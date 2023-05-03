Улыбка абсолютного зла

Казалось бы, что может быть страшного в столь простом и искреннем выражении эмоции, как улыбка? Однако, когда видишь улыбку на лице человека, который погубил не один десяток жизней, причем не без удовольствия, начинаешь задумываться, какие жуткие мысли в данный момент бродят в голове убийцы… И сразу становится как-то не по себе.



Мы собрали улыбки самых известных и безжалостных маньяков, убийц и психопатов.









Джавед Икбал

Тед Банди

Родни Алькала

Рэнди Стивен Крафт

Верри Идхам Хеннансайя

Джон Уэйн Гейси

Андрей Романович Чикатило

Артур Шоукросс

Дэвид Берковиц

Чарльз Мэнсон

Педро Алонсо Лопес

Ричард Рамирес

Андерс Беринг Брейвик