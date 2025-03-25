Правда и вымысел о Фредди Меркьюри: За кадром фильма «Богемская рапсодия»

29 лет назад, 24 ноября 1991 г. ушел из жизни легендарный музыкант, ставший культовой персоной в мире искусства, – Фредди Меркьюри. О том, что интерес к нему не угасает до сих пор, свидетельствует прокатная история фильма «Богемская рапсодия»: 2 года назад его премьера стала одним из главных и самых кассовых кинособытий, а споры о нем продолжаются и сегодня., что на экранах было много неточной, а то и вовсе недостоверной информации.
Фредди Меркьюри и группа *Queen* | Фото: supercoolpics.com
Впервые идею о съемах байопика высказал гитарист группы «Queen» Брайан Мэй еще в 2010 г. Фильм с рабочим названием «Фредди Меркьюри» должен был выйти в прокат в 2014 г., однако этим планам не суждено было осуществиться. Поиск актера на главную роль продолжался достаточно долго. Изначально образ Фредди Меркьюри должен был воплотить на экранах британский комединый актер Саша Барон Коэн. Однако он планировал представить скандальную интерпретацию образа музыканта в фильме с R-рейтингом, предусматривающим возможность демонстрации сцен употребления запрещенных препаратов, а также использования ненормативной лексики. Продюсеры и участники группы «Queen» выступили против этой идеи – по их замыслу, этот фильм должен был предназначаться для семейного просмотра. Гитарист Брайан Мэй и ударник Роджер Тейлор опасались, что циничный Коэн превратит семейную картину в провокационную пародию на Фредди Меркьюри.
Актер Рами Малек | Фото: gq.ru
В результате комик покинул проект, сославшись на «творческие разногласия с членами группы». После этого в работе над фильмом сучилась долгая пауза. Коэн признавался, что не хотел скрывать правды о музыканте, а потому считал необходимым говорить и о его вредных привычках, и об ориентации. Актер Рами Малек, которому в итоге досталась главная роль в этом фильме, позже сказал, что в общем доволен своей работой, но признает свою интерпретацию образа певца недостаточно полной из-за слишком явного желания продюсеров, коллег и друзей Фредди Меркьюри «облагородить» этот образ и обойти острые углы, лишь мимоходом сказав о важных вещах. Малек говорит о личной жизни музыканта: «Я постоянно пытался продвигать идею о том, что нужно больше рассказать об этом аспекте его жизни». По его мнению, это помогло бы глубже раскрыть образ, понять его психологию и мотивы поступков, а самое главное – осознать ту степень внутренней свободы, которая всегда ощущалась во всем, что он делал.
Рами Малек в фильме *Богемская рапсодия*, 2018 | Фото: kino-teatr.ru
Кадр из фильма *Богемская рапсодия*, 2018 | Фото: ru.hellomagazine.com
Сложности на съемах возникли и из-за того, что с уходом Коэна проект покинул и режиссер Том Хупер. Вместо него к работе приступил Декстер Флетчер, но и он отказался от участия в съемках из-за творческих разногласий. Вслед за ним пришел Брайан Сингер, которого вскоре отстранили из-за опозданий и конфликтов на площадке. Тогда в проект вернулся Флетчер и довел начатое до конца. Судьба фильма была очень непростой, работа заняла несколько лет, при этом споры не утихали, но зато результат превзошел все ожидания – такого кассового успеха не ожидали даже создатели байопика.
Рами Малек в фильме *Богемская рапсодия*, 2018 | Фото: rg.ru
В «Богемской рапсодии» с документальной точностью воспроизводятся многие детали реальных выступлений группы «Queen». Так, для сцены с масштабным благотворительным концертом «Live Aid» построили огромную декорацию – копию лондонского футбольного стадиона 1985 г. Выступление группы воссоздано максимально точно: музыка, движения Фредди и его воздушные поцелуи, даже стаканчики с «Пепси», стоящие на пианино, на котором играет певец в начале сета.
Кадр из фильма *Богемская рапсодия*, 2018 | Фото: rg.ru
Кадр из фильма *Богемская рапсодия*, 2018 | Фото: likeyou.io
При этом были и определенные неточности, и явный вымысел – что абсолютно логично для художественного фильма, даже в жанре байопика. Художественный образ всегда подразумевает определенную долю условности, поэтому вряд ли это можно считать просчетом сценаристов, как писали в некоторых изданиях. Уточнение деталей было принципиальным, скорее, не для рядовых зрителей, а для поклонников певца, хорошо знакомых с фактами его биографии. В чем же обвиняли создателей фильма «Богемская рапсодия»?
Кадр из фильма *Богемская рапсодия*, 2018 | Фото: likeyou.io
В фильме Фредди Меркьюри впервые встречает гитариста Брайана Мэя и барабанщика Роджера Тейлора в 1970 г. во время концерта группы «Smile». В реальности певец познакомился с участниками этого коллектива еще во время учебы в колледже искусств в Лондоне и дружил с солистом Тимом Стаффеллом. А когда тот ушел из «Smile», Фредди приняли в коллектив вместо него. И он убедил Мэя и Тейлора изменить название группы на «Queen».
Рами Малек в фильме *Богемская рапсодия*, 2018 | Фото: kino-teatr.ru
Брайан Мэй (в красном пиджаке) на съемках фильма | Фото: kino-teatr.ru likeyou.io
Ситуация с распадом группы на экранах выглядела так, будто это решение было продиктовано личным, несколько эгоистичным желанием Фредди Меркьюри заняться сольной карьерой. Якобы он подписал сольный контракт, не предупредив об этом других музыкантов группы, а после провала этой затеи вернулся. На самом деле его сольная деятельность не была провальной, но самое главное – в 1982 г. каждый из участников уже занимался собственным сольным проектом, а потому решение о распаде группы было единодушным. Всем им хотелось взять паузу и отдохнуть от совместной деятельности, однако уже в 1983 г. коллектив воссоединился и начал работу над новым альбомом. Концерт «Live Aid» в фильме показан как первое выступление группы после долгого перерыва в общении, хотя на самом деле за год до этого музыканты выпустили альбом и отправились в мировой тур для его продвижения.
Кадр из фильма *Богемская рапсодия*, 2018 | Фото: rg.ru
В фильме есть персонаж по имени Рэй Фостер – управляющий лейбла «EMI», который отказался от песни «Богемская рапсодия» из-за того, что она слишком длинная, и порекомендовал группе писать более коммерчески привлекательную музыку. На самом деле нет документальных подтверждений того, что такой персонаж действительно существовал, ведь глава «EMI» Рой Фезерстоун был в реальности большим поклонником группы.
Рами Малек и Фредди Меркьюри | Фото: fakty.ua
На экранах Фредди Меркьюри встречает своего будущего бойфренда Джима Хаттона на организованной им вечеринке, где Хаттон присутствовал в качестве официанта. На самом деле они познакомились в лондонском ночном клубе в 1980-х гг., когда музыкант уже был знаменитым, и Хаттон тогда работал парикмахером, а не официантом. А их отношения начались в 1985 г. и продолжались 6 лет, вплоть до последних дней Меркьюри. Возможно, и по этой причине в фильме Джима показывают очень мало, ведь в финале картины демонстрируется концерт «Live Aid» 1985 года, когда у пары только начались отношения.
Кадр из фильма *Богемская рапсодия*, 2018 | Фото: elle.ru
Рами Малек в фильме *Богемская рапсодия*, 2018 | Фото: cutinsight.com
Больше всего претензий у внимательных зрителей вызвало признание певца участникам группы в том, что он ВИЧ-инфицирован. В фильме он сообщает это в финале, как раз перед концертом 1985 г. Эта история является абсолютным вымыслом, призванным поддержать накал эмоций в концовке фильма. По словам Джима Хаттона, Фредди ничего не знал о своем заболевании до 1987 г., коллегам по группе он объявил об этом в 1989 г., а публичное признание сделал только в 1991 г., за день до своего ухода.
Кадр из фильма *Богемская рапсодия*, 2018 | Фото: rg.ru
Фредди Меркьюри на сцене | Фото: teleprogramma.pro, elle.ru
Искажение этого факта вызвало шквал негодующих отзывов. Один из критиков писал: «Я никогда не видел, чтобы фильм так грубо искажал факты. Как будто авторы хотят наказать Фредди Меркьюри. Трагическая смерть Меркьюри от ВИЧ стала определяющим моментом кампании информирования о болезни в начале 90-х. А задним числом связывать его болезнь с благотворительным выступлением на «Live Aid» – небрежно и жестоко».
Рами Малек в фильме *Богемская рапсодия*, 2018 | Фото: fakty.ua
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