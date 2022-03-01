Африка с воздуха

Фотограф Мартин Харвей рассказывает: «Эти снимки были сделаны во время сопровождения клиентов на эксклюзивное сафари на вертолете в Намибии, Ботсване и Кении. Смотреть на дикую природу Африки с такой высоты – неповторимый опыт, а вид такого огромного количества животных чрезвычайно вдохновляет. Это неописуемое зрелище и оно дает вам совершенно другую перспективу, нежели смотреть с земли. Делать фотографии с такой высоты особенное удовольствие».







Вид с воздуха на кратер Набийотум в озере Туркана, самом большом в мире озере в пустыне и самом большом в мире щелочном озере, в Восточно-Африканской зоне разломов, Кения.







Стадо африканских буйволов в Кении сфотографировано с воздуха.







Вид с воздуха на бегущих по залитым водой долинам красных антилоп-личи, дельта Окаванго, Ботсвана.







Вид сверху на верблюдов в воде в пустыне Чалби, Кения.



«Сафари на вертолете, подобные этому, обычно проводятся на вертолетах в отличном состоянии и управляются очень опытными пилотами. Возможно, намного опасней ездить по дорогам Африки».







Люди из племени покот позируют на фоне вертолета, Кения.







Аэростат парит над пустыней Намиб.







Вид сверху на двух гиппопотамов под водой в дельте Окаванго, Ботсвана.







Вид сверху на загон для скота Маасаи в Кении.

Вид сверху на африканских слонов в дельте Окаванго, Ботсвана.Кратер Магадо, расположенный в северо-восточной части горного массива Ньямбени в Кении.Вид сверху на влеи пустыни Намиб.Гора Ололокве, интересная достопримечательность в Северной Кении Скалистые породы в озере Туркана, расположенном в Восточно-Африканской зоне разломов в Кении.Вид сверху на красные песчаные дюны в Соссусвлей, пустыня Намиб.Вид сверху на дюны в Национальном парке Намиб-Науклуфт, Намибия.Вид из воздушного шара, летящего над Национальным парком Намиб-Науклуфт, Намибия.Африканские слоны в Кении.Жирафы бегут по дельте Окаванго, Ботсвана.Пастухи присматривают за стадом коз у источника Короли в пустыне Чалби на севере Кении, у границы с Эфиопией.Вид сверху на Соссусвлей в пустыне Намиб.Вертолет отбрасывает тень на утесы во время полета над долиной Сугута в Кении.Вид сверху на песчаные дюны в Соссусвлей в пустыне Намиб.Мужчина заглядывает в вертолет в Кении.Вид сверху на стадо буйволов в дельте Окаванго, Ботсвана.Дюны в Национальном парке Намиб-Науклуфт, Намибия.Красные антилопы-личи бегут по залитой водой долине в дельте Окаванго, Ботсвана.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)