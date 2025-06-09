Апельсиновый майонез и еще 5 продуктов из СССР, о которых забыли

Советские продукты, которые больше не производят/ фото: Pinterest.ru, in.pinterest.com
Ассортимент продуктов в советских гастрономах был невелик, но они были качественными и полезными. Кроме того, на полках магазинов можно было найти такие продукты, о которых современная молодежь даже не слышала. Правда, эти продукты со временем исчезли из продажи и сейчас их тоже не найти.
1. Фруктовый кефир
В СССР производили кефир с несколькими видами добавок из фруктов и ягод/ фото: pinterest.com
В Советском Союзе долгое время не было такого йогурта, каким его производят в западных странах. Зато в нашей стране был кефир, причем напиток был фруктовый. В молочном отделе магазина можно было найти 1%- и — 2.5%-процентный фруктово-ягодный кефир. Кисломолочный напиток относился к диетическим продуктам, поскольку он был без сахара. В качестве подсластителей использовали джем, сироп или варенье, а также замороженные или свежие ягоды. Цвет и вкус кефира соответствовал ягоде или фрукту, который был добавлен. А вот искусственных красителей в составе не было.
Фруктовый кефир был полезным натуральным напитком. Его рекомендовали употреблять для улучшения работы пищеварительной системы, лечения запоров и повышения иммунитета, поскольку он являлся мощным пробиотиком. В его состав входили не только фруктовые натуральные добавки, но и полезные бактерии. Они убивали патогенную среду в кишечнике, выводили продукты распада обмена веществ и создавали новую здоровую микрофлору.
2. Медовое сливочное масло
В Стране Советов в продаже можно было найти вкусное лакомство, которого больше нет в продаже, — это медовое сливочное масло. Советский продукт производился из свежих сливок, жирность которых была выше 50% и натурального меда. Соотношение сливочного масла и меда было 4:1 соответственно. Сладкий молочный продукт был намного мягче классического сливочного масла и имел желтоватый или кремовый оттенок (цвет зависел от сорта меда).
Советское сладкое масло обожали дети и взрослые. Из него готовили бутерброды к чаю — медовое масло легко намазывалось на хлеб. Также медово-сливочный продукт можно было использовать в качестве готовой начинки для тортов и пирожных.
Советское медовое масло было очень полезно для здоровья, особенно в зимний период. Этот продукт называли концентратом природной целебной силы. Масло в сочетании с медом обладало противовирусным, противовоспалительным действием, и помогало восстановить силы после простуды.
3. Консервированный винегрет
Консервированный винегрет по вкусу не отличался от свежеприготовленного/ фото: cool-readers.ru
Взрослые, жившие в Советском Союзе, наверняка, помнят прилавки магазинов, которые были заставлены овощными консервами. Что только не производили в СССР — консервированные салаты из огурцов и перца, зеленого горошка и моркови, свеклы и яблок. На полках магазинов можно было найти даже готовый винегрет в банке. В его состав входила квашеная капуста, отварной картофель, свекла, морковь, маринованный репчатый лук, соленые огурцы, уксусная кислота, соль и подсолнечное масло.
А еще был винегрет с маринованными грибами. Консервированные салаты пользовались спросом. Их хорошо разбирали не только по праздникам, но и в обычные будни. К тому же стоимость была не высокая — 28 копеек за 500 граммов.
4. Ионитное молоко
Коровье молоко в чистом виде было тяжелым для детей, а ионитное - нет/ фото: ru.pinterest.com
А еще в советское время продавали ионитное молоко — сейчас его не купить. Это было особое молоко специально для кормления грудных детей. Его производили из коровьего молока. Но после особой переработки (ионизации) в нем оставалось на 20% меньше кальция и других веществ. Такая технология позволяла заменить материнское молоко без вреда для здоровья ребенка. Советская пищевая промышленность выпускала несколько видов детского молока: натуральный напиток без добавок, витаминизированный с незначительным количества сахара, молоко с 7.5% содержания сахара и несладкое, но с содержанием аскорбиновой кислоты и витаминов группы В.
Все виды детского молока выпускались в стерилизованных бутылочках. Объем напитка составлял 200 миллилитров. Молоко можно было купить в магазине или получить на ближайшей к дому молочной кухне. Ионитное молоко помогло прокормить большое количество детей женщинам, которые не смогли нормализовать лактацию. Сейчас такого продукта нет в наличии в магазинах, на смену ему пришли современные молочные смеси.
5. Простокваша с джемом и ацидофилин
Простокваша была очень густой, а ацидофилин жидким/ фото: m.fishki.net
В советские года городские и деревенские жители употребляли простоквашу. В сельской местности ее готовили самостоятельно. Нужно было лишь поставить свежее молоко в теплое место и через несколько часов оно становилось густой консистенции. Для больших городов такой продукт изготавливала пищевая промышленность. Существовало несколько видов: натуральная без добавок, сладкая, но самой вкусной считалась слоеная. Верхний слой был сама простокваша, а нижний — джем. Молочнокислый продукт считался очень полезным, поскольку в его состав входили полезные бактерии. Он помогал в лечении заболеваний желудка и кишечника.
Также в СССР производили ацидофилин. Это был кисломолочный продукт, для производства которого также сквашивали молоко при помощи закваски. Но в отличие от простокваши в его состав входили еще ацидофильные палочки. Ацидофилин продавали в магазинах и аптеках. Он считался настоящим напитком жизни.
6. Апельсиновый майонез
Апельсиновый майонез считался десертом/ фото: zendiar.com
В Советском Союзе майонез начали производить в 30-х годах. Сначала выпускали «Провансаль» и «Горчичный», затем придумали в соус добавлять другие специи — тмин, хрен, лимонный сок. Но самым экзотическим был майонез с апельсинами. Такой соус был на любителя, поскольку имел выраженный цитрусовый вкус и был сладким. Продукт состоял из апельсинового сока, молока, кукурузного крахмала, цитрусовой эссенции и лимонной кислоты. Из-за отсутствия консервантов сладкий майонез хранился один месяц. Апельсиновый соус был в продаже несколько лет, а затем исчез с полок из-за низкого спроса.
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