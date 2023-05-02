Как «золотой» век изменил мир, или Что возрождали в эпоху Возрождения

Ренессанс (Возрождение) - эпоха, пришедшая на смену средневековью и предшествующая Новому времени. Она характеризуется резким скачком в развитии всех сфер общественной жизни (от науки до искусства), главный вектор которого - гуманизм, антропоцентризм и светскость. Главное внимание Ренессанс направил на человека и его достоинства. В чем особенности Ренессанса и какие же гении Возрождения повлияли на эпоху и заложили фундамент современного искусства?
Периодика
Периодика Возрождения начинается с XIV века и завершается к XVII столетию. Ренессанс способствовал повторному открытию классической философии, литературы и искусства. Значительное количество величайших мыслителей, авторов, государственных деятелей, ученых и художников в истории человечества проявили свой талант именно в эту эпоху. Таким образом, Ренессансу приписывают преодоление разрыва между средневековьем и современной цивилизацией.
Этапы Возрождения:
1. Проторенессанс (2-я половина XIII века — XIV век)
2. Раннее Возрождение (начало XV — конец XV века)
3. Высокое Возрождение (конец XV — первые 20 лет XVI века)
4. Позднее Возрождение (середина XVI — 1590-е годы)
Почему именно Италия?
Историки солидарны в том, что Ренессанс возник в Италии (было выдвинуто несколько теорий, объясняющих, почему этот период начался именно в Италии). Богатство Италии значительно возросло XIV-XVI веках. Выгодное географическое положение, выход к морю, собственный порт, политическая и экономическая стабильность вкупе со способностью противостоять внешнему натиску, активное развитие торговых отношений с Европой, Азией, Востоком - все это создало благодатную почву для процветания и начала Возрождения именно в Италии. Благоприятные условия привели к открытию местных школ искусств, к наращиванию талантов в различных областях культуры, науки, литературы, философии и пр. Кроме того, в позднем средневековье Италия состояла из городов-государств, которые имели определенную степень политической свободы. Она позволяла достигать художественного и академического прогресса вне строгих рамок. Еще одна причина эволюции развития именно в Италии - "черная смерть" (или чума), которая привела к большому количеству смертей в этой стране. Жестокая реальность заставила ученых отойти от средневековых мыслей о загробной жизни и духовность и больше думать о своем реальном существовании на Земле.
Движение распространилось на другие итальянские города-государства, такие, как Венеция, Милан, Болонья и Рим. Затем, в XV веке, идеи Ренессанса распространились из Италии во Францию, а затем по всей Западной и Северной Европе.
Ренессанс как единый исторический период завершился падением Рима в 1527 году. Разрыв между христианской верой и классическим гуманизмом привел к маньеризму во второй половине XVI века.
Главная идея Возрождения - гуманизм
Гуманизм имел несколько существенных черт.
- Во-первых, в качестве субъекта он принял человека во всей совокупности его достижений и проявлений.
- Во-вторых, он подчеркнул единство истины всех философских и теологических школ - доктрину, известную как синкретизм.
- В-третьих, в гуманизме подчеркивалось достоинство человека.
- Наконец, гуманизм стремился к возрождению утраченного человеческого духа и мудрости.
Эффект гуманизма заключался в том, чтобы помочь людям освободиться от ментальных ограничений, навязанных религиозной ортодоксией, вдохновить на свободные исследования, а также вселить веру в возможности человеческой мысли и творчества. Первыми родоначальниками ранних гуманистических мыслей были Франческо Петрарка и Джованни Боккаччо, которые способствовали обновлению традиционной греческой и римской культуры и ценностей.
Вклад в Возрождение
Искусство эпохи Возрождения склонялось к реализму, который предполагает использование перспективы. Величайший художник и изобретатель Леонардо да Винчи изобразил анатомию человека и способствовал пониманию человеческой формы. Основателем ренессансной живописи был Мазаччо (1401–1428). Монументальность композиций и высокая степень натурализма в его работах сделали Мазаччо ключевой фигурой в живописи эпохи Возрождения. Мастера Северного Возрождения Ян ван Эйк и Хуго ван дер Гус начали использование масляной краски, а также популяризировали технику натурализма. Ренессансный стиль архитектуры возродил некоторые элементы древнеримской и греческой архитектуры. Ренессансная литература, в отличие от средневековой, фокусировалась на поведении и характеристиках человека (исходя из главного вектора - гуманизма). Значительные прорывы в науке и технике также произошли в эпоху Возрождения, включая изобретение телескопа, очков, печатных материалов, пороха, компаса для моряков, бумаги и часов. Новые музыкальные инструменты (скрипка и клавесин) способствовали появлению оперы. Композиторы стремились творить музыку с особым эмоциональным эффектом. Другие результаты эпохи Возрождения включают рост протестантизма, рост капиталистической рыночной экономики и открытие Нового Света, приписываемого Колумбу.
Гении эпохи Возрождения
1. Леонардо да Винчи (1452–1519): итальянский художник, архитектор, изобретатель и «человек эпохи Возрождения», автор картин «Мона Лиза» и «Тайная вечеря».
2. Дезидерий Эразм (1466–1536): ученый из Голландии, который определил гуманистическое движение в Северной Европе. Переводчик Нового Завета на греческий.
3. Рене Декарт (1596–1650): французский философ и математик, которого считают отцом современной философии. Знаменит афоризмом: «Я мыслю, следовательно, существую».
4. Галилео (1564-1642): итальянский астроном, физик и инженер, чья новаторская работа с телескопами позволила ему описать спутники Юпитера и кольца Сатурна. Был помещен под арест за свои взгляды о гелиоцентрической вселенной.
5. Николай Коперник (1473–1543): математик и астроном, выдвинул первый современный научный аргумент в пользу концепции гелиоцентрической солнечной системы.
6. Томас Гоббс (1588–1679): английский философ и автор «Левиафана».
7. Джеффри Чосер (1343–1400): английский поэт и автор «Кентерберийских рассказов».
8. Джотто (1266-1337): итальянский художник и архитектор, чьи реалистичные изображения человеческих эмоций повлияли на многие поколения художников. Наиболее известен своими фресками в часовне Скровеньи в Падуе.
9. Данте (1265–1321): итальянский философ, поэт, писатель и политический мыслитель, автор «Божественной комедии».
10. Никколо Макиавелли (1469–1527): итальянский дипломат и философ, известный работами «Государь» и «Рассуждения о первой декаде Тита Ливия».
11. Тициан (1488–1576): итальянский художник прославился своими портретами папы Павла III и Карла I и его более поздними религиозными и мифическими картинами («Венера и Адонис» и «Вознесение Девы Марии»).
12. Уильям Тиндейл (1494–1536): английский библейский переводчик, гуманист и ученый, был сожжен на костре за перевод Библии на английский язык.
13. Уильям Берд (1539/40–1623): английский композитор, известный развитием английского мадригала и религиозной органной музыкой.
14. Джон Мильтон (1608–1674): английский поэт и историк, написавший эпическую поэму «Потерянный рай».
15. Уильям Шекспир (1564–1616): «национальный поэт» Англии и самый известный драматург всех времен, прославленный своими сонетами и трагедией «Ромео и Джульетта».
16. Донателло (1386–1466): итальянский скульптор прославился своими реалистичными скульптурами («Давид», по заказу семьи Медичи).
17. Сандро Боттичелли (1445–1510): итальянский художник, известный полотном «Рождение Венеры».
18. Рафаэль (1483–1520): итальянский художник, обучался у да Винчи и Микеланджело. Наиболее известен своими картинами Мадонны и фреской «Афинская школа».
19. Микеланджело (1483–1520): итальянский скульптор, художник и архитектор, который создал «Давида» и Сикстинскую капеллу в Риме.
Искусство эпохи Возрождения можно объяснить тремя основными понятиями:
⦁ Создание принципов правил линейной перспективы, которые организовали единое пространство;
⦁ Сосредоточение на человеке (личность, анатомия, эмоции);
⦁ Отказ от декоративных элементов в пользу насущного.
Период Ренессанса оказал длительное и значительное влияние на цивилизацию. Скачки развития в географии и науке (Птолемеевская система астрономии) позволили людям лучше понять Землю и Вселенную. Печатный станок является одним из наиболее заметных и важных изобретений, которое позволило идеям ученых стать доступными для общественности и способствовать образованию. Искусство эпохи Возрождения заложило крепкий фундамент для развития современной культуры.
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