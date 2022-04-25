Ужасные эксперименты, когда-либо проведенные на людях

Вопрос об участии людей в научных экспериментах всегда был предметом жарких споров. С одной стороны, опыты позволяют нам получить больше информации о человеческом организме, которая может оказаться чрезвычайно полезной в будущем. С другой стороны, этические аспекты этой проблемы требуют серьезного рассмотрения.



Поиск оптимального соотношения между этими двумя факторами, видимо, и окажется лучшим решением. В идеале мы должны проводить эксперименты, в которых негативные последствия для человека будут сведены к минимуму. В этой статье пойдёт речь об экспериментах, идущих вразрез с этой концепцией. Невозможно представить всю ту боль, через которую прошли эти несчастные, став подопытными кроликами для тех, кто любит играть в Бога.



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