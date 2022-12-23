Откуда в СССР появились подростковые банды, и Почему их так боялись взрослые

За период Гражданской войны в стране успело подрасти поколение людей, которые не просто не боялись власти, а ни во что не ставили человеческую жизнь. Несмотря на то, что в 20-е годы советская власть укоренялась в своей позиции, жизнь не становилась спокойнее, страну захлестнула волна преступности, причиной которой стали подростковые группировки. Откуда они взялись и действительно ли были настолько опасны?
Почему в Царской России не хулиганили?
От скуки и безделья подрастающие мальчишки развлекают себя играми с законом и добром.
Впервые в официальных документах упоминание о хулиганах в России встречается в 1892 году, до этого в Царской России подобный термин в уголовной практик и вовсе не использовался. Но нарушителей общественного правопорядка становилось больше и, несмотря на то, что статья за хулиганство появилась уже при коммунистах, тут и там звучали призывы о необходимости бороться с подобным явлением, которые не имели особого результата.
Начало 20 века характеризуется урбанизацией, из деревень в города переезжают многие, чаще всего это были молодые мужчины, в надежде устроиться на завод или на фабрику. В ту пору женщин в городах лишь 30-40%. Молодые мужчины, взрослеющие под неусыпным оком родителей, сельской общины, приехав в город, оказывались слишком свободными, у них возникало чувство вседозволенности или попросту «срывало крышу».
Социально-экономическое положение страны неизменно сказывается на подрастающем поколении.
Современные психологи уверены, что война, революция, постоянные смерти вокруг, голодный образ жизни негативно сказались на их психике, породив нервозность и склонность к насилию. К примеру, в 1927 году были обследованы подростки, 30% из которых были признаны неврастениками, а почти у 95% были обнаружены те или иные нервные заболевания. У таких людей алкоголь и наркотики могли спровоцировать неконтролируемое поведение.
Городское население составляло менее 20% от общего числа, зато на их долю приходилось более 40% всех преступлений. С 1923 по 1926 число нарушений правопорядка возросло в 10 раз. Под хулиганством стали понимать практически любое нарушение общественного правопорядка. Громко ругался на улице – хулиганил, бил прохожих – хулиганство, стрелял из огнестрельного оружия – хулиган, да и только!
Агрессия и жестокость - признак невротических заболеваний.
Но это было лишь началом настоящего хаоса, который начался после того как те, кого называли хулиганами, стали собираться в группировки. В Ленинграде сожгли завод «Кооператор» и склады, когда стали выяснять, то оказалось, что к этому причастна банда «Союз советских хулиганов», а по неофициальным данным в ней числится более сотни человек. В Казани был сорван полет, организованный в качестве демонстрационного мероприятия, самолет и пилоты были забросаны камнями. В Пензе разобрали железнодорожное полотно, в результате чего сошло с путей три поезда. В Новосибирске на мирный митинг напала группа молодых людей, вооружённая ножами.
За статью «Хулиганство» стали ужесточать наказание. Если до 1922 года за это грозило до одного года тюрьмы, то к 1930 году до трех лет, а к 1935 до 5. Кроме того, из числа добропорядочных граждан выбирались дружинники, которые участвовали в облавах и задержаниях, помогая, таким образом, полиции. К 1941 году хулиганство практически сошло на нет по понятным причинам.
Самая малоизученная социальная среда
Вместе они чувствуют себя практически безнаказанными.
То, что в Советском Союзе существовали такие группировки, никого не удивляло, да что там, многие и сами прошли через них и не произошло ничего из ряда вон выходящего. Хотя всегда существовал шанс того, что мальчишки заигравшись в бандитов, ненароком могут сломать жизнь, причем не только себе. Но с более научной точки зрения такие группировки не рассматривались, более того, не предпринимались даже попытки систематизировать данный социальный институт, поскольку этот пласт никак не соотносился с понятием «советская молодежь» и уничижительно игнорировался. Несмотря на то, что в 80-е эта тема вышла из тени, в сравнении с Западом, в России эта тема все еще остается очень мало изученной.
Группировки тех лет, обычно формировались из числа молодых людей от 14 до 19 лет. Причем если старший возраст ограничен уходом в армию (после военной службы в такие группировки обычно не возвращались), то нижняя возрастная граница была весьма размытой.
К шпане чаще относились как к детям, а не как к начинающим преступникам.
• Пацаны. Именно так, чаще всего называют себя представители группировок, о которых идет речь. Раньше так называли любых детей. Для пущей авторитетности часто добавляется «четкий», «дерзкий», «ровный», «конкретный», «свой».
• На районе. Чаще всего группировки образовывались по географическому принципу. Двор, район, город. Причем поделиться можно было как угодно, начиная от школы, класса и заканчивая дачным кооперативом. Весьма оригинальная интерпретация советского коллективизма и стремления к общности.
Впрочем, это, пожалуй, два относительно устойчивых свойства, которые применимы к большинству группировок, в остальном же масса различий, которые обусловлены и историческими особенностями.
В 50-80-е в городах был огромный пласт молодежи и подростков, которые сбивались в группировки по территориальному признаку. Несмотря на то, что у всех них были свои определенные особенности, имеются и сходства в поведении, распределения ролей в коллективе, используемое оружие, кодексы чести и т.д. Примечательно, что такой социальный пласт возник на территории огромного Союза, на территориях, весьма отдаленных друг от друга. Речь не идет о создании группировок по примеру других городов и территорий, ведь у «пацанов» не было возможности узнавать такого рода информацию. Именно поэтому рождается мнение, что причина в каких-то социально-экономических реалиях страны.
Большинство из состоящих в группировках стали обычными взрослыми.
Среди таких причин можно выделить сельские традиции, особую роль главы семейства, ограничения для членов семьи и вседозволенность в поведении отца семейства, уголовные особенности, которые в молодежной среде всегда всплывают под разными образами, и даже традиции советского спорта. Последняя причина весьма специфическая, однако стоит задуматься, ведь идеологические установки, единство, которые культивировались в стране, помноженные на спорт, низкие моральные качества, уровень образования и жизни могли дать такой неожиданный результат.
В 90-е, когда страну стали потрясать новые политические события, а неуверенность в завтрашнем дне только усилилась, группировки лишь укоренились в своих ценностях и стали крепче стоять на ногах, периодически демонстрируя свою власть и авторитет по всему Союзу.
Путь от школьника до гопника
Школа была и остается первой в списке рисков при создании группировок.
В какой же момент хваленая образовательная система советского образца давала сбой, что из обычного школьника вырастал хулиган и гопник? Обычно такое было распространено в многодетных семьях и вовсе не из-за низкого социально-экономического уровня таких семей. Здесь, скорее, речь идет о примере старших братьев, которые передавались в рамках одной ячейки общества, а затем уже и младшим членом семьи транслировались в свой круг общения.
Взрослые в такие отношения подростков, как правило, не вмешивались, полагая, что так мальчишки учатся не только приемам самообороны, но и практикуют социально-коммуникативные способности. Большинство ребят занимались тем или иным видом спорта, учитывая склонность советской системы его идеализировать, это носило массовый характер. Иронично, но часто мальчишек отдавали в спорт именно с желанием оградить его от криминального мира, дурного влияния улицы. Так он попадал в самое пекло.
Родители отдавали детей в спорт, чтобы они учились жизни, а они получали слишком насыщенную программу.
Ребята помладше дрались друг с другом, ограничиваясь индивидуальными стычками, а старшеклассники устраивали бои массового характера. Причем, ничего не мешало сначала подраться с ребятами с другой улицы, а затем с ними же пойти на «стрелку» в другой район.
Причина конфликтов? Учитывая, что конфликт мог разгореться из-за любой ерунды – недоброго взгляда, местной девушки, к которой стал приходить пацан с другого района, давняя история – все это могло стать первопричиной конфликта. Стоило ему начаться, как стычки происходили одна за одной, дополняя список взаимных претензий к друг другу. Остановить развязанную войну было практически невозможно, она могла длиться годами, стать традиционной. Сменившиеся поколения уже даже не помнили из-за чего начался конфликт, но все равно его поддерживали.
Близость и отличие от криминальных структур
Случалось, что подростковые шалости определяли всю жизнь.
Несмотря на то, что в материале используется слово «группировки», его чаще применяют для обозначения бандитских формирований с определенным уровнем агрессивности и накала страстей, молодежные объединения такого рода, редко попадали под подобное описание. Большинство их злодеяний можно оправдать одним: «по молодости, да глупости».
К тому же, далеко не все, кто входил в ту или иную группировку, был ее активным участником. Ведь если они формировались территориально, то выбора у ребят особенно и не было. Для таких как они правильнее было использовать понятия «компания», «группа».
К тому же, что касается дисциплины, то в криминальных группировках, всегда есть железная дисциплина, организаторская структура. В подростковых такого нет. Даже несмотря на наличие лидера, его авторитет не был абсолютным. Авторитетом признавался кто-то из старших, либо имеющий спортивные успехи и достижения.
Современная действительность
У современных детей свои игры. Впрочем, ничего нового.
Однако ограничивать разговор о группировках среди подростков лишь советским временем было бы неправильным, ведь подобное существует и сегодня. АУЕ или «арестантский уклад един» настоящий повод для беспокойства, ведь в него входит огромное количество подростков, родители которых об этом не подозревают. Несмотря на то, что основной костяк – это пацаны 13-18 лет, в такие банды могут входить и совсем дети от 7-8, причем обоих полов.
Основной интерес АУЕшников не просто романтизация криминогенных структур, но и вполне явные преступления, начиная от рэкета и заканчивая беспорядками. Однако их интересует прибыль и получение авторитета в криминальных кругах.
Они могут вымогать деньги у сверстников, не получая дани избивать, запугивать. Главное их отличие от советских группировок – это воровские тюремные понятия, которых они придерживаются.
Вот только зачем?
Это движение распространено не только в России, но и зарубежом, чаще всего это характерно для городов с неблагополучной криминогенной и экономической обстановкой и населенных пунктов, где располагаются колонии, тюрьмы и другие исправительные учреждения.
Конечно же, без интернета это движение не стало бы столь популярным и вряд ли когда-нибудь бы пришло в благополучные дома к залюбленным детям, которым если чего и не хватает, так это острых ощущений. Но романтика тюрьм буквально сводит детей с ума, прививая им ложные ценности. И если сравнивать, то ситуация куда более тревожная, чем в СССР, там хотя бы не существовало идеализирования криминогенных ценностей.
Эдакая попсовость тюремных норм, их подстраивание под современную молодежь и направлена на то, чтобы заменить одни ценности другими. И если выйти из группировки в Союзе, можно было просто уйдя в армию и оставив пацанские ценности в прошлом, то с АУЕ такого не выйдет.
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