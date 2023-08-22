Не так страшен, как его малюют: насколько на самом деле опасен глютен

На современном этапе тренд на здоровое питание побуждает людей всё больше обращать внимание на то, что написано на продуктах. И довольно часто на магазинных полках выискивают товары, где указано, что они «без глютена». А всё потому, что в общество активно форсируется мнение, что глютен является источником лишнего веса и разного рода заболеваний. Вот только в реальности всё не совсем так, а статус этого страшного на первый взгляд слова сильно приукрашен.
Глютен ели столетиями, а теперь боятся. /Фото: aptstore.ru
Прежде всего, стоит определить с тем, что вообще представляет собой глютен. А им зачастую именуют «единое соединение», имеющее в своём составе различные типы белков, или проламинов, которые как раз можно найти в зёрнах пшеницы, ячменя и ржи. Кроме того, характеристики проламинов позволяют их активно применять при приготовлении хлебобулочных изделий. Так что совершенно логично, что продукты с глютеном можно найти в рационе большинства современных людей: по данным редакции novate.ru в среднем суточное потребление глютена составляет около 5 — 20 граммов в день.
Продукты с глютеном едят во всём мире. /Фото: tentorium.ru
Однако есть у белков глютена одна неоднозначная способность: они устойчивы к ферментам протеазы, которые в организме человека занимаются расщеплением белков в пищеварительном тракте. Вот как раз следствем этого неоконченного процесса является ряд иммунных реакций, порождающих некоторые болезни. Однако в этом случае важно уточнить: подобные проблемы со здоровьем возникнут не у всех людей, а только у тех, кто имеет врожденную непереносимость глютена.
Безглютеновая диета - необходимость для тех, у кого непереносимость. /Фото: fitseven.ru
Как раз им и нужно быть осторожными с пшеницей, где глютена аж 80%, манкой с её 50%, печеньями и бисквитами, у которыех может насчитываеть до 40 % глютена. Также в перечень подобных продуктов входят макароны, мороженое и даже колбасы. А есть ещё и готовые блюда либо полуфабрикаты - с ними тоже стоит быть аккуратными, потому что при изготовлении глютен применяют как загуститель или стабилизатор.
Не всем нужна безглютеновая диета. /Фото: foodexhub.com.ua
Фактически учёные давно признали, что опасность для человека, который не имеет какой-либо из видов непереносимости глютены, а также некоторых других, в том числе, аутоиммунных заболеваниях, например, диабета первого типа или ревматоидного артрита, он не несёт. Более того, если его рационально употреблять и не перебарщивать с ним в повседневном рационе, то продукты, его содержащие, спокойно становятся фундаментом для того самого полезного питания - в той же ржи, полной глютена, есть много полезной клетчатки, витаминов и микроэлементов.
Та же пшеница довольно полезна, хоть и с глютеном. /Фото: face-kontrol.ru
Впрочем, люди все равно массово переходят на безглютеновые диеты, и многие действительно чувствуют себя луше после этого шага. И это при том, что непереносимость реально нашли только у малого процента из них. Таким образом, если вы боитесь негативного влияния глютена на свой организм, стоит обратиться к врачу и сделать соответствующий анализ, который покажет, есть у вас непереносимость или нет. Но даже при отрицательном результате, если отказ от продуктов, содержащих глютен, имеет под собой не рекомендации медиков, а большое желание, он разрешён - вреда здоровью это не нанесёт.
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