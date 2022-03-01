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Африка с воздуха

Фотограф Мартин Харвей рассказывает: «Эти снимки были сделаны во время сопровождения клиентов на эксклюзивное сафари на вертолете в Намибии, Ботсване и Кении. Смотреть на дикую природу Африки с такой высоты – неповторимый опыт, а вид такого огромного количества животных чрезвычайно вдохновляет. Это неописуемое зрелище и оно дает вам совершенно другую перспективу, нежели смотреть с земли. Делать фотографии с такой высоты особенное удовольствие».

Африка с воздуха

Вид с воздуха на кратер Набийотум в озере Туркана, самом большом в мире озере в пустыне и самом большом в мире щелочном озере, в Восточно-Африканской зоне разломов, Кения.

Африка с воздуха

Стадо африканских буйволов в Кении сфотографировано с воздуха.

Африка с воздуха

Вид с воздуха на бегущих по залитым водой долинам красных антилоп-личи, дельта Окаванго, Ботсвана.

Африка с воздуха

Вид сверху на верблюдов в воде в пустыне Чалби, Кения.

«Сафари на вертолете, подобные этому, обычно проводятся на вертолетах в отличном состоянии и управляются очень опытными пилотами. Возможно, намного опасней ездить по дорогам Африки».

Африка с воздуха

Люди из племени покот позируют на фоне вертолета, Кения.

Африка с воздуха

Аэростат парит над пустыней Намиб.

Африка с воздуха

Вид сверху на двух гиппопотамов под водой в дельте Окаванго, Ботсвана.

Африка с воздуха

Вид сверху на загон для скота Маасаи в Кении.



Африка с воздуха

Вид сверху на африканских слонов в дельте Окаванго, Ботсвана.

Африка с воздуха

Кратер Магадо, расположенный в северо-восточной части горного массива Ньямбени в Кении.

Африка с воздуха

Вид сверху на влеи пустыни Намиб.

Африка с воздуха

Гора Ололокве, интересная достопримечательность в Северной Кении.

Африка с воздуха

Скалистые породы в озере Туркана, расположенном в Восточно-Африканской зоне разломов в Кении.

Африка с воздуха

Вид сверху на красные песчаные дюны в Соссусвлей, пустыня Намиб.

Африка с воздуха

Вид сверху на дюны в Национальном парке Намиб-Науклуфт, Намибия.

Африка с воздуха

Вид из воздушного шара, летящего над Национальным парком Намиб-Науклуфт, Намибия.

Африка с воздуха

Африканские слоны в Кении.

Африка с воздуха

Жирафы бегут по дельте Окаванго, Ботсвана.

Африка с воздуха

Пастухи присматривают за стадом коз у источника Короли в пустыне Чалби на севере Кении, у границы с Эфиопией.

Африка с воздуха

Вид сверху на Соссусвлей в пустыне Намиб.

Африка с воздуха

Вертолет отбрасывает тень на утесы во время полета над долиной Сугута в Кении.

Африка с воздуха

Вид сверху на песчаные дюны в Соссусвлей в пустыне Намиб.

Африка с воздуха

Мужчина заглядывает в вертолет в Кении.

Африка с воздуха

Вид сверху на стадо буйволов в дельте Окаванго, Ботсвана.

Африка с воздуха

Дюны в Национальном парке Намиб-Науклуфт, Намибия.

Африка с воздуха

Красные антилопы-личи бегут по залитой водой долине в дельте Окаванго, Ботсвана.

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