7 новых фильмов о любви, которые заставят сердце биться чаще: От «Прошлых жизней» до «Семьи»

На протяжении многих лет романтические фильмы вызывают интерес зрителей и пользуются неизменной популярностью. Они позволяют проживать эмоции вместе с экранными героями, плакать и смеяться вместе с ними, погружаться в их переживания и чувства. Кинематографисты всего мира используют любовь зрителей к этому жанру и создают множество фильмов и сериалов, которые трогают душу и сердце, заставляя их вытирать слёзы, выступающие от умиления или счастья, пусть даже чужого.
«Прошлые жизни», 2023 год, США, Южная Корея
«Прошлые жизни». / Фото: www.kinopoisk.ru
Американский режиссёр корейского происхождения Селин Сон сняла, по сути, автобиографический фильм. По крайней мере, она, как и главная героиня, оставила на родине свою первую любовь и уехала за океан. Героиня вышла замуж, стала успешной писательницей и была вполне довольна своей судьбой до тех пор, пока на её горизонте не появился тот, кого она любила больше 20 лет назад. Они непременно встретятся и смогут сказать друг другу те самые важные слова, которые не сказали в прошлой жизни. Вот только смогут ли они после этого жить как прежде?
«Рецепт любви», 2023 год, Франция
«Рецепт любви». / Фото: www.kinopoisk.ru
Удивительный фильм, в котором главные герои почти не говорят, да и музыки в нём очень мало. Но при этом зрителю не придётся скучать, его полностью захватит магия выражения чувств через кулинарию. Главные герои – талантливые повара, он и она. Он давно любит свою очаровательную коллегу, но признаётся ей в чувствах не словами, а созданием удивительных блюд. И это похоже на настоящую оду романтике, которая слышна в закипающем бульоне в кастрюле и шипении масла на сковороде, видна в румяных волованах и аппетитной тюрбо. Что-то происходит с героями ещё и за кадром, но об этом нужно догадаться по мельчайшим деталям и мимолётным фразам, брошенным героями.
«Саша и Питер», 2023 год, Россия
«Саша и Питер». / Фото: www.kinopoisk.ru
Желание отомстить бывшему парню, который собрался жениться, заставляет главную героиню Сашу бросить престижную и высокооплачиваемую работу в Москве и переехать в Питер, где должна состояться свадьба. Саша намерена сорвать бракосочетание возлюбленного, ведь он за 10 лет так и не сделал ей предложение, зато готов вести под венец барышню всего через полгода знакомства. Героиня устраивается регистратором в ЗАГС, вот только её допустили не сочетать браком молодоженов, а оформлять разводы, и теперь Саше предстоит каждый день выслушивать истории краха любви.
«Через год в это же время», 2024 год, Великобритания
«Через год в это же время». / Фото: www.kinopoisk.ru
История берёт своё начало 1 января 1990 года, когда в одном из родильных отделений родились двое младенцев. Куинн появился на свет на несколько минут раньше, чем Минни, и мама девочки осталась этим крайне недовольна. И решила, будто этот розовощёкий малый забрал удачу её дочери. Да и назвали его именно тем именем, которым хотела назвать девочку она сама. Минни на самом деле оказалась крайне невезучей, но она знает благодаря маме, кого ей следует винить в своих бедах. Но однажды они встречаются, Минни и Куинн. И теперь Минни нужно как-то справиться со своими негативными эмоциями, взять, наконец, судьбу в собственные руки и, может быть, стать счастливой.
«Фрау», 2023 год, Россия
«Фрау». / Фото: www.kinopoisk.ru
Ваня – старомодный и странный, работает в магазине «Охотник и рыболов» и мечтает встретить свою «фрау», девушку, с которой будет делить все горести и радости. Кристина – дитя XXI века, балерина, которая, как и Ваня, отчаянно страдает от одиночества. Но на этом их сходство и заканчивается. Однако они начнут жить вместе, пытаясь построить семью и одновременно навязывая друг другу собственные представления о счастливой семейной жизни. Но удастся ли им ужиться и обрести то, о чём они мечтали?
«Один день», 2024 год, Великобритания
«Один день». / Фото: www.kinopoisk.ru
Каждый год в один и тот же день встречаются очень разные он и она. Они познакомились на выпускном вечере Эдинбургского университета в 1988 году и проболтали всю ночь, а потом расстались, пообещав оставаться на связи. И вот уже 15 лет в день своего знакомства они встречаются и снова ведут долгие разговоры, так и не решаясь признаться друг другу в чувствах. Их отношения с годами меняются и становятся даже крепче, чем дружба, однако никто из них не в силах переступить ту грань, которая выведет их на новый, уже чувственный уровень.
«Семья», 2023 год, Турция
«Семья». / Фото: www.kinopoisk.ru
Главные герои познакомились совершенно случайно во время поездки. Они – люди из разных миров. Аслан – наследник богатой семьи с прибыльным бизнесом, Девин – психолог, которой всего приходится добиваться собственным трудом, да ещё содержать сестру. Правда, жизнь каждому пытаются испортить семейные трудности. Но Девин научилась с ними справляться, Аслан просит у девушки психологической помощи, чтобы он мог избавиться от навязчивого контроля и пристального внимания родственников. Но ни он, ни она не думали о том, что между ними вспыхнут чувства, способные выдержать любые испытания. Но Аслану приходится всё сложнее справляться с диктатурой со стороны родных.
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