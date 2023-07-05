15 сказочных мест на планете, от которых перехватывает дыхание
Большинство так привыкло к повседневному ареалу своего обитания, что не возникает даже мысли о том, что на планете существуют фантастические, просто нереальные места. Будь то природные образования, как горы и озёра, или созданные людьми объекты, эти места стоит посетить, чтобы запомнить на всю жизнь.
15. Национальный географический парк Данься – Китай
Национальный географический парк Данься
Эти симпатичные склоны точно выглядят как ненастоящие. Но они существуют, и их можно найти в Национальном парке в северо-западной части Китая. Разноцветные песчаные отложения, которые носят название образований Данься, формировались более 24 миллионов лет. По данным журнала Chinese National Geography горы были признаны самыми красивыми.
14. Гора Рорайма – Венесуэла, Бразилия, Гайана
Гора Рорайма
Плоская гора Рорайма, которая возвышается над облаками и имеет высоту около 2700 м, действительно выглядит фантастически. Хотя 80% горы – части горного плато – находится в Венесуэле, фактически она расположена на границе трех государств: Венесуэлы, Бразилии и Гайаны.
13. Биолюминисцентный залив – Вьекес, Пуэрто-Рико
Биолюминисцентный залив
Нет, это не сцена из фильма «Жизнь Пи». Биолюминисцентный залив, расположенный на острове Вьекес, Пуэрто-Рико, наполнен микроорганизмами, которые ночью светятся синим неоновым светом. Можно даже арендовать каяк, чтобы поплавать по светящемуся ночью морю.
12. Черный лес – юго-западная Германия
Черный лес
Много интересного можно увидеть в Черном лесу, который расположен в юго-западной части Германии. Весна считается самым удачным временем для прогулок, чтобы насладиться необычным пейзажем и весенними цветами.
11. Парк Хитачи-Сисайд – Хитачинака, Япония
Парк Хитачи-Сисайд
Если вы посетите парк Хитачи-Сисайд, непременно следует прогуляться вдоль необычных насаждений, бассии веничной, которые осенью приобретают ярко красную окраску. Кроме этого, в парке можно насладиться яркими и красивыми тюльпанами и нарциссами. Посетители, которые не желают ходить пешком, могут наслаждаться прекрасными видами и красотами развлекательного парка с колеса обозрения.
10. Поселок Хоббитон – Матамата, Новая Зеландия
Поселок Хоббитон
Новая Зеландия известна и красивыми пейзажами, и тем, что здесь снимали киноэпопею «Властелин колец». Несмотря на то, что после съемок трилогии поселок был разобран, его восстановили и открыли для публики. Можно погулять по садам, посетить Хоббитон, домик Фродо и Шир. Это место расположено в окрестностях Матамата, одного из прекраснейших уголков Новой Зеландии.
9. Озеро Хиллер – остров Мидл-Айленд, Австралия
Озеро Хиллер
Нет, это не дефекты съемки и не Фотошоп. Розовое озеро действительно существует. Австралийское озеро, длина которого составляет 600 м, является чудом природы. Ученые до сих пор не могут объяснить цвет соленого озера, но у них много предположений. Подобные озера есть в Сенегале, Канаде, Испании и Азербайджане.
8.Деревья Верблюжья колючка – парк Naukluft, Намибия
Деревья Верблюжья колючка
Эта фотография выглядит как картина, и поневоле начинаешь сомневаться в том, что такой пейзаж можно увидеть в реальности. Необычной красотой, изображенной на фотографии Франса Лэнтинга, фотографа из National Geographic, можно насладиться в национальном парке Намиб-Науклуфтt в Намибии. Песчаные дюны на фоне приглушенного цвета деревьев приобретают ярко оранжевый цвет на рассвете.
7. Озеро Флатхед – Монтана, США
Озеро Флатхед
Самое большое пресноводное озеро США западнее реки Миссисипи находится в северо-западной части Монтаны. Длина озера Флатхед более 3 км. Когда вода спокойная, то она настолько прозрачная, что отчетливо видно дно. Поплавать в таком озере – одно удовольствие.
6. Большой призматический источник – Вайоминг, США
Большой призматический источник
Думаете, что это пейзаж с другой планеты? Разноцветный, горячий призматический источник находится на Земле, в Национальном парке Йеллоустон в Вайоминге. Это самый большой горячий источник в США и третий по величине в мире.
5. Дверь в преисподнюю – Дарваза, Туркменистан
Дверь в преисподнюю
Иногда ошибки могут быть красивыми, но пугающими. Местная достопримечательность «Дверь в преисподнюю», которая находится в Дарвазе, Туркменистан, это полыхающая дыра в земле, которая горит уже более 40 лет. В 1971 году работники газодобывающей отрасли подумали, что безопаснее будет поджечь залежи газа под землей, чем добывать его здесь.
4. Реальность «Молчаливой горы» - Сентрейлия, Пенсильвания
Сентрейлия
Фанатам видео игры «Молчаливая гора» хорошо известен туманный городок, в котором происходят ужасные вещи. Но прототип города реально существует, это город-призрак Сентрейлия, Пенсильвания. Почему сквозь трещины в земле выходит дым по всему городу? В 1962 году на местной шахте произошел пожар, и до сих пор шахта дымит.
3. Хрустальная пещера – Скафтафелл, Исландия
Хрустальная пещера
Если посмотреть на Хрустальную пещеру Скафтафелла, то можно представить себя в другом мире. Но пусть название не вводит в заблуждение, так как пещера не сделана из хрусталя – она полностью ледяная.
2. Поля тюльпанов – Голландия, Нидерланды
Поля тюльпанов
Голландия специализируется на цветочном бизнесе, а в том числе и выращивании тюльпанов. Прекрасными пейзажами можно насладиться, посетив страну в середине апреля.
1. Горы Тианзи – провинция Хунань, Китай
Горы Тианзи
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