Можно ли держать дома орхидеи

Рассказываем, как домашняя орхидея влияет на нашу жизнь — и какая подойдет именно вам.







Издавна орхидея символизирует духовную чистоту, внутреннюю гармонию и внешнее совершенство. Мужчины дарили девушкам цветы орхидей в знак восхищения их привлекательностью и своих искренних намерений. Считается, что орхидея также помогает развивать творческую энергию и сохранить красоту.

Сейчас орхидея — украшение многих домов и шикарных букетов с цветами. Но не все из нас знают, какие негативные суеверия связаны с этим цветком. Рассказываем, к чему готовиться, если думаете купить орхидею.



Орхидея — это энергетический вампир

Орхидея изгоняет мужчин

Орхидея сохраняет красоту

Орхидея защищает от злого глаза

Какого цвета орхидея подходит вам?

Считается, что орхидея отнимает энергию у своего владельца и всех членов его семьи. На самом деле, это нечто большее, чем суеверие — доказано, что орхидея и правда отнимает энергию. Она выделяет пыльцу, которая приводит к сонливости и апатии. Однако исследователи доказали, что орхидея выделяет пыльцу только ночью. Поэтому не стоит ставить ее в спальне, если хотите просыпаться полными энергии — лучше разместить цветок на кухне.Считается, что цветок пробуждает, так называемые, «женские» черты характера: избалованность, капризность, робость, пассивность. От этого и пошло суеверие, что мужья бросают своих спутниц, чей нрав становится нестерпимым под влиянием цветка. Но выход есть — просто держите орхидею там, где муж бывает реже всего (например, на кухне или в ванной, если у вас их две).Орхидею называют «женским талисманом», потому что она помогает своей обладательнице сохранить красоту и сексуальность. Она также повышает женское обаяние и помогает раскрыть творческие таланты.Считается, что орхидея оберегает свою хозяйку от влияния людей со злыми намерениями. Например, если такой человек придет в ваш дом, то орхидея изгонит его своей энергией. К слову, это повод задуматься — поставьте дома орхидею и пригласите подруг. Та из них, которая уйдет раньше, не желает вам добра.Орхидеи разного цвета по-разному влияют на своих хозяек. Желтые и оранжевые орхидеи подходят тем, кто хочет построить карьеру. Они способствуют профессиональному росту, пробуждают амбициозность и дают сил к работе. Красные и фиолетовые орхидеи — помощники девушек, которым трудно себя организовать. Они развивают силу воли, так что вам будет проще сесть на диету, бросить вредную привычку — в общем, сделать все то, что вы откладывали «до понедельника». Розовые и белые орхидеи подходят женщинам с низкой самооценкой. Они развивают уверенность в себе, умение завораживать мужчин и позитивный взгляд на жизнь.