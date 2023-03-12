Как рассказывали библейские истории на своих картинах известные художники

Чтобы создать шедевр, многие из художников пользовались проверенным веками способом: взять один из библейских сюжетов и представить его на холсте в соответствии со своими умениями и собственной философией. А уж насколько зрителям всех времен было интересно совершать такие экскурсы в Ветхий и Новый Завет, можно судить по тому, что множество таких живописных иллюстраций Библии представляют собой лучшее в мировом изобразительном искусстве.
Почему на картинах классиков так часто встречаются библейские сюжеты?
Б. Мурильо. Святое семейство с птичкой
Соперничать в популярности с Библией и сейчас не удается ни одной книге. На протяжении многих веков священные для христиан и иудеев тексты дарили художникам вдохновение. Вторая из заповедей, данных Моисею, предписывала не делать себе кумира и «никакого изображения того, что на небе вверху, что на земле внизу, и что в воде ниже земли». И, тем не менее, уже со второго века нашей эры стали появляться первые рисунки на библейские сюжеты, сначала – на стенах римских катакомб, а с IV века, когда христианство было признано государственной религией Римской империи, изображения святых и сцен из жизни Христа и Богородицы уже украшали стены храмов.
Джотто. Встреча Марии и Елизаветы (фреска)
На протяжении тысячи лет церковь была единственным заказчиком для художников, причем при создании произведений по библейским сюжетам вступали в действие строгие каноны: фигуры изображали плоскими, фон делали неопределенным, пейзаж, если был, наполнялся особыми символами. В Византии, где складывались отличные от римских традиции иконописи, считалось, что подлинные изображения Христа и Богородицы возникли чудесным образом, а те, что создавали художники, признавалось копиями, списками.
Ян Брейгель. Иона выходит из пасти кита
С позднего Средневековья стала появляться и светская живопись, заказчиками произведений изобразительного искусства уже были не только церкви, но и состоятельные ценители прекрасного, желающие украсить свой дом. Менялась техника живописи – фигуры становились трехмерными, объемными, совершенствовался состав красок, художники экспериментировали с композицией, пропорциями, ракурсами, светом. Изображенные на холсте персонажи из Ветхого и Нового завета приобретали индивидуальность, а с ней - физическую красоту, они становились мужественными или женственными, слабыми или сильными, милосердными или жестокими. Во времена Ренессанса святые изображались в современной художнику обстановке, в такой же одежде.
П. Верхаген. Авраам высылает Агарь из дома
Позже, во времена Просвещения, живописцы уже углублялись в изучение быта тех времен, в которые разворачивались события на картине, стремясь к исторической достоверности. Для достижения такой цели даже предпринимали путешествие в Палестину – это помогало правильно изобразить пейзаж, на фоне которого развивались события выбранного библейского сюжета. А позднее мастера допускали все большие вольности, решая за счет священных текстов и собственные художественные задачи.
Сюжеты Ветхого Завета
Дж. Мартин. Уничтожение Содома и Гоморры
Живопись никогда не была занятием, доступным всем желающим, а требовала довольно серьезных финансовых затрат. Это приводило к тому, что художники стремились работать не столько для случайных любителей живописи, сколько для постоянного, а главное, платежеспособного и щедрого заказчика, каким была церковь.
К тому же, события, описанные в Ветхом и Новом Завете, давали возможность художнику проявить себя – создать именно то, чего требовал его талант. И сложное произведение, где показано несколько персонажей, их внутренние терзания, и масштабные сцены бедствий и катастроф, и мирные пейзажи, и обнаженную натуру – не требовалось изобретать новые сюжеты, когда существовали те, что проверены веками. По библейским сюжетам написаны тысячи картин, многие из них входят в сокровищницу мирового искусства.
Джорджоне. Юдифь
Если тексты Ветхого Завета дали живописцам сотни тем для произведений, то новозаветные – во много раз больше. Отчасти это объясняется и религиозными нормами: в католических Испании и Италии не поощрялось создание картин и фресок по ветхозаветным сюжетам.
Значительная часть произведений посвящена изгнанию из Рая Адама и Евы, события, предваряющие это, в истории изобразительного искусства редки. И все же они встречаются, как, например, сюжет сотворения Евы из ребра Адама.
Популярными у живописцев всех времен были истории об изгнании Агари, о жертвоприношении Исаака, о гибели Содома, сюжет об Ионе и ките, подвиг Юдифи.
Сюжеты Нового Завета
Ян ван Эйк. Благовещение
Сюжеты Нового Завета, нашедшие выражение в произведениях художников, в основном касаются жизни Иисуса Христа и Богородицы. Особенно любимых живописцами тем несколько, среди них – Благовещение, явление Деве Марии архангела Гавриила. Этот сюжет использовали большинство творцов Возрождения – Фра Анжелико, Леонардо да Винчи, Боттичелли, Тициан и многие другие. Несмотря на то, что художники не были связаны строгими требованиями при создании картин, «Благовещение» традиционно подчиняется некоторым живописным канонам.
В момент появления перед ней Гавриила, Богородица читала или пряла, а потому она часто изображается с книгой или веретеном в руках. Обычно на картине можно увидеть белые лилию – символ чистоты, непорочности. В руках у ангела – райская ветвь, а холст пересекает луч света – символ Святого Духа.
Менее распространенный у художников сюжет – встреча Марии и Елизаветы, которая в тот момент готовилась к рождению Иоанна Крестителя. Другая встреча Богородицы и архангела Гавриила, вдохновившая живописцев на создание картин – Успение, когда Мария получает весть о своей скорой кончине.
Карло Дольчи. Саломея
Легенда о Саломее гласит, что эта иудейская царевна произвела такое впечатление на царя Ирода своим танцем, что тот согласился выполнить любое ее желание. Саломея пожелала казни Иоанна Крестителя, обличавшего блуд ее матери, и его голова была преподнесена девице на блюде. Разумеется, такой сюжет открывал перед живописцами бесконечные перспективы, а потому пользовался огромной популярностью.
Изображали сцены из детства Христа, причем эксперименты художников порой приводили к настоящим скандалам. Так, картина прерафаэлита Милле «Христос в родительском доме», показавшая чрезмерно реалистичный быт и далекую от канонической внешность Христа и его семьи, вызвала негодование в протестантской Англии. А потому название было заменено на не связанное со священными текстами – «Мастерская плотника».
Дж. Э. Милле. Христос в родительском доме
Любопытным образом воплощали на холсте сюжет о насыщении пяти тысяч людей – единственном, кроме Воскресения, новозаветном чуде, которое упомянуто во всех четырех канонических Евангелиях. В тот день Христос накормил пятью хлебами и двумя рыбами огромную толпу тех, кто шел за ним - пять тысяч человек, не считая женщин и детей.
Дж. Ланфранко. Чудо хлеба и рыбы
Притчи Христа тоже стали богатым источником вдохновения для живописцев, среди них и та, что сподвигла Рембрандта на создание гениального произведения – «Возвращение блудного сына». Одна из лучших в творчестве гениального художника, эта картина демонстрирует множество приемов, которыми пользовался мастер. Главное выделено светом – фигура отца, коленопреклоненного сына, обритого, как если бы он был каторжником, и старшего сына, стоящего справа. Композиция включает и других персонажей – они находятся в тени и не мешают восприятию главной идеи, дополняя картину и заодно подкидывая внимательному зрителю загадку: ведь кто эти люди – в Библии не упомянуто, и зрителю остается строить догадки.
Рембрандт. Возвращение блудного сына
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии