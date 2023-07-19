Японский минимализм, или Как жить в доме размером с гараж (18,8 кв м)

На площади 29,9 кв. м. известному архитектору удалось построить крошечный дом «Love2House» для своей семьи (Токио, Япония). | Фото: hosakatakeshi.com.

Любой пустующий участок земли становится строительной площадкой в каждом районе Токио («Love2House»). | Фото: archidea.com.ua/ © Koji Fujii Nacasa & Partners Inc.







Takeshi Hosaka – талантливый архитектор, преподаватель Университета искусств и архитектуры и создатель архбюро «Takeshi Hosaka Architects». | Фото: hosakatakeshi.com.

Жилой дом общей площадью всего лишь 18,8 кв.м. оказался на удивление комфортным («Love2House», Токио). | Фото: archidea.com.ua/ © Koji Fujii Nacasa & Partners Inc.

План-чертеж миниатюрного жилого дома «Love2House», созданного архитектором Takeshi Hosaka (Токио, Япония). | Фото: zen.yandex.ru.

Семья любит вкусную домашнюю еду, поэтому значительное место занимает кухня и столовая («Love2House», Токио). | Фото: hosakatakeshi.com/ archidea.com.ua.

Каждый сантиметр внутреннего пространства мини-апартаментов задействованы по полной («Love2House», Токио). | Фото: archidea.com.ua/ © Koji Fujii Nacasa & Partners Inc.

Из крошечной спальни есть выход на мини-площадку, где обустроили уличный душ («Love2House», Токио). | Фото: archidea.com.ua/ © Koji Fujii Nacasa & Partners Inc.

Спальня и зона чтения расположены возле стеклянной раздвижной двери, ведущей во внутренний дворик («Love2House», Токио). | Фото: hosakatakeshi.com.

Зона отдыха объединена со столовой («Love2House», Токио). | Фото: archidea.com.ua/ © Koji Fujii Nacasa & Partners Inc.

Бетонные стены ничем не стали украшать или отделывать («Love2House», Токио). | Фото: hosakatakeshi.com.

Минимализм и комфорт – приоритетные критерии в планировании внутреннего пространства дома семейной пары Hosaka («Love2House», Токио). | Фото: domain.com.au/ © Koji Fujii Nacasa & Partners Inc.

В первую очередь бросается в глаза необычная форма крыши миниатюрного дома («Love2House», Токио). | Фото: boredpanda.com.

Две изогнутые плоскости образовывают крышу с разноуровневыми окнами на самом верху. | Фото: hosakatakeshi.com.

Так выглядят окна на воронкообразной крыше изнутри помещения. | Фото: hosakatakeshi.com.