Гигантские изображения долины Наска: Общение с божеством или сигналы космическим кораблям?

Гигантские изображения долины Наска.
Ушедшие в прошлое цивилизации оставили современному человеку загадки, на разгадывание которые брошены лучшие умы историков и археологов. Ряд загадок имеют объяснение, но некоторые на протяжении столетий остаются тайной, объяснить которую ученые не в силах. Одной из таких тайн стали гигантские рисунки в долине Наска в Южной Америке.
Геоглифы
Плато Наска находится в южной части Перу и занимает пространство площадью примерно 7 на 50 километров. С давних времен местные жители обращали внимание на полосы, тянущиеся по долине на десятки метров, считая, что сделаны они для помощи в ориентировании путникам. Некоторые полосы были прямые, какие-то имели другую форму – так или иначе, до тех пор пока человечество не изобрело воздушный транспорт, рассмотреть узоры целиком никто не мог.
Когда же в 1939 году полосы увидел американский археолог Поль Косок, миру открылось удивительное: на плато были нарисованы разные фигуры, как геометрические, так и изображающие животных, растения и людей.
На плато находится 30 рисунков – изображений человека, растений и животных, 700 геометрических фигур – в основном это треугольники и трапеции, а также 100 спиралей и около 13 тысяч прямых линий. Все они созданы не позднее 8 века нашей эры и могут быть распознаны и замечены только с воздуха.
Сухой климат позволил линиям сохраниться на протяжении веков в неизменном виде – траншеи, обнажившие светлый гравий под темной поверхностью местной полупустынной почвы, сохранили свою форму вплоть до наших дней.
Большинство линий представляют собой идеально прямые борозды, проходящие через холмы, высохшие русла рек, без малейшего отклонения от прямой. Ширина борозды достигает 135 сантиметров, а глубина – 50, средняя глубина около 30 см. Длина линий составляет от 50 до 190 метров.
Нанесенные на землю узоры, геоглифы, ставят большое количество вопросов перед исследователями – кем они нанесены, как, когда и зачем?
История изучения линий Наска
О геоглифах Наска сообщал еще в 1553 году испанский путешественник, географ и священник Педро Сьеса де Леон. Он посчитал их знаками для определения пути.
Мария Райхе
Изучение же линий начала Мария Райхе, археолог, узнавшая о существовании геоглифов от Поля Косока. С 1941 года на протяжении нескольких десятилетий Райхе исследовала плато Наска, вручную измерив более 700 фигур и составив карту узоров и изображений. Среди рисунков были обнаружены «обезьяна», «колибри», «паук», а также фигура, названная «астронавтом» – около 30 метров длиной.
Геоглиф "Руки"
Удивительное совпадение – один из геоглифов изображает руки, причем на одной из них пять пальцев, а на другой – четыре. У Марии Райхе отсутствовал один палец на левой руке.
В процессе изучения феномена геоглифов Наски исследователи то и дело встречают трудно объяснимые факты. Например, то, что рядом с линиями отсутствуют какие-либо следы их создателей, троп, свидетельств использования инструментов. В связи с этим высказывается версия о том, что они были нацарапаны с воздуха какими-то особым предметом, напоминающим гигантский карандаш.
Геоглиф "Астронавт"
В настоящее время масштабных исследований геоглифов Наски не проводится из-за причин материального характера – власти Перу не финансируют работы. На территории плато для сохранения древних узоров создан заповедник.
Версии
Мария Райхе предполагала, что целью, которую преследовало начертание многометровых узоров на плато, были астрономические (а также астрологические) предсказания. Древние народы могли определять по линиям положение Солнца, звезд и таким образом вести календарь. В настоящее время версия об астрономическом предназначении линий и узоров учеными оспаривается.
Геоглифы плато Пальпа
Определенную странность также представляет тот факт, что вниманием немецкой исследовательницы оказалось полностью обделено соседнее плато Пальпа – находящееся в 20 километрах к северу от Наски. Между тем, эта территория также содержит много рисунков на поверхности земли, причем, в отличие от изображений Наски, может похвастаться не одним «человечком», а целым десятком.
В одном ученые сходятся – линии созданы до прихода на эти земли цивилизации инков, то есть ранее 8 века, и вероятнее всего, создание геоглифов – результат деятельности исчезнувшей цивилизации Наска, которая существовала до 6 века нашей эры.
Обращались ли неизвестные создатели узоров к своему божеству, или общались с некоей внеземной цивилизацией, предстоит выяснить новым поколениям ученых. Среди них Виктория Никитски, бывшая помощница Марии Райхе, которая продолжает работу над исследованием геоглифов Наски.
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