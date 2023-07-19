Японский минимализм, или Как жить в доме размером с гараж (18,8 кв м)

Стоит ли напоминать, что в мегаполисах покупка клочка земли для строительства собственного дома обойдется в баснословные деньги. По этой причине создаются совсем крошечные жилые апартаменты в самых неожиданных и неприспособленных для масштабных работ местах. Так, например, в центре Токио появился неординарный дом, который умудрились поместить в пролете общей площадью 0,3 сотки. Его творцом стал японский архитектор, преподаватель Университета искусств и архитектуры Такеши Хосака.
На площади 29,9 кв. м. известному архитектору удалось построить крошечный дом «Love2House» для своей семьи (Токио, Япония). | Фото: hosakatakeshi.com.
Катастрофически увеличивающийся дефицит свободных участков земли в ультрасовременном мегаполисе Токио и неподъемная дороговизна японской недвижимости вынуждает людей идти на крайние меры. Начинают застраивать самые непригодные участки, на которых разве что поместится стандартных размеров гараж.
Любой пустующий участок земли становится строительной площадкой в каждом районе Токио («Love2House»). | Фото: archidea.com.ua/ © Koji Fujii Nacasa & Partners Inc.
Любой пустующий клочок земли стараются максимально рационально использовать, особенно если это касается престижных и центральных районов многомиллионного мегаполиса. Одним из таких районов является Бункё, потому что в нем расположено множество популярных учебных заведений и государственных учреждений. В нем предпочитают покупать себе жилье профессорско-преподавательский состав университетов, представители творческих профессий, крупные бизнесмены, ученые и политическая элита.
Takeshi Hosaka – талантливый архитектор, преподаватель Университета искусств и архитектуры и создатель архбюро «Takeshi Hosaka Architects». | Фото: hosakatakeshi.com.
Не стал исключением и знаменитый архитектор Такеши Хосака (Takeshi Hosaka), который переехал в столицу и не только перенес в Токио свое архитектурное бюро «Takeshi Hosaka Architects», но и преподает в Университете искусств и архитектуры.
Жилой дом общей площадью всего лишь 18,8 кв.м. оказался на удивление комфортным («Love2House», Токио). | Фото: archidea.com.ua/ © Koji Fujii Nacasa & Partners Inc.
Справка от редакции Novate.ru: Takeshi Hosaka Architects – архитектурная студия была основана Такеши Хосакой и его супругой Мегуми в 2004 г. После 10 лет деятельности в Иокогаме архитекторы перенесли свою штаб-квартиру в Токио. Самые известные завершенные проекты семейной четы: «Павильон родниковой воды» у подножия горы Fuji, собственный крошечный дом в Иокогаме «LOVE HOUSE», частный особняк «Hoto Fudo» у подножия горы Фудзи, «Детский центр при Христианской церковной церкви Хонгодай», религиозный центр «Дневной свет», «Шонанская христианская церковь. Также было создано 26 зданий, начиная с небольших домов и заканчивая крупными магазинами, учебными заведениями и детским садом. В последнее время креативная пара занимается дизайном мебели и проведением выставок.
План-чертеж миниатюрного жилого дома «Love2House», созданного архитектором Takeshi Hosaka (Токио, Япония). | Фото: zen.yandex.ru.
Учитывая непомерные цены на недвижимость, он столкнулся с насущной жилищной проблемой, ведь купить мало-мальски приемлемую квартиру в этом районе не представлялось никакой возможности. Тогда он решил построить собственный дом. Чтобы найди клочок земли, Такеши пришлось несколько раз обойти весь район и заглянуть в каждый переулок.
Семья любит вкусную домашнюю еду, поэтому значительное место занимает кухня и столовая («Love2House», Токио). | Фото: hosakatakeshi.com/ archidea.com.ua.
Им оказался кусок земли неправильной формы площадью всего лишь 0,3 сотки, но зато стоимость его была довольно привлекательная. Благодаря таланту и умению проектировать необычные строения Такеши Хосаке удалось разработать план строительства, даже несмотря на ограничения стенами рядом стоящих зданий и невозможности установить окна, так чтобы максимально обеспечить жилое пространство солнечным светом.
Каждый сантиметр внутреннего пространства мини-апартаментов задействованы по полной («Love2House», Токио). | Фото: archidea.com.ua/ © Koji Fujii Nacasa & Partners Inc.
В итоге ему удалось спроектировать дом площадью 18,8 кв. м. на двух уровнях, получивший название «Love2House», который продолжал идею строительства крошечных жилых апартаментов, созданных архитектором ранее в Иокогаме.
Из крошечной спальни есть выход на мини-площадку, где обустроили уличный душ («Love2House», Токио). | Фото: archidea.com.ua/ © Koji Fujii Nacasa & Partners Inc.
Планирование миниатюрных резиденций автор проекта позаимствовал в древнеримской архитектуре. Древние зодчие умудрялись проектировать небольшие виллы так, чтобы были выделены главные пространства необходимые для сна, приготовления еды, учебы, принятия гигиенических процедур, отдыха и философствования.
Спальня и зона чтения расположены возле стеклянной раздвижной двери, ведущей во внутренний дворик («Love2House», Токио). | Фото: hosakatakeshi.com.
И все эти зоны оформлялись по всем канонами эпикурейства (жизнь в удовольствии и максимальной скромностью в оформлении интерьера). По такому же принципу были сформированы зоны и в мини-доме архитектора – все максимально просто и комфортно для его семьи.
Зона отдыха объединена со столовой («Love2House», Токио). | Фото: archidea.com.ua/ © Koji Fujii Nacasa & Partners Inc.
Помимо спальной комнаты, кухни-столовой и ванной Такеши уделил особое внимание оформлению пространства для отдыха, который для него и его жены заключается в чтении книг и прослушивании грампластинок. По сведениям редакции Novate.ru, увлеченная пара собрала уже целую коллекцию виниловых носителей, на данный момент их уже более 300 штук.
Бетонные стены ничем не стали украшать или отделывать («Love2House», Токио). | Фото: hosakatakeshi.com.
При отделке внутреннего пространства ничего кроме как бетона, стекла и натурального дерева не применялось, чтобы по максимуму упростить дизайн и не создавать давящей атмосферы и помпезности на столь крошечных площадях. Большая высота наклонного железобетонного потолка позволила организовать все нужные зоны так, чтобы не дробить пространство этажами.
Минимализм и комфорт – приоритетные критерии в планировании внутреннего пространства дома семейной пары Hosaka («Love2House», Токио). | Фото: domain.com.au/ © Koji Fujii Nacasa & Partners Inc.
Благодаря такой геометрии внутренней площади увеличился общий объем жилья и улучшилась акустика, что очень ценно при прослушивании музыки. Также удалось визуально расширить жилое пространство, придав некой воздушности и свободы.
В первую очередь бросается в глаза необычная форма крыши миниатюрного дома («Love2House», Токио). | Фото: boredpanda.com.
Особого внимания заслуживает форма крыши и экстерьер здания. Если многим покажется, что такая непонятная вычурность неуместна в создании мини-дома, то на самом деле – это способ обеспечить внутреннее пространство солнечным светом. Такая необходимость появилась из-за катастрофической плотности городской застройки в этом районе, ведь невысокое здание было обречено окунуться в сумрак на долгих 3 зимних месяца.
Две изогнутые плоскости образовывают крышу с разноуровневыми окнами на самом верху. | Фото: hosakatakeshi.com.
Чтобы этого избежать, автор проекта сделал крышу в виде двух изогнутых плоскостей, которые и образуют нестандартную форму покрытия, в котором созданы специальные световые люки. Благодаря такой хитрости и в зимнюю пору и даже ночью жилое пространство наполняется мягким естественным светом. А вот летом крошечная резиденция целый день залита солнечным светом, что очень важно для семейства, живущего в ней.
Так выглядят окна на воронкообразной крыше изнутри помещения. | Фото: hosakatakeshi.com.
Чтобы органично вписать новоиспеченную постройку и придать ей современный вид, воронкообразную крышу и фасадные стены облицевали алюминиевыми панелями. А огромная раздвижная стеклянная дверь, выходящая прямо во внутренний двор помимо того, что украшает странный крошечный дом, так еще и позволяет наполнять дом светом. Также позволяет беспрепятственно общаться с соседями, которые проходят мимо.
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