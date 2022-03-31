Как прочистить засор в ванне и раковине с помощью душа

Прочистите засор в ванне или раковине, не разбирая сифон. Это так просто, что вызывать сантехника больше нет никакой нужды!







Сначала прочистите основной засор с помощью любого доступного средства. Можно использовать специальное средство из магазина, можно налить белизну или даже засыпать порошок. Оставьте на час. Затем у душа открутите лейку и уберите резинку.







Включите только горячую воду и осторожно, в каждое сливное отверстие, направляйте душ, чтобы он полностью пробил засор.







Проверяйте — способ работает на все сто!







Подробнее о том, как прочистить засор в трубах, смотрите в видео ниже:



