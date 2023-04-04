Почему во время битвы при Азенкуре английские лучники воевали без штанов

1. Маршем по французским землям

Под предводительством Генриха V войско пошло в центральную часть Франции от устья реки Сены / Фото: m.123ru.net

Генрих V часть войска, которое не способно было воевать, отправил в Англию, остальные же пошли дальше / Фото: litobozrenie.com

2. Соотношение 1:5

Вблизи небольшой деревни под названием Азенкур англичане и французы встретились / Фото: uk.lifehackk.com

Так как луки англичан стреляли дальше французских, то и противника они накрыли дождем стрел / Фото: illustrationartgallery.com

Чтобы обезвредить врага, англичанам достаточно было опрокинуть французов, укомплектованных тяжелыми доспехами / Фото: structor-16.livejournal.com