Как по-новому украсить пасхальные яйца: «кружевной» лайфхак

Как просто сделать кружевные пасхальные яйца
Праздник Пасхи гораздо больше и глубже, чем пара выходных, вкусные куличи и крашенные яйца. И всё-таки, отрицать приятные эмоции от вышеперечисленных ритуалов тоже сложно. Чтобы сделать праздник еще более уютно-красочным и привнести в семейные традиции что-то новое, предлагаем попробовать этот простой, но эффектный пасхальный лайфхак.
Как просто сделать кружевные пасхальные яйца
Каждый год к Пасхе миллионы хозяек стараются придумать новый интересный способ, как украсить яйца. Добавьте в копилку знаний еще один, простой, но эффектный.
Вам понадобятся:
1. Сваренные вкрутую яйца;
2. Пищевые красители;
3. Небольшой отрезок кружевной ткани
Шаг 1
Как просто сделать кружевные пасхальные яйца
Сварите вкрутую и остудите нужное количество яиц.
Шаг 2
Как просто сделать кружевные пасхальные яйца
Подготовьте рабочую поверхность, накрыв её бумагой, чтобы не запачкать красителем.
Шаг 3
Как просто сделать кружевные пасхальные яйца
Разведите краситель в отдельной ёмкости, руководствуясь инструкцией на упаковке.
Шаг 4
Как просто сделать кружевные пасхальные яйца
Отрежьте от ткани небольшие (примерно 12.5 х 15 см) кусочки по количеству яиц. Размер отрезка должен быть таким, чтобы им можно было легко обернуть яйцо.
Шаг 5
Как просто сделать кружевные пасхальные яйца
Оберните каждой яйцо тканью, чтобы получился мешочек. Концы зафиксируйте резинкой.
Шаг 6
Как просто сделать кружевные пасхальные яйца
Поместите обернутые яйца в краситель, удерживая за «хвост» мешка, пока ткань полностью не пропитается.
Шаг 7
Как просто сделать кружевные пасхальные яйца
После окраски выложите их на бумажное полотенце и дайте яйцам полностью обсохнуть. В идеале – на ночь.
Шаг 8
Как просто сделать кружевные пасхальные яйца
Когда ткань полностью высохнет, удалите её с яйца, развязав резинку. Можно украшать пасхальный стол.
Как просто сделать кружевные пасхальные яйца
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