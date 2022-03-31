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Как прочистить засор в ванне и раковине с помощью душа

Прочистите засор в ванне или раковине, не разбирая сифон. Это так просто, что вызывать сантехника больше нет никакой нужды!

Как прочистить засор в ванне и раковине с помощью душа

Сначала прочистите основной засор с помощью любого доступного средства. Можно использовать специальное средство из магазина, можно налить белизну или даже засыпать порошок. Оставьте на час. Затем у душа открутите лейку и уберите резинку.

Как прочистить засор в ванне и раковине с помощью душа

Включите только горячую воду и осторожно, в каждое сливное отверстие, направляйте душ, чтобы он полностью пробил засор.

Как прочистить засор в ванне и раковине с помощью душа

Проверяйте — способ работает на все сто!

Как прочистить засор в ванне и раковине с помощью душа

Подробнее о том, как прочистить засор в трубах, смотрите в видео ниже:


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Ванназасор
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