Три года влюблённые, живущие за 7000 км друг от друга, встречались чтобы сделать одно и то же фото

Любовь, которая победила расстояние в 8000 километров.
На первый взгляд может показаться, что это фотографии самой обычной влюблённой пары, которой нравится фотографироваться на фоне достопримечательностей. Но на самом деле за этим фото – увлекательная история. Ведь Роб и Джоли (так зовут молодых людей) живут на расстоянии более 7000 км друг от друга.
Роб и Джоли впервые встретились в путешествии и влюбились в друг друга буквально с первого взгляда. Но была одна серьёзная проблема – Роб живёт в США, а Джоли – на Филиппинах. Расставаясь, они стали друзьями на Facebook и так сблизились за время виртуального общения, что решили встретиться снова. Но так как жили они на серьёзном расстоянии друг от друга, а при этом обо любили путешествовать, то встретиться они решили где-то на полпути. В так на протяжении трёх лет: молодые люди встречались вместе в разных странах, проводили вместе несколько дней и снова расставались. Сегодня они вместе, а за годы совместных путешествий у них собралась множество фотографий, которыми они делятся с миром, чтобы подарить вдохновляющий опыт парам, в которых люди находятся далеко друг от друга.
1. Милан (Италия)
2. Национальный парк Джошуа-Три в Калифорнии (США)
3. Шоколадные холмы в Бохоле (Филиппины)
4. Барселона (Испания)
5. Лиссабон (Португалия)
6. Нью-Йорк (США)
7. Остров Боракай (Филиппины)
8. Сан-Франциско в Калифорнии (США)
9. Вашингтон в округе Колумбия (США)
10. Долина Монументов в Юте (США)
11. Дедушкина гора в Северной Каролине (США)
12. Всемирный центр отдыха Уолта Диснея во Флориде (США)
13. Кижи (Россия)
14. Долина Напа в Калифорнии (США)
15. Альбукерке в штате Нью-Мексико (США)
16. Петергоф в Санкт-Петербурге (Россия)
17. Красная площадь в Москве (Россия)
18. Невероятная история любви
19. Свадьба в кругу родных и друзей
20. Сбывшаяся мечта
21. Любовь – это все, что вам нужно!
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