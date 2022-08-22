Удивительные навыки и умения племенных народов мира

Тысячи лет, которые племенные народы провели в тесном общении с природой, научили их удивительно точно считывать малейшие её знаки: чувствовать изменения климата, прекрасно ориентироваться в лесу и на море, предсказывать смещение ледяных глыб, находить пищу и воду.







Я – часть этих мест, — говорит Дави Яномами. Я родился в лесу и хорошо его знаю.



Во время засухи народ джарава использует в качестве источника влаги сок пальмы ротанг. Когда им нужно собрать дикий мёд, они сбрызгивают улей соком этого растения и пчёлы улетают.







«Морские цыгане» из народа мокен, что живут на берегу Андаманского моря, развили удивительную способность прекрасно видеть под водой, благодаря чему могут находить пропитание на морском дне. Зрение этих людей острее, чем у европейцев примерно на 50 процентов.







История народа Мокен передаётся устно от одного поколения другому. Эти предания полны глубоких знаний о море, ветрах и лунных циклах.



В одной из легенд, например, говорится о зловещей ла-бун — «волне, которая поедает людей». Перед тем, как приходит ла-бун, море начинает в страхе пятиться назад.



Когда перед разрушительным цунами 2004 года вода отступила, старцы из деревни Мокен в Тайланде распознали недобрый знак и увели своих соплеменников вместе с находившимися поблизости туристами к ближайшей возвышенности.

В тропических лесах Борнео живёт племя Пенан. Эти люди охотятся на диких кабанов при помощи духовых трубок из твёрдой древесины, из которых они выдувают дротики, смоченные ядовитым соком одного из местных деревьев.От этого яда животное парализует, остаётся только отнести его домой. Сами духовые трубки бывают длиннее двух с половиной метров.До 1960-х годов народ Пенан вёл кочевую жизнь, общаясь в лесу во время пути сложной системой сигналов, в которые входили символы из палок и листьев, называемые ору. При помощи ору можно было сообщить, например, что прошедший здесь человек болен или голоден.В 1970-х годах на земли, которые народ Пенан занимал многие поколения, пришли белые люди – вырубили лес, посадили плантации масличных пальм, провели газопровод и построили плотины гидроэлектростанций.Многие люди, живущие в племенах обладают энциклопедическими знаниями о животных, различных плодах и травах. Яномами, например, используют в повседневной жизни около 500 видов растений. А представители народа Яли из Западной Папуа различают по меньшей мере 49 разновидностей сладкого картофеля и 13 сортов бананов . Со временем у племени развилась сложная и целостная система врачевания. Кора копайи, например, используется для лечения глазных инфекций, вино из сока акации Грегги применяют от диареи, а аромат толчёных листьев вдыхают при простуде и тошноте.Многие лекарства современной медицины были разработаны благодаря наблюдениям и опыту этих людей и спасли миллионы жизней. К примеру, яд курары, который охотники Яномами использовали, чтобы парализовать свою добычу, применяется в западной медицине в качестве мышечного релаксанта.Большинство живущих племенами людей удивительно чутко воспринимают поведение животных. Пигмеи настолько точно имитируют звуки, издаваемые попавшей в беду антилопой, что без труда могут выманить животное из убежища. А сибирские охотники умеют прекрасно подражать плачу северного оленёнка.Женщины племени ава берут на себя заботу об оставшихся сиротами детёнышей обезьян, включая ревунов и капуцинов; нередко они вскармливают животных своим молоком.Женщины ава собирают смолу Бразильского красного дерева, с помощью которой освещают свои жилища по вечерам.Мясо северного оленя – самая важная часть рациона ненцев. Его едят сырым, мороженым или варёным, вместе с кровью только что забитого животного, содержащей много ценных витаминов. Жирность молока оленя составляет 22 процента – в шесть раз больше, чем коровьего.Тетиву для своих луков представители племени Хадза из Танзании делают из связок животных. Стрелы старательно вытачивают из древесины конгороко и затем оперяют при помощи перьев цесарки. Наконечник смазывают ядом адениума.У народа Хадза особо близкие отношения с птицами медоуказчиками, которые приводят их к ульям диких пчёл. Люди свистят, птицы им отвечают, перелетая с дерева на дерево всё ближе к мёду. Так, перекликаясь, они доходят до улья, который обычно свисает с ветки баобаба.Затем Хадза карабкаются на дерево с пучком тлеющей травы, выкуривают пчёл и собирают мёд. Птице остаются остатки пиршества.Женщина бушмен из Ботсваны пробует мякоть дыни на предмет сочности. Обычно бушмены получают влагу из углублений в земле, которые наполняет дождь или из растений. Техника добычи воды отработана тысячами лет жизни в пустыне . Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)