Почему во время битвы при Азенкуре английские лучники воевали без штанов

То, что большинство солдат английской армии в битве с противником при Азенкуре были без штанов – исторический факт. И причина этого события была прозаичной и вульгарной. Как бы там ни было, но победу одержали именно англичане. Что же именно тогда произошло, и как вообще лучникам удалось победить в полуголом виде французов?
1. Маршем по французским землям
Под предводительством Генриха V войско пошло в центральную часть Франции от устья реки Сены / Фото: m.123ru.net
Сражение при Азенкуре было одним из решающих в Столетней войне. Под предводительством Генриха V войско пошло в центральную часть Франции от устья реки Сены. Французы постарались уничтожить все, что было ценно на пути врага. Это была так называемая тактика «выжженной земли». Марш был длительным, и англичане питались чем попало. Естественно, без дизентерии здесь не обошлось. Пострадали абсолютно все, в том числе и епископ, который следовал за армейцами. В результате болезни он не выжил.
Генрих V часть войска, которое не способно было воевать, отправил в Англию, остальные же пошли дальше / Фото: litobozrenie.com
Тяжелая долгая дорога, голод, желание все время проводить в кустах, воинов измотало, сделало жалкими. В результате Генрих V часть войска, которое не способно было воевать, отправил в Англию. Остальные же пошли дальше. В средневековье царил фанатизм, и солдаты в принципе не могли послать короля куда подальше с его амбициями и желанием сесть на французский престол. Вот они и не разбежались в разные стороны. Приказ короля – закон для солдата.
Войско под непрестанным дождем, лившим несколько дней, в грязи брело вперед. В таких условиях грязные штаны ни постирать, ни высушить возможности у них не было. В итоге, несмотря на то, что погода в октябре 1415 г. была далеко уже не летней, солдаты шли в нижнем белье или даже без него. То есть ниже пояса многие из них были голыми. Так и получилось, что большинство из них во время битвы оказались без штанов. Только часть обрезали штанины, соорудив нечто, напоминающее опорки.
2. Соотношение 1:5
Вблизи небольшой деревни под названием Азенкур англичане и французы встретились / Фото: uk.lifehackk.com
Вблизи небольшой деревни под названием Азенкур англичане и французы встретились. И если в первом случае армия составляла 5 700 вонючих, голодных, полуголых и изможденных человек, то во втором – это было 25 тысяч превосходно выглядящих французов.
По поводу результата битвы, казалось бы, не должно было быть сомнений. Но тут сыграл фактор безысходности. Люди, которым нечего было терять, так как в случае дезертирства или плена их ждала нелегкая участь и даже смерть, стали атаковать.
Так как луки англичан стреляли дальше французских, то и противника они накрыли дождем стрел / Фото: illustrationartgallery.com
Валлийские стрелки несли огромные луки и острые копья. Заняв позицию, стрелки без штанов воткнули копья прямо впереди себя так, чтобы французская конница их не смела. Так как луки англичан стреляли дальше французских, то и противника они накрыли дождем стрел. Атаковать англичан на лошадях не удалось, ведь лучников защищал частокол. Французы отправили пехотинцев, естественно, с хорошим вооружением.
Чтобы обезвредить врага, англичанам достаточно было опрокинуть французов, укомплектованных тяжелыми доспехами / Фото: structor-16.livejournal.com
Но стрелки бросились на них – завязался рукопашный бой. И ничего, что на них не было штанов, зато в руках были дубинки и короткие мечи. И тут англичане увидели свое преимущество. Им, чтобы победить укомплектованных французов, достаточно было просто опрокинуть их в грязь. Доспехи им подняться уже не позволяли.
Вот так англичане смогли разбить войско, превышающее их по численности в пять раз. При этом потери солдат у них были минимальными – до двухсот людей. Противник же потерял тысячи солдат. Так король получил желаемое, но, как говорится, бойтесь своих желаний. Генрих V так и не смог занять французский престол. Спустя несколько лет, во время осады Мо он получил свою расплату – подхватил дизентерию и скончался.
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