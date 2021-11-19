Фотограф, нашла самую красивую девочку, показывает миру, какой разной бывает африканская красота

Великолепные портреты от фотографа Бисолы Мофеолувы.

E C L A I R S. Instagram mofebamuyiwa.

Пунми и Грег. Instagram mofebamuyiwa.

Пунми в день свадьбы. Instagram mofebamuyiwa.

@titikuti. Instagram mofebamuyiwa.

@titikuti пришел на обычную портретную фотосессию. Мы отсняли ее, а потом я попросила его попозировать в другом образе. И это было волшебно. Instagram mofebamuyiwa.

Расцветающий черный цветок. Instagram mofebamuyiwa.

Мы - зеркала, в которых отражается свет. Instagram mofebamuyiwa.

NUDE FREQUENCIES. Instagram mofebamuyiwa.

Вдохновляясь Мерилин Монро. Instagram mofebamuyiwa.

Любовь - это цветок, который тебе предстоит вырастить. Instagram mofebamuyiwa.

Зевс. Боги среди нас. Instagram mofebamuyiwa.

В честь дня альбинизма. Instagram mofebamuyiwa.

Ласе отмечает свой шестой день рождения. Instagram mofebamuyiwa.

Стоило маме выйти из студии, как Ласе стал позировать, как настоящая модель. Instagram mofebamuyiwa.

Корона для королевы. Instagram mofebamuyiwa.

Жоми Ижабана. Instagram mofebamuyiwa.

Адемиде исполнилось 6 месяцев. Instagram mofebamuyiwa.

Певица Чиома Окереке . Instagram mofebamuyiwa.