10 поразительных древних артефактов, которые были найдены с помощью металлоискателя

Древние артефакты, найденные при помощи металлоискателя.
Надежда найти сокровища или древние артефакты питает тех людей, которые отправляются на их поиски с металлоискателями. И, возможно, эти надежды и труды не окажутся напрасными, ведь в недрах земли действительно еще скрыто очень много интересного. Главное, собираясь устроить себе такое увлекательное приключение, помнить о законе. В этом обзоре "десятка" удивительных и ценных находок, которые были сделаны энтузиастами.
1. Кросби Гарретт Хелмит
1800-летний шлем.
Данный 1800-летний шлем, а точнее десятки его осколков, были найдены на одном из полей на территории Англии. На его восстановление в аукционном доме, куда он попал после обнаружения, ушло более 200 часов, но потраченные усилия оказались ненапрасными. Эта ошеломляющая находка состояла из маски, отражающей классическое римское лицо, и соединенной с головным убором, который украшала миниатюрная фигурка в виде грифона.
Восстановленный шлем был предназначен не для воинов, он использовался римскими кавалеристами во время турниров или представлений при воссоздании знаменитых сражений. Всего в Великобритании было найдено три подобных шлема. Впоследствии находка была продана на аукционе за £2.3 миллиона, за сумму, превышающую ее рыночную стоимость в 10 раз.
2. Стаффордширское сокровище
Стаффордширский клад.
В 2009 году в Британии, в графстве Стаффордшир, был найден самый крупный англо-саксонский клад из золотых и серебряных предметов, пролежавший в земле 1300 лет. Однако все найденные предметы предназначались лишь для военных целей - мечи, шлемы. Археологи не знают точно, зачем все это было закопано. Одни считают, что победители спрятали свою добычу, другие - что эти предметы были подношениями богам. Большинство изделий было погнуто или сломано.
У германских племен существовал обычай ломать оружие до погребения, чтобы им никто не мог воспользоваться. Они считали, что в этом случае подношения отправлялись в мир духов. И всего три золотых предмета из этого потрясающего клада не имели прямого отношения к военному делу – два креста и пластина с цитатой из Библии. Видимо, эти предметы служили для воинов оберегами.
3. Стерлингские ожерелья (торквесы)
Стерлингские ожерелье.
Дэвид Бут, выйдя погулять, прихватил с собой металлоискатель, и обнаружил на глубине всего в шесть дюймов один из самых значительных кладов, найденных когда-либо в Шотландии. Это были четыре ожерелья (торквесы), изготовленные кузнечным мастером между 300 и 100 гг до н. э. Находка была необычна тем, что ожерелья были выполнены в разных стилях, два из них – в шотландском стиле, одно – во французском, и одно, наиболее интересное, сочетало в себе сразу два стиля – средиземноморский и шотландский.
Эта находка показала, что шотландские племена в Железном веке были более тесно связаны между собой и Европой, чем считалось ранее. Национальные музеи Шотландии купили торквесы за 462,000£
4. Кольцо Эскрика
Кольцо с сапфиром.
В 2009 году в поле за городом Эскрик было найдено изящное кольцо, сделанное, по заключению экспертов, в 5-6 веке в Европе и принадлежавшее человеку благородного рода. При этом кольцо изготовили специально под камень, чтобы показать его красоту. Сапфир в нем был на несколько веков более старым, чем само кольцо. Историки еще надеются понять технологию изготовления кольца такого высокого качества. Оно было продано Йоркширскому музею за £35,000.
5. Крест из Аунслева
Самое древнее распятия из найденных в Дании.
В марте 2016 году в местечке Аунслев в Дании археологом-любителем был найден необычный артефакт, вероятно, представляющий собой крест длиной 4.1 см и весом 13.2 г, датирована находка первой половиной X века. Изображение на одной из сторон напоминает распятие. Возможно, окажется, что это самое древнее распятия из всех, найденных в Дании.
И тогда ученым придется пересматривать свои представления о том, когда в Дании было принято христианство. Однако пока точно не установлено, действительно ли эта находка является христианской реликвией, а не языческим украшением.
6. Могила римской эпохи
Рукоять меча римской эпохи.
Фил Кирк, охотник за сокровищами из Англии, найдя в поле римскую монету, посчитал, что поиски здесь стоит продолжить. И он оказался прав - несколько кувшинов и бронзовое блюдо действительно были найдены. Кирк связался с местными экспертами и рассказал им о своей находке, и они решили исследовать поле лично. Археологи нашли бутылку с кремированными костями и сделали вывод, что здесь находилось захоронение знатной особы.
Также они обнаружили стеклянные бутылки, железную лампу, маленький кусочек лавы, а также монету, датированную началом третьего века. Но главным открытием была стеклянные мозаичные блюда, изготовленные в Александрии (Египет). Впоследствии, в 1954 году, на этом же поле была найдена римская глиняная посуда, а в 2013 – могила с останками римлянина.
7. Шапвикский клад
Сомерсетский клад.
В 1998 году в графстве Сомерсет, Англия, совершенно случайно был обнаружен клад из римских серебряных монет периода 1 век до н. э. - 3 век н. э. в количестве 9212 штук. Археологи установили, что на территории Англии в те времена находились поселения римлян, и монеты, видимо, были закопаны владельцем одной из римских вилл. Музей в Сомерсете выкупил этот клад за 265,000£.
8. Клад Хоксне
Клад времен поздней Римской империи.
В 1992 году, отправившись в поле искать потерянный молоток своего друга, Эрик Лоуз нашел там целый клад из золота и серебра. О находке друзья сообщили в муниципальный совет, и вскоре прибыла команда археологов. Всего было найдено в результате раскопок 14865 римских монет из золота, серебра и бронзы конца 4 – начала 5 века (времена поздней Римской империи) и около 200 серебряных столовых приборов и золотых украшений.
Потерянный молоток, кстати, тоже нашли. Клад имел также и историческую ценность. На многих ложках были выгравированы христианские символы, что являлось указанием на то, что их владельцы были христианами. А это, в свою очередь, означает, что в Римской Британии того времени уже было принято христианство.
9. Топорища бронзового века
Ритуальное топорище.
Том Пирс во время поисков раскопал сначала одно бронзовое топорище, потом еще несколько десятков таких же. Вместе с друзьями, пришедшими ему на помощь, было выкопано около 500 подобных экземпляров, изготовленных примерно в 700 г до н. э. Удивительным было то, что все эти топоры никогда не использовались по назначению, да их и нельзя было использовать, поскольку, изготовленные из металла плохого качества, они были очень хрупкими. Поэтому был сделан вывод о том, что изготовлены и закопаны они были в ритуальных целях.
10. Кубок из Ринглмира
Золотой кубок.
В 2001 году археологу-любителю Клиффу Брэдшоу, обнаружившему несколько экспонатов седьмого века в кургане Ринглмир в Англии и продолжившему дальнейшие поиски в этом месте, посчастливилось раскопать восхитительный старинный кубок, изготовленный в период 1700 - 1500 гг до н.э. И несмотря на значительные повреждения, он выглядел прекрасно.
Сделан кубок был из цельного слитка золота, подобно пяти другим, найденным на территории континентальной Европы. Находка позволила предположить, что люди, жившие здесь, имели связи с континентальной Европой задолго до прибытия сюда римлян. Британский музей купил этот кубок за 270,000£.
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