Откуда в СССР появились подростковые банды, и Почему их так боялись взрослые

Почему в Царской России не хулиганили?

От скуки и безделья подрастающие мальчишки развлекают себя играми с законом и добром.

Социально-экономическое положение страны неизменно сказывается на подрастающем поколении.

Агрессия и жестокость - признак невротических заболеваний.

Самая малоизученная социальная среда

Вместе они чувствуют себя практически безнаказанными.

К шпане чаще относились как к детям, а не как к начинающим преступникам.

Большинство из состоящих в группировках стали обычными взрослыми.

Путь от школьника до гопника

Школа была и остается первой в списке рисков при создании группировок.

Родители отдавали детей в спорт, чтобы они учились жизни, а они получали слишком насыщенную программу.

Близость и отличие от криминальных структур

Случалось, что подростковые шалости определяли всю жизнь.

Современная действительность

У современных детей свои игры. Впрочем, ничего нового.

Вот только зачем?