Царское угощение: меню с коронации Николая II

14 мая 1896 года в Успенском соборе состоялась последняя коронация императора в Российской империи — венчался на царство Николай II. На коронационный банкет в Москву пригласили 7000 гостей. Перед каждым приглашенным лежал свиток, перевязанный шелковой тесьмой, а в нем находилось выписанное вязью меню. Мы собрали меню с коронационного обеда и следующих торжественных приемов, сделанные по заказу знаменитых художников и больше похожие на картины.

Меню обеда в Александровском зале сословиям и другим представителям 19 мая 1896 года

Меню ужина на балу у московского генерал-губернатора 20 мая 1896 года, на торжествах коронации

Меню обеда 15 мая 1896 года

Меню ужина 23 мая 1896 года

Меню обеда Дипломатического корпуса в Георгиевском зале 25 мая 1896 года

Меню обеда в Александровском зале сословиям и другим представителям 19 мая 1896 года

Меню ужина на балу у московского генерал-губернатора 20 мая 1896 года, на торжествах коронации

Меню обеда 15 мая 1896 года

Меню ужина 23 мая 1896 года

Меню обеда Дипломатического корпуса в Георгиевском зале 25 мая 1896 года