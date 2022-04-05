Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Олег Архипов
    А про Каддафи чего ж не написали !?10 ужасных наказа...
  • Максим
    Название не соответствует тексту. Соответствующее название: "Страны, стимулирующие рождаемость". Страны, которые чере...Страны, в которых...
  • alexr
    Выбирайте продукцию из полипропилена с маркировкой «5» и «РР» - там нет бисфенола А, а против бактерий - мойте спирто...Две причины, по к...

Как по-новому украсить пасхальные яйца: «кружевной» лайфхак


Как по-новому украсить пасхальные яйца: «кружевной» лайфхак

Как просто сделать кружевные пасхальные яйца

 

Праздник Пасхи гораздо больше и глубже, чем пара выходных, вкусные куличи и крашенные яйца. И всё-таки, отрицать приятные эмоции от вышеперечисленных ритуалов тоже сложно. Чтобы сделать праздник еще более уютно-красочным и привнести в семейные традиции что-то новое, предлагаем попробовать этот простой, но эффектный пасхальный лайфхак.

Как по-новому украсить пасхальные яйца: «кружевной» лайфхак

Как просто сделать кружевные пасхальные яйца

 

Каждый год к Пасхе миллионы хозяек стараются придумать новый интересный способ, как украсить яйца. Добавьте в копилку знаний еще один, простой, но эффектный.

Вам понадобятся:
1. Сваренные вкрутую яйца;
2. Пищевые красители;
3. Небольшой отрезок кружевной ткани

Шаг 1


Как по-новому украсить пасхальные яйца: «кружевной» лайфхак

Как просто сделать кружевные пасхальные яйца

 

Сварите вкрутую и остудите нужное количество яиц.

Шаг 2


Как по-новому украсить пасхальные яйца: «кружевной» лайфхак

Как просто сделать кружевные пасхальные яйца

 

Подготовьте рабочую поверхность, накрыв её бумагой, чтобы не запачкать красителем.

Шаг 3


Как по-новому украсить пасхальные яйца: «кружевной» лайфхак

Как просто сделать кружевные пасхальные яйца

 

Разведите краситель в отдельной ёмкости, руководствуясь инструкцией на упаковке.

Шаг 4


Как по-новому украсить пасхальные яйца: «кружевной» лайфхак

Как просто сделать кружевные пасхальные яйца

Отрежьте от ткани небольшие (примерно 12.5 х 15 см) кусочки по количеству яиц. Размер отрезка должен быть таким, чтобы им можно было легко обернуть яйцо.

Шаг 5


Как по-новому украсить пасхальные яйца: «кружевной» лайфхак

Как просто сделать кружевные пасхальные яйца

 

Оберните каждой яйцо тканью, чтобы получился мешочек. Концы зафиксируйте резинкой.

Шаг 6


Как по-новому украсить пасхальные яйца: «кружевной» лайфхак

Как просто сделать кружевные пасхальные яйца

 

Поместите обернутые яйца в краситель, удерживая за «хвост» мешка, пока ткань полностью не пропитается.

Шаг 7


Как по-новому украсить пасхальные яйца: «кружевной» лайфхак

Как просто сделать кружевные пасхальные яйца

 

После окраски выложите их на бумажное полотенце и дайте яйцам полностью обсохнуть. В идеале – на ночь.

Шаг 8


Как по-новому украсить пасхальные яйца: «кружевной» лайфхак

Как просто сделать кружевные пасхальные яйца

 

Когда ткань полностью высохнет, удалите её с яйца, развязав резинку. Можно украшать пасхальный стол.
Как по-новому украсить пасхальные яйца: «кружевной» лайфхак

Как просто сделать кружевные пасхальные яйца

 

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:





Как по-новому украсить пасхальные яйца: «кружевной» лайфхак

И не забудьте:
Как по-новому украсить пасхальные яйца: «кружевной» лайфхакПодписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник
Обсудить

Картина дня

наверх