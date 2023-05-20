Тайные символы на натюрмортах: О чём могут рассказать фрукты, цветы, свечи и другие предметы

1. Фрукты

Ваза с фруктами и цветами, Ян Давидс де Хем, первая половина XVII века. \ Фото: amazon.com.

Корзина фруктов Микеланджело Меризи да Караваджо, 1599 год. \ Фото: milanoguida.com.

2. Memento Mori

Натюрморт, Поль Сезанн, 1890-93 гг. \ Фото: vagabond-des-etoiles.com.

3. Свечи

Натюрморт с Библией, Винсент ван Гог, 1885 год. \ Фото: displate.com.

Кувшин, свеча и эмалированная кастрюля, Пабло Пикассо. \ Фото: pinterest.es.

4. Цветы

Натюрморт с цветами. Рашель Рюйш, 1750-е годы. \ Фото: line.17qq.com.

Ян Брейгель Младший. \ Фото: blogspot.com.

5. Ракушки

Натюрморт с рыбой, морепродуктами и цветами, Клара Питерс, 1612-15 гг. \ Фото: ada-skill-based.art.

6. Зеркала

Натюрморт с зеркалом, Рой Лихтенштейн, 1972 год. \ Фото: 318art.cn.

7. Насекомые

Натюрморт с цветами, фруктами, раковинами и насекомыми, Бальтазар ван дер Аст, 1629 год. \ Фото: google.com.

8. Музыкальные инструменты

Мандолина и гитара, Пабло Пикассо, 1924 год. \ Фото: pinterest.es.

9. Мёртвые животные

Натюрморт с дичью, овощами и фруктами, Хуан Санчес Котан, 1602 год. \ Фото: czt.b.la9.jp.

10. Серебро и золото

Натюрморт с серебром, Александр-Франсуа Депорт, 1715-23 гг. \ Фото: blogspot.com.