Как сегодня выглядит замок, в котором жил граф Дракула

Толстые стены, узкие окна-бойницы, крутые подъемы и мрачные подземелья… Замок Бран – самая популярная достопримечательность Румынии. Он известен как логово зловещего графа Дракулы – но реальная история замка немного отличается от популярной легенды.
Замок Бран располагается в местечке Бран, недалеко от Брашова, на границе Мутении и Трансильвании. Его возвели сами жители Брашова – на свои деньги и своими силами. И нет, вовсе не по приказу графа-вампира, и не для того, чтобы заточить его в подземельях. В конце XIV века эти территории подвергались регулярным нападениям со стороны турецких захватчиков. Венгерский король – в те времена Брашов находился на юго-восточной границе Венгерского королевства – предложил местным жителям построить оборонительное сооружение в обмен на налоговые послабления. Кроме того, на этом месте предполагалось расположить таможенный пункт.
Они согласились, и так на вершине скалы была сооружена суровая крепость – мощные стены, сторожевые башни и лабиринты, предназначенные в основном для содержания пленников. Разумеется, там можно было и пережить осаду. Считается, что в разветвленную систему лабиринтов можно попасть через колодец стометровой глубины – сейчас он перекрыт ради безопасности посетителей. На месте строительства Брана ранее находилась другая крепость, предположительно XIII века, принадлежавшая тевтонским рыцарям – и кто знает, какие тайны оставили они после себя?
Подъем к замку. Бран располагается на скале.
Замок постоянно переходил из рук в руки, пока в начале XVIII века не перестал играть роль оборонительной крепости. В начале XX века жители Брашова подарили замок королю Фердинанду, а тот предпочел передать его в полное владение своей супруги – королевы Марии, которая приходилась внучкой российскому императору Александру II. По приказу королевы замок был отреставрирован и превратился в очаровательную резиденцию с парком, искусственным озером, фонтанами и террасами – и даже чайным домиком. И никаких вампиров!
Замок Бран зимой.
Королева Мария завещала замок своей дочери, и в годы войны принцесса Илеана организовала там госпиталь. В 1948 году королевская семья была изгнана из Румынии. Для замка начались темные времена. В 50-х его попытались сделать музеем истории феодализма, и эта идея пользовалась популярностью, но состояние замка было аварийным. Реставрационные работы заняли четыре десятилетия.
Внутренний двор замка.
Крест возле замка и внутренний двор.
А в начале 2000-х по закону о возвращении земель замок был передан потомку Габсбургов, внуку королевы Марии, Доминику Габсбургу. Носитель королевской фамилии много лет прожил в США и сделал карьеру архитектора – так что нашел своему наследию весьма практичное применение. К сожалению, вся историческая мебель была вывезена и передана в музеи – Габсбург получил практически пустой замок, пусть и в неплохом состоянии. Немало времени, сил и средств он потратил на воссоздание исторической обстановки и организации выставочных пространств, органично вписывающихся в атмосферу старинной крепости.
Современный интерьер замка.
В замке не осталось оригинальной мебели, все интерьеры - реконструкция.
Но как же в действительности замок Бран связан с личностью Влада Цепеша, известного как граф Дракула? Версий существует несколько, и ни одна не кажется убедительной. Одни считают, что здесь он провел несколько ночей во время своих походов – Бран удобно располагается на пути между Валахией и Трансильванией. Другие утверждают, что Цепеш охотился в живописных лесах, окружающих замок. А третьи говорят, что в подземном лабиринте замка графа Дракулу держали в заключении турки – но даже эта теория исторически не подтверждена. В общем, связь Влада Цепеша с замком Бран можно описать словами «мимо проходил». Хотя известно, что сам Брашов ему нравился, и он даже планировал устроить там свою резиденцию, пока Янош Хуньяди, правитель Трансильвании, не запретил городу принимать его. Маловато поводов считать Бран «убежищем» или «логовом» графа вампиров!
Живописный вид замка. Казалось бы - ничего мрачного.
Однако появлению мрачной репутации замка Бран поспособствовали два человека.
В 1897 году увидело свет первое издание знаменитого романа Брэма Стокера, использовавшего старинную легенду о бескрайней жестокости Влада Цепеша для создания образа трансильванского графа Дракулы. Невероятная популярность книги привела к тому, что Трансильвания в создании тысяч читателей стала едва ли не целым царством вампиров – а пощекотать себе нервы любит каждый. Поклонники романа предприняли немало попыток идентифицировать местность, где располагался родовой замок графа, и пришли к выводу, что это именно Бран, ведь Стокер довольно подробно и точно описал неприступный замок на краю утеса, упомянув и две сторожевые башни. Но он никогда не был в Румынии и никогда не видел замок Бран в действительности. Быть может, это было совпадение – или же писатель увидел его на какой-нибудь картинке. А может быть, творческое воображение Стокера создало идеальный «мрачный старинный замок», а Бран, окутанный легендами, оказался наилучшим его реальным воплощением?
Иллюстрация с изображением замка.
Как бы то ни было, даже если Стокер и не подразумевал какой-то конкретный замок, описывая обитель вампира, в первом издании книги именно замок Бран был изображен на иллюстрации. Так книжный персонаж и стал владельцем реального замка, а небольшая оборонительная крепость приобрела мрачный антураж – хотя и сейчас многие оспаривают право замка Бран считаться местом жительства книжного графа, ведь в Румынии есть места и помрачнее.
Естественно, новый владелец, тот самый Доминик Габсбург, решил использовать известность замка Бран как обители Дракулы и превратил эту легенду в деньги. На территории замка располагается музей средневековья с обширной коллекцией оружия и орудий пыток. Туристы могут приобрести забавные сувениры, связанные с образом Дракулы, а еще замок можно… забронировать для проведения вечеринки на Хэллоуин. Так оборонительная крепость, потерявшая свое значение, стала в наши дни всенародно любимой достопримечательностью Румынии – хоть и с жутковатым оттенком.
Текст: Софья Егорова.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии