10 известных людей, которые покорили мир своей андрогинной внешностью

Ещё каких-то 50 лет назад внешность неопределённого пола считалась серьёзным недостатком, который мог стать серьёзным препятствием для карьеры и личной жизни. Но сегодня всё изменилось - андрогинность в моде, а кутюрье и киношники буквально гоняются за теми, что может выступать и в образе женщины, и в образе мужчины. В этом обзоре 10 андрогинов, которые завоевали известность благодаря своей необычной внешности.
1. Джаред Лето
Джаред Лето.
Джаред Лето известен зрителям по таким культовым фильмам как «Господин Никто», «Реквием по мечте» и «Бойцовский клуб». Благодаря особенностям своей внешности он смог без проблем сыграть транссексуала в фильме «Даллаский клуб покупателей» и весьма неоднозначного героя DC Джокера в «Отряде самоубийц».
2. Ли Пейс
Ли Пейс.
Ли Пейс всем запомнился в роли короля эльфов в фильме «Хоббит: Нежданное путешествие», и многие уже забыли, что его актёрская карьера начиналась с женской роли в фильме «Солдатская девушка». Тогда психологическая драма про любовный роман офицера и транссексуала принесла Пейсу номинацию на «Золотой Глобус».
3. Дэвид Боуи
Дэвид Боуи.
Вот уж кто экспериментировал с собственной внешностью, так это Дэвид Боуи. Он надевал женские платья, наносил макияж, чем вызывал пересуды о своей бисексуальности. Его андрогинная внешность сделала его невероятно популярным в ЛГБТ-сообществе. Кстати, в главной роли в биопике о нём снялась актриса Тильда Суинтон.
4. Тильда Суинтон
Тильда Суинтон.
Тильда Суинтон не раз признавалась в интервью, что её часто называют «сэр», а при досмотре в аэропорту к ней подходят мужчины. Но она по этому поводу вовсе не комплексует, а как раз напротив рада, что её необычная внешность помогает получать ей такие яркие и интересные роли.
5. Леди Гага
Леди Гага в мужском образе.
Леди Гага гордо носит титул иконы андрогинов, а в одном из интервью она заявила, что не считает себя ни женщиной, ни мужчиной. А в 2011 году то ли подтверждая свои заявления, то ли желая шокировать публику, Леди Гага пришла на церемонию MTV Video Music Awards в образе мужчины.
6. Гвендолин Кристи
Гвендолин Кристи.
Гвендолин Кристи запомнилась зрителям по сериалу «Игра престолов», где она, самая высокая актриса, была в одном кадре с самым маленьким актёром Питером Динклейджем. И стоит сказать, что Гвендолин чувствовала себя на съёмочной площадке прекрасно, возможно именно это и позволило ей стать одной из Голливудских звёзд.
7. Билл Каулитц
Билл Каулитц.
Билл Каулитц – фронтмен группы «Tokio Hotel». Его часто считали девушкой, а он и не пытался никого в этом переубеждать: отращивал длинные волосы и наносил макияж. А ещё у него есть брат-близнец Том. Ему-то андрогинная внешность не помешала стать избранником супермодели Хайди Клум.
8. Гленн Клоуз
Гленн Клоуз.
Гленн Клоуз часто сравнивают с Робином Уильямсом, который, кстати, сыграл женщину в комедии «Миссис Даутфайр» и подчёркивают, что она выглядит как самый настоящий мужчина. При этому стоит отметить, что она без проблем перевоплощается в самые разные образы: от девушки, которая маскируется под мужчину в картине «Таинственный Альберт Ноббс» до Стервеллы Де Виль из «101 далматинца».
9. Киллиан Мерфи
Такой разные Киллиан Мерфи.
Доктор Джонатан Крейн из «Темного рыцаря» личность неоднозначная: кто-то считает его черезчур женственным, а кто-то называет самым сексуальным героем. Сам Киллиан использует этот момент на полную катушку – даже согласился сняться в роли трансвестита в картине «Завтрак на Плутоне», где его коллегой был Лиам Нисон.
10. Эдди Редмэйн
Эдди Редмэйн.
Эдди Редмэйн - звезда фильма «Фантастические твари и где они обитают» - снялся в фильме женщине «Девушка из Дании», где сыграл роль первой трансгендерной девушки. За эту роль его номинировали на «Оскар», но тогда приз получил Ди Каприо за «Выжившего».
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии