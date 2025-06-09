Апельсиновый майонез и еще 5 продуктов из СССР, о которых забыли

Советские продукты, которые больше не производят/ фото: Pinterest.ru, in.pinterest.com

1. Фруктовый кефир

В СССР производили кефир с несколькими видами добавок из фруктов и ягод/ фото: pinterest.com

2. Медовое сливочное масло

Масло имело мягкую консистенцию и легко намазывалось на хлеб/ фото: inspiredtaste.net

3. Консервированный винегрет

Консервированный винегрет по вкусу не отличался от свежеприготовленного/ фото: cool-readers.ru

4. Ионитное молоко

Коровье молоко в чистом виде было тяжелым для детей, а ионитное - нет/ фото: ru.pinterest.com

5. Простокваша с джемом и ацидофилин

Простокваша была очень густой, а ацидофилин жидким/ фото: m.fishki.net

6. Апельсиновый майонез

Апельсиновый майонез считался десертом/ фото: zendiar.com