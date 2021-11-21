15 самых сексуальных актрис сериалов

В жизни каждой актрисы есть особенная роль. Именно с такой роли начинается успешная карьера и появляются толпы поклонников. Одним сопутствует удача и в будущем, а другие, к сожалению, так и остаются актрисами одной роли.
Мы представляем вашему вниманию актрис, сыгравших в сериалах запоминающихся, ярких и сексуальных героинь.
1. Оливия Уайлд
Американская актриса сыграла роль доктора Реми Хадли в телесериале «Доктор Хаус». Героиню с тяжелой судьбой несколько раз увольняли по разным причинам, но позже восстанавливали в должности. Оливия Уайлд считает, что именно роль Тринадцатой (прозвище героини Реми Хадли) в телесериале сделала из нее мировую знаменитость и обеспечила востребованность ее как актрисы в дальнейшем.
2. Ева Лонгория
В сериале «Отчаянные домохозяйки» четыре подруги и соседки, проживающие в американском пригороде, находятся в поисках личного счастья. К примеру, самая обаятельная домохозяйка Габриэль Солис вышла замуж по расчету, но позже поняла, что деньги не сделают ее по-настоящему счастливой. Сексуальная Ева Лонгория в роли Габриэль появляется в кадре в ярких и соблазнительных образах.
3. Коби Смолдрес
В телесериале «Как я встретил вашу маму» Смолдрес играет роль Робин Щербатски, молодую телеведущую, приехавшую из Канады покорять Америку. Отец Робин мечтал о сыне, из-за чего героиня воспитывалась как мальчик. Она может поддержать любую беседу в компании мужчин, попивая виски, любит курить сигары и смотреть хоккей.
4. Кристина Асмус
Актриса прославилась, прежде всего, благодаря роли Вари Черноус в сериале «Интерны». Неуверенная в себе, скромная и очень обаятельная Варя влюбляется в самоуверенного и наглого интерна Романенко, после чего начинается их бурный роман. Спустя три года съемок в ситкоме, Кристина уходит из сериала, решив, что ей не хватает времени на кино и театр.
5. Дженнифер Энистон
Одним из самых популярных сериалов за всю историю кинематографа является ситком «Друзья». История о лучших друзьях, не представляющих жизни друг без друга, заинтересовала весть мир. Актеры, сыгравшие главные роли, моментально получили известность. Дженнифер Энистон, исполнившая роль привлекательной Рейчел Грин, успешно продолжила актерскую карьеру и после завершения съемок сериала.
6. Хизер Грэм
В телесериале «Твин Пикс» расследуется убийство старшеклассницы Лоры Палмер в городке Твин Пикс. Хизер Грэм играет Энни Блэкберн, бывшую монахиню, влюбленную в агента Дейла Купера. Несмотря на свое строгое католическое воспитание, актриса не отказывается от откровенных сцен.
7. Эванджелин Лилли
Канадская актриса Эванджелин Лилли получила широкую известность после выхода сериала «Остаться в живых». Она исполнила роль Кейт Остин, выжившей после авиакатастрофы. Актриса признается, что не скучает по этой героине, так как съемки были изнурительными. Ей постоянно приходилось держать себя в отличной форме и прятаться от толп поклонников, дежуривших у дверей ее дома.
8. Кейли Куоко
Премьера сериала «Теория большого взрыва» прогремела в сентябре 2007 года. История повествует о жизни двух талантливых физиков и их сексуальной соседке Пенни, чью роль сыграла Кейли Куоко. Очаровательная блондинка работает официанткой и мечтает стать знаменитой актрисой. Она эмоциональная, добрая, решительная и совсем не похожа на своих соседей-физиков, которые позже стали ее лучшими друзьями.
9. Эмилия Кларк
Эмилия Кларк наиболее известна как Дейенерис Таргариен из сериала «Игра престолов». Для съемок в ныне известном сериале Кларк сменила привычный шоколадный цвет волос на белоснежный. В первых сезонах «Игры престолов» Эмилия неоднократно снималась обнаженной. Но в последующих сериях согласилась сниматься только в одежде. Актриса объяснила, что не хочет застрять в подобном образе, кроме того, она не любит грубой эротики в кино и на телевидении.
10. Елена Подкаминская
На сегодняшний день российская актриса Елена Подкаминская сыграла более, чем 30 ролей. Однако одной из самых известных является роль Виктории, управляющей рестораном в телесериале «Кухня». Виктория – самостоятельная, уверенная в себе и привлекательная женщина. Она не только красива, но и умна, что позволяет ей руководить целой кухней, во главе с привередливым и капризным шеф-поваром.
11. Кристина Хендрикс
Кристина Хендрикс известна, прежде всего, по роли Джоан Холлоуэй в телесериале «Безумцы». Рыжеволосая привлекательная дама с пышной грудью является одной из причин, по которым зрители выбирают к просмотру телесериал о рекламном агентстве «Стерлинг-Купер». За роль Джоан Холлоуэй актриса получила три номинации на премию «Эмми».
12. Рэйчел МакАдамс
Во втором сезоне нашумевшего сериала «Настоящий детектив» появляются новые герои в исполнении Колина Фаррелла, Рэйчел МакАдамс и Тейлора Китча. Они расследуют очередное загадочное убийство, совершенное в Калифорнии. Героиня Эни Беззеридес прекрасно владеет холодным оружием, ввязывается в авантюры и всеми силами пытается добиться справедливости. Помимо всего прочего, сама того не подозревая, Беззеридес является объектом вожделения сразу нескольких героев сериала.
13. Лина Хиди
Британская актриса сыграла Серсею Ланнистер в сериале «Игра престолов». Серсея привлекает своей неприступностью, она властная и хитрая. Ради собственного счастья и достижения целей она готова пойти на все. За эту роль Хиди была номинирована на премию «Эмми» в категории «Лучшая женская роль второго плана в драматическом телесериале».
14. Спасатели Малибу
В 1989 году вышел в эфир телесериал «Спасатели Малибу». В очередной серии спасатели с идеальными телами патрулируют пляжи округа Лос-Анджелес. У каждого зрителя была любимица среди прекрасных девушек в обтягивающем красном купальнике. За 10 лет, в течение которых снимался сериал, роли сексуальных красавиц, спасающих жизни, доставались актрисам с модельной внешностью. Среди них оказались Кармен Электра, Джина Ли Нолин, Трейси Бингэм, Памэла Андерсон и многие другие.
15. Наталья Орейро
Популярный аргентинский телесериал «Дикий ангел» транслировался более чем в 60 странах мира. В России он имел большой успех и был показан по телевидению 5 раз. Главная героиня – Милагрос, воспитанница церковного прихода, появляется в особняке семьи Ди Карло в качестве служанки. Оказывается, что у Милагрос вовсе не ангельский характер: она играет в футбол, заигрывает с сыном хозяина дома, ходит на дискотеки в откровенных костюмах. Именно роль Милли принесла Наталье Орейро любовь и признание российских зрителей.
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