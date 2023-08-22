Не так страшен, как его малюют: насколько на самом деле опасен глютен

Глютен ели столетиями, а теперь боятся. /Фото: aptstore.ru

Продукты с глютеном едят во всём мире. /Фото: tentorium.ru







Безглютеновая диета - необходимость для тех, у кого непереносимость. /Фото: fitseven.ru

Не всем нужна безглютеновая диета. /Фото: foodexhub.com.ua

Та же пшеница довольно полезна, хоть и с глютеном. /Фото: face-kontrol.ru