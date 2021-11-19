Фотограф, нашла самую красивую девочку, показывает миру, какой разной бывает африканская красота

Великолепные портреты от фотографа Бисолы Мофеолувы.
Около месяца назад в Интернете появились портреты потрясающе красивых сестер из Нигерии. Тогда девочек назвали самыми красивыми в мире. Однако нашлось немало критиков, которые уверяли, что вся их красота заключается исключительно в грамотной ретуши фотографий. На это сама фотограф отвечает, что именно это и является ее задачей - найти в каждом человеке красоту и показать ее остальным с помощью портретов.
E C L A I R S. Instagram mofebamuyiwa.
Пунми и Грег. Instagram mofebamuyiwa.
Пунми в день свадьбы. Instagram mofebamuyiwa.
Фотографа зовут Бисола Мофеолува "Мофе" Бамуйива (Bisola Mofeoluwa Bamuyiwa), и по своим инициалам она назвала свою студию - BMB studio. Как рассказывает сама Мофе, ее главной страстью в жизни является возможность показывать миру красоту, уметь передавать любовь через портреты, выявлять самое лучшее в моделях. Именно поэтому ей больше всего нравится делать свадебные и fashion фотографии.
@titikuti. Instagram mofebamuyiwa.
@titikuti пришел на обычную портретную фотосессию. Мы отсняли ее, а потом я попросила его попозировать в другом образе. И это было волшебно. Instagram mofebamuyiwa.
«Я даже не могу сосчитать, как много красивых людей я уже сфотографировала, — говорит Мофе. — Мне кажется, все красивые. Даже если кого-то считают уродливым, я стараюсь найти в них красоту и показать ее миру. Мне кажется, для этого фотографы и есть.»
Расцветающий черный цветок. Instagram mofebamuyiwa.
Мы - зеркала, в которых отражается свет. Instagram mofebamuyiwa.
NUDE FREQUENCIES. Instagram mofebamuyiwa.
«Когда я была маленькой, мне казалось, что каждая свадьба — это сказка. Со временем я поняла, что именно на фотографе лежит задача сделать это событие сказкой в воспоминаниях пары. И это вдохновляет меня на то, чтобы для каждой-каждой невесты запечатлевать ее свадьбу, как по-настоящему особый день, как воплощение мечты в реальность. Это очень ответственно.»
Вдохновляясь Мерилин Монро. Instagram mofebamuyiwa.
Любовь - это цветок, который тебе предстоит вырастить. Instagram mofebamuyiwa.
Как рассказывает Мофе, она не выбирает своих моделей, ей интересно работать с каждым человеком, будь у того какие-угодно недостатки внешности. Увидеть красоту и суметь передать ее с помощью фотографии - вот что заставляет Мофе продолжать работать с интересом и азартом. И глядя на ее фотографии, действительно трудно не поддаться ее мировоззрению - кажется, что каждая ее модель и правда обладает невероятной красотой.
Зевс. Боги среди нас. Instagram mofebamuyiwa.
В честь дня альбинизма. Instagram mofebamuyiwa.
Ласе отмечает свой шестой день рождения. Instagram mofebamuyiwa.
Стоило маме выйти из студии, как Ласе стал позировать, как настоящая модель. Instagram mofebamuyiwa.
Корона для королевы. Instagram mofebamuyiwa.
Жоми Ижабана. Instagram mofebamuyiwa.
Адемиде исполнилось 6 месяцев. Instagram mofebamuyiwa.
Певица Чиома Окереке. Instagram mofebamuyiwa.
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