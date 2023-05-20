Тайные символы на натюрмортах: О чём могут рассказать фрукты, цветы, свечи и другие предметы

Натюрморт относится к произведению искусства, которое изображает группу неодушевлённых, обычно банальных предметов. Традиционно натюрморты также полны скрытой символики—изобразительного языка, который использует обычный объект для передачи более глубокого смысла. Самыми известными примерами натюрмортов являются безукоризненно детализированные и богато символические картины голландского Золотого века. Но тем не менее независимо от периода, натюрморты до сих пор остаются одним из самых популярных жанров в XXI веке, которые привлекают внимание как зрителя, так и критиков. Итак, рассмотрим некоторые предметы, которые обычно встречаются в натюрмортах на протяжении всей истории, и то, что они символизируют.
1. Фрукты
Ваза с фруктами и цветами, Ян Давидс де Хем, первая половина XVII века. \ Фото: amazon.com.
Фрукты - одни из самых распространённых предметов в натюрмортах на протяжении веков. Корзина с фруктами предлагает художнику не только разнообразные цвета и фактуры, но и разнообразные религиозные и мифические символы. Например, в христианстве яблоки означают искушение и знание по отношению к ветхозаветному рассказу о Еве, вкушающей запретный плод в Эдемском саду. Виноград символизирует темы наслаждения и похоти, связанные с Вакхом, римским богом вина. Гранаты ассоциируются с Персефоной, греческой богиней весны и царицей подземного мира.
Корзина фруктов Микеланджело Меризи да Караваджо, 1599 год. \ Фото: milanoguida.com.
Натюрморт итальянского художника эпохи барокко Караваджо изображает обычную корзину с фруктами, которая драматически выдвинута на передний план композиции с предельным реализмом. При ближайшем рассмотрении обнаруживается, что некоторые плоды гниют и поедаются червями, что может тонко раскрыть чувства художника по поводу продолжающейся протестантской реформации и католической контрреформации в Италии.
2. Memento Mori
Натюрморт, Поль Сезанн, 1890-93 гг. \ Фото: vagabond-des-etoiles.com.
Натюрморты vanitas, прославленные голландскими и фламандскими художниками XVI-XVII веков, выражают скоротечность жизни и тщетность материализма. Эта традиция также служила оправданием для рисования красивых и дорогих предметов вместо более откровенных нравоучительных сюжетов. Одним из наиболее тяжёлых символов, появляющихся в натюрмортах vanitas — это череп, который является ярким напоминанием о неизбежности смерти. Такой символ называется Memento Mori.
Ранний современный художник Поль Сезанн был известен тем, что экспериментировал с формой, цветом и перспективой в своих натюрмортах. Он начал включать черепа в свои композиции в течение последнего десятилетия своей жизни, возможно, указывая на растущее осознание своей собственной смертности.
3. Свечи
Натюрморт с Библией, Винсент ван Гог, 1885 год. \ Фото: displate.com.
Ещё один общий компонент натюрмортов vanitas – свечи, которые символизируют неизбежность течения времени. Чем дольше они горят, тем меньше их становится, пока ничего не остаётся. Зажжённая свеча символизирует свет, истину и знание. Потухшая свеча символизирует потерю и смерть. В христианстве ярко горящая свеча указывает на веру в Бога или свет Христа. Масляные лампы или другие узнаваемые источники света иногда используются в натюрмортах, чтобы передать те же самые значения.
Кувшин, свеча и эмалированная кастрюля, Пабло Пикассо. \ Фото: pinterest.es.
Постимпрессионистский натюрморт Винсента ван Гога с Библией проще и мрачнее его более известных работ. Ван Гог написал его незадолго до смерти своего отца, который был протестантским священником. На картине изображены потухшая свеча, библия, принадлежавшая его отцу, и современная светская книга. Рядом с двумя соседними книгами свеча может намекать на то, что художник пытался и не смог стать священником, как его отец, или она может относиться к надвигающейся смерти его отца.
4. Цветы
Натюрморт с цветами. Рашель Рюйш, 1750-е годы. \ Фото: line.17qq.com.
Прекрасный букет цветов в полном цвету может означать жизнь, веру, рост и силу. Увядающие цветы, с другой стороны, служат мрачным напоминанием о том, что жизнь, материальные блага и красота хрупки. Конкретные цветы также имеют более конкретные значения. Например, ядовитый паслён символизирует опасность или обман, маргаритки символизируют невинность, маки символизируют сон или смерть, а красная роза символизирует любовь и обольщение. В контексте христианства красная роза символизирует искупительную кровь, пролитую Иисусом Христом, в то время как белая лилия ассоциируется с чистотой и непорочным зачатием Девы Марии.
Ян Брейгель Младший. \ Фото: blogspot.com.
Рашель Рюйш была художницей натюрморта голландского Золотого века, получившей мировую известность благодаря своим тщательно продуманным и микроскопически детализированным натюрмортам с цветами. Она нарочно рисовала комбинации цветов, которые, в действительности, не могли все цвести в одно и то же время года. Это происходит потому, что каждый букет Рашель был тщательно разработан, чтобы раскрыть широту знаний, будь то передаваемые в конкретных типах цветов или их состоянии цветения.
5. Ракушки
Натюрморт с рыбой, морепродуктами и цветами, Клара Питерс, 1612-15 гг. \ Фото: ada-skill-based.art.
Помимо того, что ракушки ассоциируются с женственностью, они могут символизировать рождение и удачу. В христианстве ракушки также символизируют крещение и воскресение. Раковины морских гребешков особенно ассоциируются со Святым Иаковом, одним из двенадцати апостолов Иисуса Христа, и концепцией паломничества. Устрицы были особенно популярны в натюрмортах голландского Золотого века и в то время не считались роскошной пищей. Как и другие раковины, они символизируют рождение и плодородие. Жемчуг является символом чистоты и совершенства. Спрятанная между раковинами устрицы, жемчужина представляет собой скрытое знание и осознание.
Натюрморт Клары Питерс с устрицами и ракушками на переднем плане - одна из многих существующих композиций семнадцатого века для банкетов. Зрители таких картин могли одновременно радоваться изысканности застолья и размышлять над нравственными или религиозными посланиями, которые символизирует каждый пункт меню.
6. Зеркала
Натюрморт с зеркалом, Рой Лихтенштейн, 1972 год. \ Фото: 318art.cn.
В древности считалось, что душа человека содержится в его отражении. Зеркала были включены в различные картины на протяжении всей истории. Они могут представлять либо истину и самоуверенность, либо тщеславие и искажение - разница зависит от того, кто смотрит на их отражение. Разбитое зеркало повсеместно считается дурным предзнаменованием. Для талантливого художника стеклянные предметы и поверхности представляли собой возможность искусно передать сложные визуальные эффекты прозрачности и отражения. Кроме того, поскольку зеркала когда-то были непомерно дорогими для большинства людей, покровители натюрмортов, возможно, хотели показать своё богатство.
Натюрморт Роя Лихтенштейна с зеркалом исследует многовековую традицию через призму поп-арта конца девятнадцатого века. Предметы натюрморта Лихтенштейна, в том числе зеркало и корзина с фруктами, являются традиционными символами, которые зрителям предлагается рассматривать в современном контексте явлений массовой информации и поп-культуры.
7. Насекомые
Натюрморт с цветами, фруктами, раковинами и насекомыми, Бальтазар ван дер Аст, 1629 год. \ Фото: google.com.
Насекомые часто интегрируются в натюрморты с цветами и едой, в том числе в картины ванитас. Как группа, насекомые символизируют жадность или разложение, но определённые типы насекомых имеют свои собственные ассоциации. Бабочки символизируют преображение, а в христианстве — воскресение. Стрекозы — это некая противоположность бабочки, символизирующая мирскую жизнь и смерть и часто изображаемая охотящейся на более мелких насекомых. В эпоху раннего Возрождения улитки ассоциировались с непорочным зачатием Девы Марии, поскольку считалось, что улитки размножаются бесполым путём.
В этом голландском натюрморте Золотого века Бальтазара ван дер Аста множество крошечных насекомых появляется по всей композиции. Хотя их включение и размещение может показаться случайностью, на самом деле это очень преднамеренно. Каждое насекомое обращает внимание на надвигающееся гниение плодов и цветов, которое из-за инвазии уже идёт полным ходом. Неизбежность разложения и смерти ещё больше подчёркивается опрокинутой корзиной и зловеще парящей над сценой стрекозой.
8. Музыкальные инструменты
Мандолина и гитара, Пабло Пикассо, 1924 год. \ Фото: pinterest.es.
Музыкальные инструменты считались предметами роскоши на протяжении многих веков. Хотя они часто включались в натюрморты, чтобы показать богатство таланта покровителя, музыкальные инструменты также могли нести более глубокий смысл. В общем, музыка представляет собой досуг или праздник. В натюрморте vanitas скрипка может напоминать зрителям о нитях времени и о том, что всё прекрасное должно когда-нибудь кончиться. Оборванные или отсутствующие скрипичные струны могут указывать на разлад или смерть. Флейты издавна ассоциировались с опьянением Вакха, а также с грехами похоти и лени. Изогнутые формы многих инструментов, таких как гитара, параллельны органичным и соблазнительным формам человеческого тела.
Кубистическая мандолина и гитара Пабло Пикассо смело игнорируют большинство условностей натюрморта и его традиционной иконографии. Тем не менее, все же стоит рассмотреть символику струнных инструментов Пикассо — они могут представлять шум современной жизни или быстротечность стремительно развивающегося мира искусства двадцатого века.
9. Мёртвые животные
Натюрморт с дичью, овощами и фруктами, Хуан Санчес Котан, 1602 год. \ Фото: czt.b.la9.jp.
Картины мёртвых животных стали очень популярным поджанром натюрморта в семнадцатом веке - факт, который часто ставит в тупик зрителей в двадцать первом веке. Во время голландского Золотого века охота для спорта стала менее эксклюзивной для богатых, а международная торговля стала более обильной. В результате натюрморты с очень детализированными охотничьими трофеями и тушами экзотических животных пользовались очень высоким спросом и вписывались в другие итерации традиции vanitas. Когда мёртвые животные изображались рядом с другими продуктами питания, они также могли представлять кулинарные блюда определённого региона или покровителя.
В этом испанском бодегоне начала семнадцатого века Хуан Санчес Котан использует мёртвую дичь, чтобы продемонстрировать противоречивые склонности человечества к мрачному и прекрасному. Такие картины могут также представлять удовольствие и удовлетворение от охоты, очарование добывания товаров или хрупкие отношения между людьми и природой.
10. Серебро и золото
Натюрморт с серебром, Александр-Франсуа Депорт, 1715-23 гг. \ Фото: blogspot.com.
Включение драгоценных металлов в натюрморты может продемонстрировать мастерство художника в точном изображении отражающих текстур или коллекции дорогих предметов мецената. В натюрморте vanitas золотые и серебряные украшения могут усилить напряжение между материализмом и моралью. В религиозных контекстах золото может указывать на то, что что-то является драгоценным, священным или долговечным. Подобно зеркалу, серебро может отражать душу человека по позитивным или негативным причинам. Золотые и серебряные предметы в натюрмортах также могут иметь националистическое значение, либо представляя особенности родины человека, либо демонстрируя его культурный опыт в международной торговле и путешествиях.
Натюрморт эпохи позднего барокко с серебром работы Александра-Франсуа Депорта представляет собой богато детализированную композицию предметов роскоши, принадлежавших владельцу картины. Депорту часто поручали королевские особы и элиты писать декоративные натюрморты своих обширных коллекций предметов, подчёркивая богатство покровителей и явно французский вкус.
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