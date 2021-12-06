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Три года влюблённые, живущие за 7000 км друг от друга, встречались чтобы сделать одно и то же фото


Любовь, которая победила расстояние в 8000 километров.

Любовь, которая победила расстояние в 8000 километров.

На первый взгляд может показаться, что это фотографии самой обычной влюблённой пары, которой нравится фотографироваться на фоне достопримечательностей. Но на самом деле за этим фото – увлекательная история. Ведь Роб и Джоли (так зовут молодых людей) живут на расстоянии более 7000 км друг от друга.

Роб и Джоли впервые встретились в путешествии и влюбились в друг друга буквально с первого взгляда. Но была одна серьёзная проблема – Роб живёт в США, а Джоли – на Филиппинах. Расставаясь, они стали друзьями на Facebook и так сблизились за время виртуального общения, что решили встретиться снова. Но так как жили они на серьёзном расстоянии друг от друга, а при этом обо любили путешествовать, то встретиться они решили где-то на полпути. В так на протяжении трёх лет: молодые люди встречались вместе в разных странах, проводили вместе несколько дней и снова расставались. Сегодня они вместе, а за годы совместных путешествий у них собралась множество фотографий, которыми они делятся с миром, чтобы подарить вдохновляющий опыт парам, в которых люди находятся далеко друг от друга.

1. Милан (Италия)


Три года влюблённые, живущие за 7000 км друг от друга, встречались чтобы сделать одно и то же фото


 

2. Национальный парк Джошуа-Три в Калифорнии (США)


Три года влюблённые, живущие за 7000 км друг от друга, встречались чтобы сделать одно и то же фото


 

3. Шоколадные холмы в Бохоле (Филиппины)


Три года влюблённые, живущие за 7000 км друг от друга, встречались чтобы сделать одно и то же фото


 

4. Барселона (Испания)


Три года влюблённые, живущие за 7000 км друг от друга, встречались чтобы сделать одно и то же фото


 

5. Лиссабон (Португалия)


Три года влюблённые, живущие за 7000 км друг от друга, встречались чтобы сделать одно и то же фото


 

6. Нью-Йорк (США)


Три года влюблённые, живущие за 7000 км друг от друга, встречались чтобы сделать одно и то же фото


 

7. Остров Боракай (Филиппины)


Три года влюблённые, живущие за 7000 км друг от друга, встречались чтобы сделать одно и то же фото


 

8. Сан-Франциско в Калифорнии (США)


Три года влюблённые, живущие за 7000 км друг от друга, встречались чтобы сделать одно и то же фото


 

9. Вашингтон в округе Колумбия (США)


Три года влюблённые, живущие за 7000 км друг от друга, встречались чтобы сделать одно и то же фото


 

10. Долина Монументов в Юте (США)


Три года влюблённые, живущие за 7000 км друг от друга, встречались чтобы сделать одно и то же фото


 

11. Дедушкина гора в Северной Каролине (США)


Три года влюблённые, живущие за 7000 км друг от друга, встречались чтобы сделать одно и то же фото


 

12. Всемирный центр отдыха Уолта Диснея во Флориде (США)


Три года влюблённые, живущие за 7000 км друг от друга, встречались чтобы сделать одно и то же фото


 

13. Кижи (Россия)


Три года влюблённые, живущие за 7000 км друг от друга, встречались чтобы сделать одно и то же фото


 

14. Долина Напа в Калифорнии (США)


Три года влюблённые, живущие за 7000 км друг от друга, встречались чтобы сделать одно и то же фото


 

15. Альбукерке в штате Нью-Мексико (США)


Три года влюблённые, живущие за 7000 км друг от друга, встречались чтобы сделать одно и то же фото


 

16. Петергоф в Санкт-Петербурге (Россия)


Три года влюблённые, живущие за 7000 км друг от друга, встречались чтобы сделать одно и то же фото


 

17. Красная площадь в Москве (Россия)


Три года влюблённые, живущие за 7000 км друг от друга, встречались чтобы сделать одно и то же фото


 

18. Невероятная история любви


Три года влюблённые, живущие за 7000 км друг от друга, встречались чтобы сделать одно и то же фото


 

19. Свадьба в кругу родных и друзей


Три года влюблённые, живущие за 7000 км друг от друга, встречались чтобы сделать одно и то же фото


 

20. Сбывшаяся мечта


Три года влюблённые, живущие за 7000 км друг от друга, встречались чтобы сделать одно и то же фото


 

21. Любовь – это все, что вам нужно!


Три года влюблённые, живущие за 7000 км друг от друга, встречались чтобы сделать одно и то же фото

 

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Три года влюблённые, живущие за 7000 км друг от друга, встречались чтобы сделать одно и то же фото

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Три года влюблённые, живущие за 7000 км друг от друга, встречались чтобы сделать одно и то же фотоПодписаться на мой Instagram
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