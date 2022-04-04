Что делать при падении на рельсы в метро - инструкция, которая поможет спастись

Инструкция, которая спасет жизни: что делать при падении на рельсы в метро

Ни в коем случае НЕЛЬЗЯ!

Инструкция, которая спасет жизни: что делать при падении на рельсы в метро

Как себя вести?

Инструкция, которая спасет жизни: что делать при падении на рельсы в метро

Видео-инструкция: