Этот кодекс считается одной из самых загадочных рукописей в истории человечества. Рукопись Войнича написана на неизвестном языке, и в ней множество изображений причудливых растений, неизвестных на Земле, а также оригинальные астрономические диаграммы и странные ванны с крошечными голыми людьми внутри.
Криптографы, математики и лингвисты не могут расшифровать эту книгу уже 600 лет. Несмотря на неизвестное происхождение рукописи, ученые утверждают, что она была написана в средневековые времена (примерно между 1404 и 1438 годами). Название рукопись получила по имени торговца антикварными книгами Уилфрида Войнича, который перекупил книгу в Италии в 1912 г.
2. Кодекс Серафини
Codex Seraphinianus. / Фото: webmiastoto.com
Codex Seraphinianus (Кодекс Серафини) известен как одна из самых странных книг всех времен. Она отличается от других книг в этом списке тем, что Луиджи Серафини написал ее совсем недавно - в 1970-е годы. Кодекс Серафини очень похож на рукопись Войнича тем, что текст в нем написан на неизвестном языке, а также есть иллюстрации неизвестных растений и животных.
3. Арабский гримуар
Пикатрикс / Цель мудреца. / Фото: oddee.com
Самый большой гримуар в истории - фолиант XI века, посвященный арабской магии. Он содержит заклинания, объясняющие, «как отравить во сне, взглядом или словом», как обрести любовь другого человека, сбежать из тюрьмы, исцелиться от укуса скорпиона и много другое.
4. Учение Атлантиды
Ура-Линда. / Фото: oddee.com
Эта древняя фризская книга верить преданию, содержит 4000-летнюю мудрость, в том числе учения мифической Атлантиды. К сожалению, эта книга пользовалась огромной популярностью среди нацистских оккультистов и, таким образом, вызывает плохие ассоциации. Некоторые даже называют ее «Библией Гиммлера».
5. История сестер Вивиан (В королевствах нереального)
Книга Генри Дарджера. / Фото: hcpcapital.com
«История сестер Вивиан» - беспрецедентный пример «ар брют» («грубого», эксцентричного искусства). Как и Кодекс Серафини, данная книга является современной, и ее автор известен. После смерти американского писателя-затворника Генри Дарджер в 1973 году было обнаружено, что он сочинил рукопись объемом 15145 страниц, которую назвал «История сестер Вивиан в том, что известно под названием королевств нереального, о Гландеко-Ангелинианской войне, вызванной воcстанием детей-рабов». К тексту также прилагались несколько сотен акварельных иллюстраций на различные темы: от цветочных пейзажей до детских пыток.
6. Гептамерон (Семь дней)
Семь дней (Гептамерон). / Фото: oddee.com
Этот гримуар был первоначально написан в качестве подражания знаменитому «Декамерону». Его автор Пьетро ди Абано умер в тюрьме во времена инквизиции за свою веру в то, что он называл планетарной магией, с помощью которой можно было бы вызвать соответствующих ангелов в течение всех семи дней недели.
7. «По записям безумца»
Книга Маккензи Бэкона. / Фото: oddee.com
В этой книге на самом деле речь не идет о магии или демонах, и это не гримуар, но она может быть самой жуткой книгой в этом списке. Ее автором был Маккензи Бэкон, медицинский суперинтендант в приюте для безумцев Фулборн вблизи английского Кембриджа. «По записям безумца» в деталях описывает тексты больного из приюта, который потратил 2 года в палате на то, чтобы заполнить каждый сантиметр огромного дневника своими дикими размышлениями и безумными стихами. Причем, текст он писал не обычным образом, а располагал в виде странных диаграмм. Вскоре после выхода из клиники этот пациент покончил с собой, утопившись.
8. «Руководство некроманта»
Мюнхенское руководство по демонической магии. / Фото: oddee.com
Гримуар, известный как «Руководство некроманта», является работой немецкого мага XV века, который хотел сделать подробное руководство по вызову демонических духов. Пособие содержит инструкции по трем видам магии, которые можно найти в гримуарах: иллюзионизму, психологической и гадательной магии. Иллюзионистские заклинания предназначены, чтобы обмануть людей и заставить их видеть несуществующие вещи, такие как замки или армии. Психологические заклинания призваны усилить эмоциональную или политическую власть над людьми.
Гадательные действия предназначены для извлечения информации из будущего или прошлого. Мюнхенское руководство также содержит отрывки, которые описывают жертвоприношение мифологических существ, но наиболее жутким в этой книге является то , что она полностью игнорирует «божественный» фольклор и рассказывает исключительно о черной магии.
9. Красный дракон (Великий Гримуар)
Великий Гримуар (Красный дракон). / Фото: oddee.com
«Великий Гримуар», написанный около 1520 г. н.э., и также называемый «Красный Дракон» или «Евангелие от Сатаны», был обнаружен в могиле Соломона в 1750 году. Книга написана на библейском иврите и арамейском. Книга из 4 частей сегодня принадлежит Римско-католической церкви и хранится в Ватиканских секретных архивах, где она остается недоступной для общественности. Известно о том, что она существует, стало после того, как церковь заявила, что обладает официальным правом собственности на нее.
Легенда о книге «Красный Дракон» гласит, что рукопись была основана на апокрифических трудах Гонориуса Фиванского, который заявлял, что он одержим сатаной. В книге можно найти подробные методы призыва различных демонов и даже самого Люцифера, а также заклинания на все случаи жизни. Неудивительно, что Великий Гримуар до сих пор широко используется специалистами в области колдовства, особенно в Гаити, где эту книгу называют Le Veritable Dragon Rouge. Также эта книга, по слухам, не горит в огне.
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