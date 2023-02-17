10 удивительных вещей, которые с нами делает музыка
1. Музыкальный фон повышает эффективность тренировок в спортзале, но не помогает сконцентрироваться во время работы. С другой стороны, негромкая музыка способствует творческому процессу. Громкая — вредит ему.
2. Любимые песни, прошедшие испытание временем, обычно связаны с особыми эмоциональными моментами в жизни человека. Одну и ту же песню вы можете оценить по-разному, если будете заранее знать о том, как к ней относятся другие. Если версий исполнения несколько, то первая, какую вам довелось услышать, скорее всего, будет нравиться больше остальных.
3. Музыкальные вкусы общества меняются в зависимости от социально-экономического уровня. В тяжелые кризисные времена в топ чартов выходят смысловые песни, более длинные и спокойные, более медленные и романтичные. По музыкальным пристрастиям можно даже предсказать состояние рынка: ожидая трудностей, общество выбирает песни попроще. И наоборот.
4. За последние 25 лет песни стали более «нарциссическими»: в текстах все больше слов, относящихся к своему «я», и все меньше тех, что описывают взаимодействие и позитивные эмоции («говорить», «делиться», «любовь» и т. п.) При этом практически все песни, занимающие первые строчки в чартах, содержат «репродуктивный посыл» — проще говоря, связаны с сексом.
5. А этим знанием давно и успешно пользуются владельцы баров и ресторанов. Во-первых, чем громче музыка, тем быстрее посетители осушают свои кружки и тем чаще заказывают новые. Во-вторых, там, где играет джаз или классика, люди наверняка потратят на еду больше денег, чем в ресторане с легкой музыкой или вовсе без нее.
6. Рок-звезды и правда «живут быстро и умирают молодыми». Так было с многими исполнителями, чьи альбомы вошли в Топ-1000 всех времен. Раняя смертность среди рок-звезд почти вдвое выше, чем среди обычных людей.
7. Прежде чем получить миллионную прибыль за суперхит, его нужно создать — при этом расходы тоже могут достигать миллионов долларов. Например, одна из песен Рианны обошлась в 53 тысячи еще ДО того, как певица появилась в студии.
8. Музыкальные вкусы могут многое рассказать о личности. Например, вдумчивую и сложную музыку (блюз, джаз, классику и фолк) предпочитают эмоционально стабильные люди, открытые к новому опыту, с интеллектом выше среднего и «хорошо подвешенным языком». К «попсе» тяготеют люди приятные и общительные, но не такие уж открытые и часто консервативные. А рэп, хип-хоп, фанк и электроника увлекают людей, которые ничего не таят за душой и отличаются либеральными взглядами.
9. А вот чего многие, вероятно, не ожидают: музыка кантри способна вызвать мысли о самоубийстве, а поклонники оперы настолько проникаются ее эстетикой, что начинают воспринимать суицид как самый честный способ покончить с неразрешимыми проблемами.
Рок-музыка, вопреки стереотипам, не настраивает на суицид. Больше того, фанаты хэви-метала — самые психически здоровые люди. Менее 5% из них проявили патологические симптомы в ходе исследований. В целом, в состояние депрессии и тревоги они впадают даже реже, чем большинство «обычных» людей.
10. Хорошая музыка помогает переносить боль и снижает чувство тревоги. Когда вы слушаете песню, мелодия влияет на ваше эмоциональное восприятие больше, чем слова. Какими бы они ни были.
11. Бывает, что песня засела в голове и от нее никак не отвязаться. Обрадует вас это ли нет, но такое чаще случается с истинными меломанами. И знаете что? Исследования показали, что лучше смириться с этим «звоном в ушах», чем пытаться от него избавиться — так он покинет вас быстрее.
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