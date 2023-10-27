В Лондоне – пирамида, а в Париже – гигантский Слон: архитектурные проекты так и не были реализованы

Наиболее грандиозные и популярные здания, возведенные в разных странах мира, привлекают внимание миллионов туристов и фотографов и давно стали визитными карточками своих городов. А между тем были в истории архитектуры и другие амбициозные и необычные проекты, которые вполне могли бы стать мировыми достопримечательностями, но по тем или иным причинам не были реализованы. Удачные или нет – дело другое, и это предстояло бы решить уже нам, последующим поколениям. Предлагаем вам посмотреть на такие идеи и представить, как эти здания смотрелись бы в современных городах.
Ответ Эйфелевой башне в Лондоне
В конце позапрошлого века железнодорожный магнат Эдвард Уоткин захотел построить в районе Лондона Уэмбли (теперь тут знаменитый стадион) аналог Эйфелевой башни. Эта постройка должна была стать самой высокой в мире.
Победивший проект.
Уоткин обратился за помощью к Гюставу Эйфелю, но тот вежливо отказался (видимо, посчитав, что его согласие на такое предложение было бы непатриотичным). Тогда был объявлен конкурс проектов, большинство из которых, правда, оказались неосуществимыми. Однако победитель все же был определен и работы начались. Увы, идея оказалась провальной. Возведение «лондонской Эйфелевой башни» остановили еще на начальном этапе.
Дворец Советов с Лениным-великаном в Москве
Это чудо модернизма, помпезности и абсурда, придуманное архитектором Борисом Иофаном, должно было стоять там, где теперь расположен возрожденный Храм Христа Спасителя (напомним, что в советские годы его взорвали). Предполагалось, что Дворец Советов будет символизировать торжество социализма.
На вершине советского небоскреба, который по высоте должен был переплюнуть американский Эмпайр-стейт-билдинг, должна была стоять гигантская фигура Ленина (высота здания вместе с вождем должна была составить более четырехсот метров).
Ленин на вершине небоскреба.
Внутри Дворца Советов планировалось установить десятки лифтов и эскалаторов. Реализовать грандиозный проект помешала начавшаяся война. Дальше фундамента дело не сдвинулось, в итоге в советские годы на этом месте построили бассейн «Москва», который в постсоветский период благополучно снесли.
Бронзовый слон с сюрпризом в Париже
После взятия Бастилии в Париже установили фигуру Слона (по идее Наполеона, предложенной им еще в 1808 году). Ее можно было видеть с 1813 по 1846 годы, она вызывала у горожан большой интерес, и эту достопримечательность даже упоминал Виктор Гюго в произведении «Гаврош».
Слон поразил самого Гюго.
Вообще мегастатую должны были отлить из бронзы (в ней, как в полноценном здании, даже предусматривались внутренние интерьеры), а фигура, простоявшая несколько лет и так полюбившаяся парижанам, была лишь временным гипсовым макетом. Однако проекту не суждено было осуществиться. В итоге гипсового слона снесли, а на его месте возвели Июльскую колонну.
Небоскреб-колонна или небоскрёб-стрела в Чикаго
Прежде чем возвести в двадцатых годах прошлого века в Чикаго знаменитый неоготический небоскрёб Tribune Tower, был объявлен народный конкурс на лучший проект. За победу боролись лучшие архитекторы, представив свои амбициозные и интересные варианты. Двумя наиболее вероятными претендентами были проект здания в виде дорической колонны и в виде гигантского наконечника стрелы.
Небоскреб Tribune Tower (слева) и два несостоявшихся его проекта.
Победил, как известно, проект нью-йоркских архитекторов Джона Мида Хауэллса и Реймонда Гуда, а два нереализованных остались лишь в архивах – их сохранили для истории. Впрочем, они оказали дальнейшее влияние на строительство небоскребов в Америки.
Гигантская пирамида в Лондоне
В 1815-1820 годах в честь победы британцев в Трафальгарском сражении и битве при Абукире в Лондоне планировали построить 22-ступенчатую пирамиду высотой около 100 метров. Она должна была стоять на Трафальгарской площади.
То ли египетская, то ли индейская пирамида могла украшать Лондон.
Появись в британской столице такая достопримечательность – Лондон имел бы сейчас не совсем европейский вид. О том, как выглядела бы современная лондонская площадь, если бы на ней возвышалась эта достопримечательность, продемонстрировали на фотографии сотрудники компании Barratt Homes, сделав визуализацию этого неосуществившегося проекта.
Текст: Анна Белова
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
Свежие комментарии