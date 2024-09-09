Всего пять ингредиентов: самые доступные и простые рецепты из курицы
Когда времени не хватает, нужен простой рецепт легкого в приготовлении, но вкусного блюда. Предлагаем подборку рецептов практически из пяти ингредиентов, включая курицу, соль, перец и оливковое масло.
Куриные ножки в лимонно-чесночном соусе
Куриные ножки в лимонно-чесночном соусе
Чтобы куриные ножки получились сочными, их необходимо замариновать в соли и перце за 30 минут до приготовления, а иногда даже и за 2 дня.
Ингредиенты (3-4 порции):
Соль
Перец, молотый
10-16 куриных ножек с кожицей
1 столовая ложка оливкового масла
4 столовых ложек сливочного масла
3 зубчика чеснока, измельчить
Цедра 1 лимона,
1 столовая ложка лимонного сока
2 столовые ложки измельченной петрушки
Этапы приготовления:
1. Замаринуйте куриные ножки в соли и перце и отставьте на 30 минут. Перед началом приготовления промокните ножки бумажным полотенцем.
2. Разогрейте толстостенную сковородку (желательно без ручки) на среднем огне. Если одной большой сковороды нет, то используйте две. На сковороду налейте оливковое масло и добавьте половину сливочного масла. Обжарьте ножки до золотистой корочки со всех сторон. Переложите ножки на блюдо.
3. Уменьшите газ, верните ножки в сковороду, накройте крышкой и готовьте еще минут 20-25, переворачивая ножки время от времени (каждые 5-10 минут). Откройте крышку и добавьте оставшееся количество сливочного масла, чеснок, лимонный сок и цедру. Аккуратно перемешайте содержимое сковородки так, чтобы соком смазать каждую ножку. Снимите сковородку с огня и дайте ножкам немного постоять под закрытой крышкой. Подавайте на стол с петрушкой.
Курица, замаринованная в сладкой паприке
Курица, замаринованная в сладкой паприке
Время приготовления: 15 минут
Ингредиенты (4 порции):
4 куриные грудки без кости и кожицы
2 столовые ложки коричневого сахара
1 столовая ложка паприки
1,5 чайной ложки соли
1 чайная ложка молотого сушеного чеснока
Слайсы свежего манго, долька лайма, измельченная кинза, рис
Этапы приготовления:
1. Смешайте вместе сахар, паприку, соль, чеснок. Натрите этой смесью куриные грудки со всех сторон. Разогрейте сковородку на среднем огне. Смажьте сковородку маслом. Обжарьте куриные грудки со всех сторон по 4-5 минут до готовности.
2. Подавайте с рисом, лаймом и кинзой.
Суп из курицы с перцем чили
Суп из курицы с перцем чили
Этот вкусный супчик, состоящий из 5 ингредиентов, идеально подойдет для ужина прохладными вечерами. Приготовление супа займет всего 15 минут. Для пикантности можно добавить авокадо, сметану.
Время приготовления: 15 минут
Ингредиенты (6 порций):
6 стаканов куриного бульона
500 г нарезанного кубиками приготовленного куриного филе
2 банки горошка, процедить
2 стакана зеленого соуса
1 чайная ложка молотого тмина
Соль, молотый перец чили
Дополнительные ингредиенты для подачи:
Измельченная кинза
Сухарики
Нарезанный кубиками авокадо
Измельченный твердый сыр
Сметана
Этапы приготовления:
1. Соедините бульон, куриное филе, горошек, зеленый соус и тмин в сотейнике и поставьте его на средний огонь. Добавьте соль и перец по вкусу. Доведите до кипения, уменьшите огонь и варите 5 минут.
2. Подавайте на стол с разными добавками.
Салат из курицы и авокадо
Салат из курицы и авокадо
Ингредиенты (1 сэндвич):
Для начинки:
¼ авокадо
2 столовые ложки несладкого йогурта
1 чайная ложка лимонного сока
150 г стакана измельченного готового куриного филе
Для сэндвича:
1 булочка
Горсть листьев салата
2 кружочка помидора
Этапы приготовления:
1. Смешайте авокадо и йогурт в пюре, добавьте лимонный сок.
2. Добавьте измельченную курицу и перемешайте.
3. Полученную массу накладывайте на сэндвич, на который предварительно положили листья салата или кружочек помидора.
Куриные грудки в лимонно-перцовом соусе
Куриные грудки в лимонно-перцовом соусе
Ингредиенты (2 порции):
2 куриные грудки с кожицей или без
1,5 столовые ложки сливочного масла
1 лимон, цедру
Щепотка соли
Перец по вкусу
Этапы приготовления:
1. Разогрейте духовку до 240 градусов. Смажьте куриные грудки сливочным маслом, посыпьте лимонной цедрой. Посолите и поперчите.
2. Запекайте 20 минут. Готовую курицу отставьте на 15 минут перед подачей.
Куриное филе в панировочных сухарях с лимоном
Куриное филе в панировочных сухарях с лимоном
Время приготовления: 20 минут
Ингредиенты (4 порции):
1 стакан подсолнечного масла
1 стакан панировочных сухарей
Цедра двух лимонов, 1 лимон для декора
450 г куриного филе
Соль, перец по вкусу
½ стакана муки
2 яйца, взбить
Этапы приготовления:
1. Разогрейте большую сковороду на среднем огне, добавьте подсолнечное масло.
2. Соедините панировочные сухари и лимонную цедру.
3. Посолите и поперчите куриное филе. Обваляйте филе в муке, обмакните в взбитые яйца, панировочные сухари с лимонной цедрой.
4. Обжарьте филе на сковороде до золотистой корочки (по 3-4 минуты с каждой стороны). Переложите филе на блюдо.
5. Подавайте в теплом виде с лимоном.
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